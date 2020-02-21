Армения: рост небоевых потерь в армии привел к отставке высокопоставленных чиновников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает с высокопоставленными силовиками серию не связанных с боевыми действиями смертей в армии. (Фото: администрация премьер-министра)

Премьер-министр Армении предложил уволить двух высокопоставленных офицеров на фоне набирающего обороты скандала вокруг целой серии не связанных с боевыми действиями смертей в армии.

С начала года погибли 13 армянских солдат, сообщается в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном 17 февраля.

«Четыре из них произошли в результате несчастных случаев, четыре – при не связанных со службой обстоятельствах – по причине болезни и личных проблем. По остальным пяти случаям обстоятельства выясняются», – говорится в заявлении.

Череда смертей, не связанных с боевыми действиями, стала одной из самых обсуждаемых тем в Армении, заставив правительство действовать. 19 февраля премьер-министр Никол Пашинян предложил снять с должности двух высокопоставленных чиновников – начальника военной полиции Артура Багдасаряна и начальника управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Алексана Алексаняна. Это предложение – не более чем формальность: хотя официальное право увольнять офицеров имеет президент Армен Саркисян, последний непременно выполнит пожелание Пашиняна.

Двумя днями ранее Пашинян провел встречу с несколькими высокопоставленными силовиками, чтобы обсудить проблему.

«Пашинян в качестве приоритета выделил решение вопросов, связанных с криминальной субкультурой и дисциплиной в Вооруженных силах», – говорится в заявлении пресс-службы Пашиняна.

«Будет принят ряд важных решений, в том числе кадровых», – сказал сам Пашинян. Под «криминальной субкультурой» премьер-министр, похоже, имел в виду дедовщину.

Саркисян также затронул этот вопрос в своем открытом письме военнослужащим страны.

«Помните, что у нас нет лишних жизней и что каждый из вас заслуживает и должен увидеть светлое будущее объединенной и мирной родины и будущее, которое вы обеспечите своей преданной службой», – написал он.

Один случай стал особенно резонансным: гибель солдата Ваграма Авагяна 2000 года рождения от огнестрельного ранения в грудь из автомата 30 января. Власти сразу же объявили, что это было самоубийство, но родственники погибшего были не согласны с этим заключением. Правительство отступило и признало, что рассматриваются и другие версии причины смерти. В итоге по этому делу были арестованы трое соратников Авагяна.

«Недоверие к армии – самый разрушительный фактор для страны, находящейся в состоянии войны, – сказал «Sputnik Армения» правозащитник, глава Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян. – Армия является секретной структурой, но жизнь в армии не должна быть похожей на тюремное заключение, и правоохранительные органы должны следить за этим».

Как одну из ключевых причин проблемы он указал на культуру безнаказанности за унижения и смерть.

«Необходимо наказывать, а не покрывать или находить «козлов отпущения», – сказал он, предположив, что, когда солдаты умирают, то часто сваливают вину на неимущих людей, не имеющих связей. – Есть даже такие люди, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьме».

В январе парламент принял закон, ужесточающий наказание за доведение солдата до самоубийства.

«У нас есть уму непостижимая субкультура – дедовщина, этот менталитет проникает с улиц в армию», – сказала автор законопроекта и глава парламентского комитета по правам человека Наира Зограбян.

Хотя число не связанных с боевыми действиями смертей растет, количество смертей, связанных с врагом страны – Азербайджаном, уменьшается. В 2019 году погибли 49 военнослужащих Вооруженных сил Армении и де-факто Вооруженных сил Нагорного Карабаха, поддерживаемого Арменией. Это на 22% меньше, чем в 2018-м. Число самоубийств в два раза превысило количество погибших от вражеского огня, написал недавно в Facebook заместитель генерального прокурора Гор Абрамян.