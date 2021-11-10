Армения: рынок недвижимости переживает бум

Несмотря на замедление экономики, один сектор демонстрирует неожиданный рост: недвижимость.

Если за первые три квартала 2021 года индекс экономической активности страны составил 4,4 процента, то в секторе недвижимости этот показатель превысил 16 процентов.

С января по сентябрь в стране было совершено 143 тыс. сделок с недвижимостью, что более чем на 16 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом 37 процентов сделок пришлось на продажу жилья.

«Сентябрь стал рекордным на рынке недвижимости. Это особенно заметно в быстрорастущем ипотечном секторе», – заявил 2 ноября журналистам глава макроэкономического департамента Центрального банка Армен Нурбекян.

«Начиная с февраля 2021 года рынок недвижимости начал активизироваться. Падение цен, которое у нас было в 2020 году, постепенно нормализовалось, и сравнялось с доковидовскими, довоенными временами, – сообщил Общественной телекомпании Армении глава Комитета кадастра Армении Сурен Товмасян. – Мы наблюдаем положительную динамику. Если экономическая и политическая ситуация останется стабильной, рынок продолжит расти».

Цены – особенно в Ереване, где наблюдается наибольшая активность, – постепенно растут. После падения на 0,7 процента в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом, цены выросли на 1,5 процента во втором квартале и на 3,2 процента в третьем.

«На рынке наблюдается неожиданный рост активности. Мы не ожидали этого после пандемии и в данной политической обстановке, – сказал Общественной телекомпании Армении агент по недвижимости Ваге Даниелян. – Я думаю, что цены будут расти и дальше».

Но, возможно, что подробный рост активности является негативным признаком для экономики в целом.

«Рынок вырос, но это означает, что люди не знают, куда еще вложить деньги, – сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. – Вместо того, чтобы инвестировать в такие отрасли, как производство, торговля или услуги, они покупают недвижимость, потому что мало верят в стабилизацию экономики».

Активизация на рынке недвижимости, вероятно, также связана с недавним решением правительства закрыть программу, согласно которой покупателям нового жилья возвращали налог на доход в размере процентов по ипотеке.

О намерении начать сворачивать программу власти объявили в августе, сославшись на тот факт, что непропорционально большое число ее бенефициаров сосредоточено в Ереване. С июля 2022 года программа начнет сворачиваться в столице, а к 2025 году будет завершена по всей стране.

Но решение правительства не имеет обратной силы. Поэтому «люди пытались воспользоваться программой пока не поздно», сказал Парсян.

Законопроект о сворачивании программы прошел первое чтение в парламенте. Второе пока не назначено.