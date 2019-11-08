Армения: свергнутый лидер заговорил после долгого молчания

Когда в апреле прошлого года Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста лидера Армении, произнеся драматическую фразу «Никол Пашинян был прав, а я ошибался», это были практически его последние слова, сказанные на публике, на протяжении последующих полутора лет.

Но недавно Саргсян вновь дал о себе знать, два раза за неделю. В обоих случаях он отметился выпадами против правительства Пашиняна.

После своей отставки Саргсян пропал из поля зрения. Он не участвовал в парламентских выборах в декабре, на которых его Республиканская партия Армении не смогла получить мандатов. Разве что появился один раз в день голосования на своем участке в качестве избирателя. Он не делал публичных заявлений и не давал комментариев журналистам, за исключением одного интервью в мае касательно войны с Азербайджаном в 1990-х годах.

В январе один из источников, близкий к Саргсяну, сообщил Eurasianet.org, что он выжидает. «Саргсян не собирается уходить из политики, он никогда не был разговорчивым, а сейчас слишком много эмоций, – сказал источник. – Должна быть подходящая атмосфера и подходящий момент. Момент, который будет удобен президенту».

Первым вопросом, который Саргсян счел необходимым затронуть, была вероятность его ареста. Саргсян принял участие в школьной церемонии, организованной Республиканской партией 30 октября, где один из учеников спросил, не опасается ли он судебного преследования на фоне волны уголовных дел против бывших членов правительства.

«Если мой арест сделает наш народ довольным и счастливым, дела «1 марта» и «27 октября» будут сочтены раскрытыми, вызовы, стоящие перед нашей страной, нейтрализуются, переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта возвратятся в правильное русло – пусть меня арестуют», – ответил он. (1 марта 2008 года произошло насильственное подавление протестов, в результате которого погибли 10 человек; 27 октября 1999 года – дата теракта в парламенте Армении, в ходе которого восемь человек, включая двух высших руководителей страны, были убиты.)

Затем 5 ноября Саргсян встретился с послом США в Армении Линн Трейси в офисе республиканцев в Ереване. «Реальная демократия – это ответ на популизм, который стал серьезной проблемой для многих государств мира. Вопросы безопасности Армении и Арцаха, стабильности и мира в регионе будут оставаться приоритетными для нашей политической партии», – сказал Саргсян.

Трейси отметила многолетнюю историю сотрудничества между США и различными партиями в Армении, включая Республиканскую. «Соединенные Штаты по-прежнему верны своей задаче по поддержке демократического, экономического и социального управления в Армении», – сказала Трейси, добавив, что это не последняя встреча.

Саргсяну удалось избежать ареста, чего не скажешь о многих его близких соратниках и членах его семьи. Большую часть времени Саргсян проводит в Нагорном Карабахе – поддерживаемой Арменией территории, лидеры которой остаются верны бывшему армянскому режиму. В следующем году в самопровозглашенной республике должны состояться президентские выборы, и Саргсян с союзниками, очевидно, видят в них свой последний шанс остаться у власти.

Нынешнее руководство отреагировало на появление Саргсяна с пренебрежением.

Отвечая на комментарий Саргсяна о страхе ареста, вице-спикер парламента Ален Симонян сказал RFE/RL, что «ему следует бояться каждый раз, когда он ложится спать и просыпается, потому что все, что он и его окружение сделали, не забыто».

Другой член парламента от коалиции «Мой шаг» Пашиняна Арен Мкртчян написал в Facebook: «У Сержа Саргсяна посмертные мышечные спазмы».