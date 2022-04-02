Армения сигнализирует о готовности уступить Карабах

Власти Армении по сути признают, что армяне не смогут удержать контроль над Нагорным Карабахом. Это открывает перед Азербайджаном путь к возвращению полного суверенитета над этой территорией и предвещает неопределенное будущее живущим на ней этническим армянам.

Хотя такое признание не было высказано напрямую, о нем свидетельствует заметное изменение официальной риторики Еревана.

В середине марта Азербайджан предложил новый план урегулирования конфликта, одним из пунктов которого является взаимное признание территориальной целостности обеих стран: на деле это означает, что Армения должна признать суверенитет Азербайджана над Карабахом. Армения ответила, что не возражает против такого решения, добавив только, что рассчитывает на некоторые «гарантии прав и свобод» живущих там армян.

«Для нас вопрос Нагорного Карабаха — вопрос не территории, а прав», — сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В предыдущие месяцы не столь откровенно, но в том же ключе высказывался премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркивал, что ООН признает Карабах частью Азербайджана, и говорил о необходимости соблюдения прав азербайджанцев, живших в регионе ранее.

Вопрос о статусе Карабаха — о том, будет ли он контролироваться армянами или азербайджанцами, — был камнем преткновения в отношениях между двумя сторонами на протяжении десятилетий. Обе стороны называли его жизненно важным, придерживаясь, как говорили дипломаты, занимающиеся этой темой, «взаимоисключающих позиций и абсолютно противоположных нарративов».

Недавнее изменение риторики равнозначно признанию, что Ереван не сможет обеспечить существование Карабаха вне Азербайджана, но признание это сделано «достаточно неявно, чтобы не вызвать возмущения широкой общественности», сказал один ереванский аналитик, беседовавший с Eurasianet.org на условиях анонимности в связи с деликатностью этого вопроса.

Официально Ереван отрицает, что идет на какие бы то ни было уступки. «Позиция Армении состоит в том, что статус Нагорного Карабаха должен обсуждаться с учетом обеспечения всех прав армян, живущих в Нагорном Карабахе, — сказал Eurasianet.org высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел, говоривший на условиях анонимности, так как не был уполномочен высказываться публично. — “Всех” означает в том числе и право на самоопределение».

Неясно, что именно эти перемены будут означать для приблизительно 150 000 этнических армян, проживавших в Карабахе с тех пор, как армянские силы установили контроль над этой территорией во время войны 1990-х годов. До войны 2020 года, в которой Азербайджан вернул себе бóльшую часть территории, Баку говорил, что готов предложить региону некий автономный статус, если Армения признает его азербайджанской территорией.

Однако после военной победы Азербайджана в 2020 году президент Ильхам Алиев немедленно отказался от этих обещаний, торжествующе отметив, что в соглашении о прекращении огня не содержалось никаких обещаний автономного статуса региона. «Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь президентом, не будет», — сказал он.

Кажется, однако, что Армения предлагает уступить территориальный контроль в надежде, что Азербайджан ответит предоставлением армянскому населению неких особых прав.

О каких конкретно правах идет речь, остается большим нерешенным вопросом, «потому что одним из ключевых прав всегда было право на самоопределение. […] Но если они готовы рассматривать его иначе, чем с традиционной точки зрения карабахских армян — что оно означает нечто, в конечном счете ведущее к независимости, — тогда могут появиться некоторые возможности для обсуждения», — сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один иностранный дипломат, осведомленный о ходе переговоров.

«Это [права армян, живущих в Карабахе] по-прежнему остается центральным вопросом целого комплекса проблем, разделяющих Армению и Азербайджан, — сказал далее дипломат. — Их по большей части можно разрешить, если можно будет разобраться с будущим армянского населения. Именно с этого вопроса начался конфликт, и … именно этот вопрос необходимо урегулировать для разрешения конфликта».

Но если двум сторонам удастся выработать условия, на которых армяне останутся в Карабахе под флагом Азербайджана, это будет означать отход от принципов игры с нулевой суммой, характерных для территориальных споров в регионе. В 1990-х годах, когда Армения выиграла войну, с завоеванных территорий бежали все до единого азербайджанцы. Такой же исход в противоположном направлении произошел и после победы Азербайджана в 2020 году.

Обсуждаемые права карабахских армян могут быть правами культурными, например, возможность иметь школы и СМИ на армянском языке, сказал глава ереванского аналитического «Центра политических и экономических стратегических исследований» Бениамин Погосян. «Акцент на правах означает, что руководство Армении готово видеть Арцах частью Азербайджана, если Азербайджан обеспечит некоторые права и некоторую автономию», — сказал он Eurasianet.org. (Арцах — альтернативное армянское название Карабаха.)

Один бакинский аналитик сказал, что азербайджанское руководство может быть заинтересовано и в предложении некоторых политических прав, но все же не пойдет на предоставление региону особого статуса.

«После войны казалось, что возврат в 1990-е с административным статусом Нагорного Карабаха невозможен, но власти хотели бы предложить некий минимальный план — например, обсудить культурные права. И если местные армяне проявят заинтересованность, тогда обсуждение может перейти на нечто большее, чем культурные права», — сказал Eurasianet.org этот аналитик на условиях анонимности.

Однако Баку хочет обсуждать этот вопрос только с Россией, у которой сейчас имеется в оставшейся с армянским населением части Карабаха двухтысячный миротворческий контингент, и которую Азербайджан считает настоящей силой в этом регионе. «Проблема в том, что Азербайджан не видит в Армении равного партнера по переговорам о судьбе местных армян. Они считают, что обсуждать будущее региона следует с Россией», — сказал аналитик.

Министерство иностранных дел Азербайджана не ответило на просьбу прокомментировать эту тему.

Отказ от контроля над Карабахом означал бы резкий разворот для Еревана и в особенности для Пашиняна.

Хотя Нагорный Карабах провозгласил независимость сразу после войны 1990-х годов, его независимый статус не был признан ни одной другой страной, в том числе и Арменией. С тех пор переговоры шли в рамках, основанных на предположении, что после заключения мирного договора статус региона будет определен народным волеизъявлением.

Однако для армян была совершенно недопустимой даже мысль о том, что Карабах может не быть армянским. Когда Пашинян провозгласил в 2019 году «Арцах — это Армения, и точка», его заявление было сочтено недипломатическим для премьер-министра, но выражающим точку зрения большинства армян. В одном из выступлений во время войны 2020 года он сказал: «Без Карабаха нет Армении».

В сентябре 2020 года, когда Азербайджан начал наступление, Пашинян упомянул, что Армения может официально признать независимость Карабаха, но этого так и не произошло.

После начала войны среди армян приобрела популярность концепция remedial secession («отделения во имя спасения»), которая могла послужить основанием для обеспечения международного признания независимости Карабаха. Сам Пашинян неоднократно высказывался в поддержку этой идеи, но, судя по сообщениям на его веб-сайте, последнее такое упоминание было на предвыборном митинге 21 июня 2021 года.

Что же изменилось?

«Их оценка реальной ситуации, — утверждает иностранный дипломат. — Они увидели, что случилось в 2020 году, они не хотят, чтобы это повторилось, поэтому они рассматривают другие варианты».

Кроме того, Армения пытается продолжать процесс нормализации отношений с Турцией, в котором Азербайджан оказывая влияние на своих турецких союзников. «Прогресс в этом [армяно-турецком] направлении требует прогресса и в другом [армяно-азербайджанском] направлении, — сказал дипломат. — Они не [связаны] явным образом, но на деле для развития этих процессов необходим прогресс по обоим направлениям».

Ереванский аналитик утверждает, что на точку зрения Армении повлияла и война в Украине.

«Становится очевидно, что мы не можем полагаться на Россию. Даже если Россия переживет [украинскую войну], они могут попытаться сделать нас частью Союзного государства [с Беларусью] или продать нас Турции и Азербайджану в обмен на уступки по вопросам, более важным для России, таким как Крым и Донбасс, или что-то в этом роде — сказал аналитик. — Поэтому нам нужно достичь урегулирования до того, как произойдет что-либо из этого, или по меньшей мере нам нужен прямой переговорный процесс с Азербайджаном и Турцией».