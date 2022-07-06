Армения собирается открыть границу с Турцией, a Азербайджан закрывает свою

Турция и Армения договорились о частичном открытии наземной границы между двумя странами, остававшейся закрытой почти три десятилетия.

1 июля обе страны обнародовали одинаковые заявления, в которых говорится, что они «договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию».

Граница была закрыта с 1993 года: тогда Турция закрыла ее в знак поддержки Азербайджана во время первой войны за Нагорный Карабах.

После второй войны, произошедшей в 2020 году, Турция и Армения начали рассматривать возможности нормализации двусторонних отношений. В декабре стороны назначили спецпредставителей для нормализации отношений, первая встреча которых состоялась в январе.

1 июля прошла четвертая встреча двух представителей, Рубена Рубиняна из Армении и Сердара Кылыча из Турции. После первой встречи в Москве все последующие проходили в Вене, без посредников. Соглашение об открытии границы стало первым конкретным результатом этих переговоров.

Рубинян и Кылыч также договорились «в кратчайшие сроки» начать прямые грузовые авиаперевозки между Арменией и Турцией и «обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели – полной нормализации отношений между странами».

В заявлении также в очередной раз говорится о согласии «на продолжение процесса нормализации без предварительных условий».

Граница может открыться в самом скором времени. 4 июля Рубинян сказал в интервью общественному телевидению: «Я считаю логичным, чтобы эти соглашения были претворены в жизнь уже этим летом».

Нормализация турецко-армянских отношений проводится параллельно с другим дипломатическим процессом — переговорами между Арменией и Азербайджаном о мирном договоре, который должен официально положить конец конфликту между этими странами. Но последний процесс пока не принес никаких результатов.

Хотя эти два процесса считаются отдельными, и официальные представители Армении утверждают, что они проходят независимо друг от друга, между ними явно существует связь. Турция — близкий союзник Азербайджана, и турецкие официальные лица регулярно оказывают влияние на армяно-азербайджанские переговоры.

«Мы всегда утверждаем, что теперь Армения должна ответить на эти благонамеренные инициативы, и решительно поддерживаем их, — сказал 20 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, имея в виду переговоры с Азербайджаном. — Мы видим, что на руководство Армении оказывают давление радикалы внутри страны, а также диаспора за ее пределами».

В интервью Рубиняна его спросили, связывает ли эти два процесса Кылыч. «Нет, это два отдельных процесса», — сказал он, добавив, что из недавних заявлений официальных представителей Турции может создаться противоположное впечатление, «которое не может положительно сказаться на процесс урегулирования». Рубинян также отрицал, что на ход переговоров влияют протесты внутренней оппозиции, получающие значительную поддержку со стороны диаспоры.

Новые вопросы о наличии подобной связи вызвало заявление Азербайджана — появившееся в тот же день, когда появились заявления Турции и Армении — о закрытии его границы с Турцией.

1 июля Государственная пограничная служба Азербайджана объявила, что закрывает узкую, 13-километровую границу этой страны с Турцией. Этот участок оставался единственной открытой сухопутной границей Азербайджана: границы с Россией, Грузией и Ираном были закрыты с начала пандемии.

Пограничная служба назвала причиной закрытия границы COVID, отметив, что Кабинет министров продлил «особый карантинный режим» в стране до 1 сентября. Однако сообщение об этом появилось 20 июня, и турецкая граница в нем не упоминалась.

Граница была закрыта так внезапно, что многие азербайджанцы, собиравшиеся ее пересечь, оказались не в состоянии уехать.

Неправдоподобная ссылка на COVID побуждает кое-кого предположить, что истинной причиной было армяно-турецкое заявление.

Президент Ильхам Алиев «не мог стерпеть смягчения отношений между Турцией и Арменией, поэтому закрыл границу — точно так же, как в 2008 году он повысил цены на газ для Турции», — написал в Facebook активист Гияс Ибрагим, имея в виду случай, когда Турция и Армения также предпринимали попытки вновь открыть границы, в конце концов оказавшиеся неудачными. Однако в ответах на это сообщение многие отметили, что сейчас связи между Анкарой и Баку гораздо теснее, чем в 2008 году, и у Баку должны быть другие средства выразить свое неудовольствие.

Провластные СМИ Азербайджана лишь сообщили о турецко-армянском заявлении в новостях, воздержавшись от каких бы то ни было комментариев. В Турции также почти не комментировали закрытие азербайджанской границы: губернатор турецкой провинции Ыгдыр подтвердил эту новость и сказал, что его службы «пытаются понять, что происходит». Турецкое посольство в Баку сказало местному новостному агентству Qafqazinfo, что решение было принято азербайджанской стороной, но от дальнейших комментариев воздержалось.

Раньше Алиев говорил, что поддерживает процесс нормализации армяно-турецких отношений. «Мы говорим о возможном открытии армяно-азербайджанской границы. Если может быть открыта армяно-азербайджанская граница, турецко-армянской незачем оставаться закрытой, — сказал он журналистам в феврале 2021 года. — Однако это решение остается за Турцией. У Азербайджана нет никакого особого мнения по этому вопросу. Более того, все то, что идет на благо Турции, служит и нашему благу».

Хотя Армения и Турция утверждают, что переговоры проводятся «без предварительных условий», аналитик Арег Кочинян сказал РСЕ/РС, что на самом деле одно предварительное условие у Турции есть. «Этот процесс должен быть приемлемым для Азербайджана», — сказал он.