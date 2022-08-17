Армения собирается пустить паром между Грузией и Россией

В условиях резкого роста экспорта в Россию Армения работает над созданием новой черноморской паромной линии из Грузии в Россию, заявили официальные лица.

Хотя идея создания новой транспортной линии, по-видимому, возникла в связи с давними проблемами заторов на грузино-российской границе, она приобрела новое значение и привлекла к себе повышенное внимание в связи с войной в Украине и вызванными ею международными санкциями против России.

Министерство экономики Армении заявило, что сообщение между грузинским портом Поти и российским портом Кавказ должно было быть открыто 15 июня, но теперь, вероятно, начнет работать в августе. «Сроки запуска паромного сообщения откладываются главным образом из-за санкций против России», — сказал агентству Sputnik Armenia министр экономики Ваган Керобян. Как именно эта задержка связана с санкциями, он не уточнил.

Впервые Министерство экономики заговорило о планах паромной переправы в прошлом году. В постановлении правительства Армении от 24 марта 2022 года говорилось, что паромы армянской логистической компании C&M International будут ходить между Поти и Кавказом два раза в неделю. Керобян сказал, что в течение первых шести месяцев работы паромной линии правительство Армении будет субсидировать использование паромов для экспортеров фруктов и овощей.

Армения чрезвычайно сильно зависит от торговли с Россией, в особенности в области экспорта сельскохозяйственной продукции. Однако между двумя странами нет сухопутной границы, и весь наземный транспорт должен идти через Грузию. Дорога к единственному пропускному пункту между Грузией и Россией, КПП «Верхний Ларс», проходит через высокогорный перевал в Кавказских горах и часто бывает закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

«Среднее время перевозки грузов из Армении в Россию [через Ларс] составляет 7 дней, паромом оно может сократиться до 3 дней», — сообщило министерство агентству Sputnik Armenia 9 августа.

В этом году проблемы на сухопутной границе особенно обострились.

Сильные дожди, прошедшие в конце июня, размыли часть грузинского участка дороги, из-за чего ее пришлось закрыть на несколько дней. В результате грузовики, экспортирующие армянские фрукты и овощи, застряли на несколько суток в самом начале пикового сезона, и значительная часть груза испортилась.

«Самые большие проблемы, с которыми столкнулись экспортеры обеих стран, связаны с логистикой, — сказал Керобян в июле в интервью российскому новостному агентству ТАСС. — Огромные очереди из грузовиков до сих пор остаются на российско-грузинской границе. Там стоит больше тысячи армянских грузовиков, и они десять дней проезжают отрезок дороги, которая должна отнимать не более пяти часов времени».

Еще до закрытия дороги грузинские власти и транспортные агентства сообщали о значительной интенсификации грузового движения по этой дороге.

Тем временем объем торговли Армении с Россией резко растет. В первой половине 2022 года экспорт из Армении в Россию, которая является крупнейшим торговым партнером этой страны, увеличился на 49 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем импорта вырос на 42 процента.

Такой большой рост, вероятно, связан с увеличением реэкспорта в Россию через Армению, сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. «В этом году у нас наблюдается значительный рост торговли с Россией, даже с учетом июньских и июльских проблем в Ларсе», — говорит он.

Грузинские экспортеры также жалуются, что медленная работа российских таможенников увеличивает время ожидания. «Если [из Грузии] приходят 600 машин в день, [Россия] обрабатывает около 300 из них», — сказал грузинскому новостному изданию Businesspressnews 21 мая глава Ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония.

Как сообщалось в материалах Businesspressnews, в мае грузинские власти пытались справиться с задержками, дав грузовикам со скоропортящимися товарами право приоритетного по сравнению с остальными машинами прохождения границы.

В начале июля российская сторона сообщила об открытии на своем участке пограничного перехода «Ларс» 12 дополнительных полос, выполнив таким образом свое обещание увеличить его пропускную способность.

В Грузии, где оппозиционные политики и СМИ то и дело обвиняют правительство в том, что оно закрывает глаза на контрабанду санкционных товаров в Россию, длинные очереди иностранных грузовиков в Ларсе также вызывают подозрения политического толка. Грузинские власти неоднократно отрицали справедливость таких обвинений; западные дипломаты в Тбилиси также говорят, что не видели доказательств того, что Грузия помогает России обходить санкции.

«Все виды товаров, в том числе военных и двойного назначения, а также продукции, включенной в санкционные списки стран, участвующих в санкциях, подлежат строгому таможенному контролю», — заявила в начале июля в ответ на предположения, появляющиеся в прессе, Налоговая служба Министерства финансов Грузии.

Новости о скором открытии армянской паромной линии, соединяющей Грузию с Россией появились в августе. 12 августа Агентство морского транспорта Грузии выпустило заявление, обосновывающее сотрудничество Грузии с этим проектом.

«Грузинский транзитный коридор остается перегруженным, — заявило агентство. — Обработка транзитных грузов часто задерживается на несколько недель, что создает значительные трудности для Республики Армении в том, что касается скоропортящихся товаров и продуктов, а также товаров первой необходимости».

По этим причинам, сообщило агентство, Армения предложила Грузии рассмотреть для перевозки таких товаров альтернативный морской маршрут. Кроме того, как говорится в заявлении, Грузия является участником международной конвенции (Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных государств), предоставляющей внутриконтинентальным странам свободный и равноправный доступ к морю.

Учитывая более высокую стоимость, паромная линия, вероятно, останется лишь запасным маршрутом, говорит Парсян. «Паром — это всего лишь альтернативный торговый маршрут, — сказал он. — Сухопутный маршрут останется самым экономичным. Паром может быть рентабельным или предпочтительным вариантом, только если наземная граница будет закрыта, а правительство будет субсидировать половину расходов на долговременной основе».