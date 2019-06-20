Армения: сторонник властей избран членом Конституционного суда
Назначение Ваге Григоряна вызвало критику по поводу того, что в своих попытках деполитизировать судебную систему власти добиваются обратного результата.
Парламент Армении назначил на вакантное место члена Конституционного суда человека, тесно связанного со многими представителями действующих властей. Данное решение, принятое на фоне проводимой реформы судебной системы с целью ее деполитизации, вызвала множество высказываний по поводу того, что власти вместо этого меняют систему в свою пользу.
18 июня Национальное собрание одобрило кандидатуру Ваге Григоряна на членство в Конституционном суде 99 голосами «за» при 22 «против». Григорян является давним союзником многих высокопоставленных представителей нынешних властей. Он наиболее известен как адвокат, представлявший интересы родственников жертв «Событий 1 марта» – кровавого разгона демонстраций против якобы имевших место фальсификаций на выборах в 2008 года.
Имя Григоряна также фигурировало в серии ставших достоянием общественности телефонных звонков с участием премьер-министра Никола Пашиняна, указывавших на то, что премьер, судя по всему, вмешивался в деликатное с политической точки зрения уголовное дело в отношении членов прежнего правительства. На одной из записей глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян говорит, что Григорян выступит с публичными заявлениями в поддержку ареста бывших чиновников.
На слушаниях по поводу своей кандидатуры Григорян признал близкие связи с действующими властями. «Не стану скрывать, что в блоке «Мой шаг» у меня есть друзья, – сказал он. – Наша дружба зиждется на идеологической основе, но эта идеологическая основа совершенно не связана с партийной идеологией. Она основана на общих мечтах и общих целях – [построить] свободную и демократическую Армению. Однако не важно, друзья они мне или нет, с момента принятия присяги у судьи нет друзей».
Но некоторые оппозиционные депутаты выразили озабоченность по поводу политических взглядов Григоряна. «Если я правильно поняла, Вы говорили, что Конституционный суд – политическая организация», – сказала Мане Тандилян, депутат от блока «Просвещенная Армения», имея в виду прежние высказывания Григоряна. – Тогда как, на Ваш взгляд, решения, принимаемые членом Конституционного суда, могут быть беспристрастными?»
«Когда я сказал, что это самый политизированный суд, я имел в виду, что он выносит самые политизированные решения», – ответил он.
Григорян был третьим кандидатом, выдвинутым президентом Арменом Саркисяном на эту должность, остававшуюся вакантной с прошлого года, но парламент отклонил предыдущих номинантов. Высказывались мнения, что прежние кандидаты выдвигались лишь для отвода глаз.
«Разве Саркисян не знал, что оба его кандидата будут отклонены Национальным собранием и что в конечном итоге он представит предпочтительного кандидата – Ваге Григоряна?» – задал на своей странице в Facebook риторический вопрос Аветик Ишханян, председатель Хельсинкского комитета Армении. «Не думаю, что Саркисян столь наивен», – добавил он, предположив, что президент «только играет в демократию».
Реформа судов является для Пашиняна одним из приоритетов с момента прихода к власти в прошлом году. Премьер возобновил свои призывы после решения судьи освободить под залог экс-президента Роберта Кочаряна, которому было предъявлено обвинение в связи с событиями 1 марта. Это дело было передано в Конституционный суд, но Григорян сказал, что не будет принимать участия в его рассмотрении.
После освобождения Кочаряна под залог Пашинян призвал своих сторонников провести акции протестов в судах, а судей – уйти в отставку, если они «знают внутри, что не могут быть беспристрастными и объективными». В результате глава Высшего судебного совета Гагик Арутюнян покинул свой пост, написав в своем заявлении об отставке: «Я более не считаю свою дальнейшую работу целесообразной».
31 мая Пашинян обсудил судебную реформу с членами делегации Совета Европы, прибывшей в Армении во главе с генеральным директором секретариата Совета Европы по правам человека Кристосом Джакумопулосом.
«Вопрос в том, что, по сути, в итоге происходящих в течение года политических изменений, в отличие от правительства и парламента, суды не пользуются доверием народа. Именно поэтому решения суда постоянно создают волнения среди общества, общество просто не доверяет нашей судебной системе, и это может стать источником постоянного кризиса», – сказал Пашинян на встрече с делегацией.
Ани Меджлумаян — журналистка, работающая в Ереване.
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