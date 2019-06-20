Армения: сторонник властей избран членом Конституционного суда

Ваге Григорян в парламенте во время обсуждения его кандидатуры на должность члена Конституционного суда. (Фото: parliament.am)

Парламент Армении назначил на вакантное место члена Конституционного суда человека, тесно связанного со многими представителями действующих властей. Данное решение, принятое на фоне проводимой реформы судебной системы с целью ее деполитизации, вызвала множество высказываний по поводу того, что власти вместо этого меняют систему в свою пользу.

18 июня Национальное собрание одобрило кандидатуру Ваге Григоряна на членство в Конституционном суде 99 голосами «за» при 22 «против». Григорян является давним союзником многих высокопоставленных представителей нынешних властей. Он наиболее известен как адвокат, представлявший интересы родственников жертв «Событий 1 марта» – кровавого разгона демонстраций против якобы имевших место фальсификаций на выборах в 2008 года.

Имя Григоряна также фигурировало в серии ставших достоянием общественности телефонных звонков с участием премьер-министра Никола Пашиняна, указывавших на то, что премьер, судя по всему, вмешивался в деликатное с политической точки зрения уголовное дело в отношении членов прежнего правительства. На одной из записей глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян говорит, что Григорян выступит с публичными заявлениями в поддержку ареста бывших чиновников.

На слушаниях по поводу своей кандидатуры Григорян признал близкие связи с действующими властями. «Не стану скрывать, что в блоке «Мой шаг» у меня есть друзья, – сказал он. – Наша дружба зиждется на идеологической основе, но эта идеологическая основа совершенно не связана с партийной идеологией. Она основана на общих мечтах и общих целях – [построить] свободную и демократическую Армению. Однако не важно, друзья они мне или нет, с момента принятия присяги у судьи нет друзей».

Но некоторые оппозиционные депутаты выразили озабоченность по поводу политических взглядов Григоряна. «Если я правильно поняла, Вы говорили, что Конституционный суд – политическая организация», – сказала Мане Тандилян, депутат от блока «Просвещенная Армения», имея в виду прежние высказывания Григоряна. – Тогда как, на Ваш взгляд, решения, принимаемые членом Конституционного суда, могут быть беспристрастными?»

«Когда я сказал, что это самый политизированный суд, я имел в виду, что он выносит самые политизированные решения», – ответил он.

Григорян был третьим кандидатом, выдвинутым президентом Арменом Саркисяном на эту должность, остававшуюся вакантной с прошлого года, но парламент отклонил предыдущих номинантов. Высказывались мнения, что прежние кандидаты выдвигались лишь для отвода глаз.

«Разве Саркисян не знал, что оба его кандидата будут отклонены Национальным собранием и что в конечном итоге он представит предпочтительного кандидата – Ваге Григоряна?» – задал на своей странице в Facebook риторический вопрос Аветик Ишханян, председатель Хельсинкского комитета Армении. «Не думаю, что Саркисян столь наивен», – добавил он, предположив, что президент «только играет в демократию».

Реформа судов является для Пашиняна одним из приоритетов с момента прихода к власти в прошлом году. Премьер возобновил свои призывы после решения судьи освободить под залог экс-президента Роберта Кочаряна, которому было предъявлено обвинение в связи с событиями 1 марта. Это дело было передано в Конституционный суд, но Григорян сказал, что не будет принимать участия в его рассмотрении.

После освобождения Кочаряна под залог Пашинян призвал своих сторонников провести акции протестов в судах, а судей – уйти в отставку, если они «знают внутри, что не могут быть беспристрастными и объективными». В результате глава Высшего судебного совета Гагик Арутюнян покинул свой пост, написав в своем заявлении об отставке: «Я более не считаю свою дальнейшую работу целесообразной».

31 мая Пашинян обсудил судебную реформу с членами делегации Совета Европы, прибывшей в Армении во главе с генеральным директором секретариата Совета Европы по правам человека Кристосом Джакумопулосом.

«Вопрос в том, что, по сути, в итоге происходящих в течение года политических изменений, в отличие от правительства и парламента, суды не пользуются доверием народа. Именно поэтому решения суда постоянно создают волнения среди общества, общество просто не доверяет нашей судебной системе, и это может стать источником постоянного кризиса», – сказал Пашинян на встрече с делегацией.