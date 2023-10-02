Армения судорожно пытается приютить бежавших карабахцев

По последним данным, 100 490 карабахских армян (и это число продолжает расти) переселились в Армению. Большинство из выезжавших провели несколько дней в пробках.

«Все думали, что дорогу закроют, и поэтому ринулись к границе. Люди проезжали по 300-400 метров за день, еды ни у кого не было, людям приходилось разводить костры у дороги, чтобы что-то приготовить и согреться. Три дня попыток прийти в себя, трое суток в состоянии опустошения и омерзения», – написал на своей странице в Instagram бывший карабахский журналист Айк Арутюнян.

«Заводишь машину, затем приходится останавливаться. Заводишь снова, и опять остановка. У нас ушло 100 часов на то, чтобы проехать границу!» – рассказал нам ребенок в Горисе.

Наконец, они проехали, но на армянской стороне им тоже пришлось ждать, поскольку люди выходят из машин, чтобы зарегистрироваться, получить первую помощь и немного еды. В медицинской палатке в селе Корнидзор местный врач Жаклин Аветисян принимает пациентов. «Ситуация очень плохая, особенно она пагубна для детей, они практически все простужены, – сказала она Eurasianet.org. – Например, одна группа приехала в машине с открытым кузовом, они два дня находились под дождем. Можете себе представить, как они замерзли и промокли».

По ее словам, большинство из тех, кто получил серьезные ранения в ходе боевых действий на прошлой неделе, уже перебрались через границу. Но все еще есть люди, которые нуждаются в неотложной помощи, но не получают ее. Аветисян рассказала, что она ухаживала за мужчиной, который чуть не потерял ногу и провел 10 часов в ожидании вместе со всеми остальными. Каждые несколько часов вереница машин скорой помощи, оттеснив остальные машины к обочине, проносится через контрольно-пропускные пункты.

В близлежащем городе Горис их горе сменяет облегчение: десятки сотрудников НПО и добровольцев готовы прийти на помощь. Для многих карабахцев это первая нормальная еда за долгое время после длившейся более девяти месяцев азербайджанской блокады.

«Я был поражен гостеприимством жителей Армении. Там было много добровольцев, которые раздавали еду, топливо, воду, все, что угодно», – сказал Eurasianet.org Айк Арутюнян.

Но что дальше? На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство готово предоставить жилье для 40 тысяч перемещенных семей, чего теоретически должно хватить для всего населения Карабаха, которое, по оценкам армянских источников, составляет 120 тысяч человек. Однако подробностей ничтожно мало. Большинство беженцев, с которыми мы беседовали, либо приютили в семьях, остальным же вообще некуда было идти.

В центре Гориса датская неправительственная организация Mission10forty раздает еду. «Я разговаривала со многими людьми, и никто из них не знает, где они будут ночевать», – рассказала Eurasianet.org директор организации Ким Хартцнер.

28 сентября правительство Армении объявило о том, что оно выделило 360 миллионов драмов (что составляет чуть менее миллиона долларов) губернаторам областей Армении для закупки продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости для покинувших Карабах армян. Также было объявлено о единовременной выплате 100 тысяч драмов (около 256 долларов) каждому беженцу.

Но принять такое количество людей за столь короткий срок было бы сложной задачей для любых властей, не говоря уже об Армении с ее небольшим по численности населением, составляющим менее трех миллионов человек. «Власти Армении нуждаются в огромной международной поддержке, чтобы справиться с потребностями 120 тысяч беженцев, особенно в долгосрочной перспективе», – сказал Eurasianet.org Беньямин Погосян, старший научный сотрудник APRI Armenia.

Ряд стран и международных организаций выразили готовность оказать поддержку.

Канадское правительство выделит 2,5 миллиона долларов на гуманитарную помощь. На прошлой неделе к границе приехала администратор USAID Саманта Пауэр, которая сообщила журналистам, что ее организация предоставит 11,5 миллионов долларов. Евросоюз обещает выделить 5 миллионов долларов. Сумму, которую обещала выделить Испания, пока не оглашается.

Армянская община на родине и в диаспоре мобилизует свои силы для оказания помощи. Сеть армянских ресторанов Karas foods объявила, что будет ежедневно бесплатно кормить тысячу беженцев из Карабаха. В Горисе волонтеры диаспорской общественной организации «Все для Армении» раздают продукты и предметы первой необходимости. Фонд «Товмасян» и функционирующая в Ереване гостиница «Двин» совместно собирают пожертвованные вещи. Все вносят свою лепту.

Безвозмездная помощь – это хорошо, но основная проблема – жилье. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года более 100 тысяч россиян бежали в Армению, что привело к дефициту доступного жилья в стране, практически не оставив вариантов для карабахских армян.

«Сейчас мы живем на даче наших родственников. Но там нет водопровода, поэтому мы не можем оставаться здесь зимой», – сказал Арутюнян.

«Мы ищем дом, но цены очень высокие. В семье я единственный, кто работает, поэтому должен содержать всех», – добавил он. Ему 21 год. По словам Арутюняна, из-за нехватки жилья многие хотят уехать в Россию.

Сестры Грета и Мариета пережили армянские погромы в Сумгаите (Азербайджан) в 1988 году и бежали в Карабах. И их вновь выгнали из дома. Сидя на обочине дороги в Горисе, они сказали нам, что их конечный пункт назначения – Россия. Грета служила сержантом в ныне расформированной Армии обороны Арцаха и во время боевых действий на прошлой неделе находилась между Степанакертом и Шушей.

«Они начали бомбить территорию рядом с нами, потому что знали, что у нас там база. Почти все, кто там находился, погибли. Мы с трудом вырвались и побежали в Степанакерт... мы бежали по лесу несколько часов».

Через сорок восемь часов война закончилась, и она начала собирать вещи. «Я заперла дверь и взяла с собой ключи. Я сфотографировала свой дом в последний раз, и я уже скучаю по нему. Я захватила с собой только документы и фотографии, я знала, что азербайджанцы будут глумиться над ними, поэтому я взяла их все с собой».

Возникает вопрос: как присутствие тех, кто планирует обосноваться в Армении, повлияет на внутреннюю политику. «Пашинян вторит всему, что говорит [президент Азербайджана Ильхам] Алиев», – сказал Eurasianet.org мужчина, перевозивший весь свой скарб на крыше автомобиля.

Многие армяне, особенно карабахцы, относятся к Пашиняну с презрением, обвиняя его в сдаче Карабаха.

Исследователь Погосян считает, что несмотря на то, что армяне из Карабаха являются ярыми противниками Пашиняна, им потребуется некоторое время для обустройства в Армении, прежде чем они смогут существенно повлиять на местную политику.

«Я считаю, что они не представляют реальной угрозы для Пашиняна, по крайней мере до весны 2024 года», – сказал он.