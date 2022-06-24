Армения: тайные записи по-видимому говорят об очередном политическом вмешательстве в деятельность судов

Бывший высокопоставленный армянский судья опубликовал записи разговоров, в которых представители властей, по-видимому, шантажировали его, добиваясь, чтобы он ушел в отставку и уступил свое место верному приверженцу премьер-министра. В связи с этим в стране возобновились давние дискуссии о независимости судебной власти.

20 июня бывший глава Высшего судебного совета (ВСС) Армении Рубен Вардазарян опубликовал тайно сделанную запись своего разговора с двумя собеседниками, Гагиком Джангиряном и Степаном Микаеляном.

В этой записи, которая, как утверждает Вардазарян, была сделана в феврале 2021 года, можно услышать, как Джангирян — которого многие считают верным приспешником премьер-министра Никола Пашиняна, — говорит, что Вардазаряну не будут предъявлены уголовные обвинения, если он уйдет со своего поста к началу следующего месяца. ВСС представляет собой надзорный орган судебной системы, в ведение которого входят назначение и увольнение судей всех уровней за исключением Конституционного суда, высшей судебной инстанции в Армении. Последний является независимым учреждением, члены которого избираются собранием всех судей Армении.

«Я тебе говорю, забудь про все, отложи все, у тебя дети, у тебя дом», — говорит на записи Джангирян, добавляя, что не хочет, чтобы с Вардазаряном случилось «что-нибудь плохое».

Вардазарян в отставку не ушел, и в апреле того же года его полномочия были приостановлены, и ему было предъявлено обвинение в препятствовании осуществлению правосудия. Союзники Пашиняна обвинили его в том, что он побуждал суды освобождать арестованных критиков властей.

Вардазарян не признает себя виновным и обнародовал аудиозапись на пресс-конференции в качестве доказательства своей невиновности. Он утверждает, что власти шантажировали его, чтобы он ушел в отставку, а на его место можно было назначить Джангиряна. Джангирян был назначен исполняющим обязанности главы ВСС вскоре после приостановки полномочий Вардазаряна.

Джангирян пока не высказывался по поводу подлинности этой аудиозаписи.

Генеральная прокуратура заявила, что Следственный комитет страны рассмотрит дело по обвинению Джангиряна в препятствовании осуществлению правосудия.

Члены ВСС обсудили запись на заседании, состоявшемся 21 июня, но решили не применять к председателю совета никаких дисциплинарных мер.

На заседании 23 июня совет объявил о прекращении полномочий Вардазаряна в связи с дисциплинарным проступком. В чем именно заключается этот проступок, не сообщалось.

Отвечая журналистам, обратившимся к нему на выходе с заседания, Джангирян высмеял обвинения. «Я расскажу сегодня на Общественном телевидении о “беспрецедентных”, “шокирующих” вещах», — сказал он саркастическим тоном. К моменту публикации этой заметки его выступление на телевидении так и не состоялось.

Официальные представители правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян, пока не дали никаких комментариев на эту тему.

Конфликты, связанные с независимостью судебной власти, — не новость для Армении. Уже давно продолжаются споры о Конституционном суде и попытках правительства Пашиняна вводить в его состав своих верных сторонников.

Об эпопее с Конституционным судом упоминает в записанном разговоре и Джангирян. «Тебе решать, — говорит он Вардазаряну. — Я не хочу видеть здесь [в ВСС] такую же ситуацию, как в Конституционном суде, которая никому не делает чести».

Посольство Соединенных Штатов в Ереване заявило, что пристально следит за развитием событий. «Мы готовы продолжать свою поддержку осуществления судебных реформ по требованию народа Армении. В этой области были достигнуты определенные успехи, но многое еще предстоит сделать», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в газете «Храпарак».