Армения: трудовые мигранты не торопятся выезжать в Россию на фоне санкций

Марине Хачатрян переехала с супругом в Россию после войны с Азербайджаном в 2020 году. Потеряв надежду на улучшение своего благосостояния на родине, они переехали в Москву, где она нашла работу в цветочном магазине на окраине столицы, а ее супруг устроился на стройку.

Но затем началась другая война: вторжение в Украину, которое привело к введению санкций и кризису российской экономики.

«Мы приехали сюда зарабатывать деньги, и до войны у нас все было хорошо. Теперь никто не хочет покупать цветы, и владелец [магазина] терпит убытки, – сказала Eurasianet.org Хачатрян во время своего пребывания в России. – Я думала найти другую работу, но жизнь в России становится все дороже». Поэтому она решила вернуться в Армению. «Это просто кошмар. Я могу опять начать работать в салонах красоты, но что будет делать мой муж, я не знаю».

Каждый год десятки тысяч армян (главным образом мужчины из сел и небольших городов) отправляются в Россию на сезонные работы, в основном в сфере строительства. Данные о числе трудовых мигрантов разнятся. Сама Армения сообщает о примерно 80 тысяч человек, ежегодно отправляющихся в Россию на сезонные работы. Но, по данным российской стороны, эта цифра составляет 300 тысяч человек, то есть более 10 процентов населения Армении.

Кроме того, есть еще одна категория мигрантов – это люди, недавно переехавшие в Россию и проживающие там на относительно постоянной основе. Некоторые из них даже получили российское гражданство. При этом они тоже отправляют часть заработанных денег родным в Армению, оказывая тем самым значительное влияние на экономику страны.

Согласно данным центрального банка Армении, в 2021 году общая сумма денежных переводов из России составила 865 миллионов долларов. Это эквивалентно почти 5 процентам ВВП страны.

Теперь эта цифра значительно сократится. «Снижение может составить до 40 процентов», – сказал 28 марта министр финансов Тигран Хачатрян армянскому государственному информационному агентству.

По словам армянских трудовых мигрантов, многие рабочие места в России сокращаются, а на тех, которые удается сохранить, зарплата постоянно колеблется из-за конвертации в армянские драмы. В первые дни после вторжения России и оперативного введения санкций в качестве ответной меры рубль потерял половину своей стоимости, хотя с того момента он восстановил свои позиции.

«Зарплаты сократились, и вполне вероятно, что работодатели вообще не смогут платить», – сказала Татевик Бежанян, эксперт по вопросам трудовой миграции благотворительной общественной организации «Армянский Каритас». «Пока они еще могут платить, но если ситуация не начнет улучшаться, то определенно возникнут проблемы», – сказала она Eurasianet.org.

Объем денежных переводов «скорее всего, сократится в связи с ослаблением экономической активности в России, снижением курса рубля и ограничениями финансовых потоков из России, – говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в прошлом месяце. – В условиях дальнейшего спада в экономике России многие мигранты могут быть вынуждены вернуться в Армению, что окажет давление на рынок труда и бюджет страны».

До вторжения России в Украину Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Армении на уровне 5,3 процента в 2022 году. Теперь он пересмотрел этот прогноз в сторону снижения до 1,2 процента.

Россия до сих пор не опубликовала данные о миграционных потоках и возможных изменениях в них. Как правило, Министерство внутренних дел публикует данные к апрелю, но в этом году публикация запаздывает, отметила Бежанян. «Мои российские коллеги говорят, что из России идет большой отток мигрантов, поэтому, возможно, они осторожничают в этом вопросе», – сказала она.

Обычно сезонные трудовые мигранты начинают прибывать в Россию в марте, когда устанавливается погода, подходящая для проведения строительных работ. Поэтому пока рано судить о влиянии нынешней ситуации на трудовую миграцию, но, по словам Бежанян, первые признаки не сулят ничего хорошего.

«Нам уже сообщают о том, что работодатели испытывают трудности с оплатой», – сказала она. В попытке сэкономить деньги работодатели пытаются прибегнуть к различным приемам, в том числе просят работников работать без оформления. «Но мы всегда советуем не соглашаться на это, так как это может привести к депортации. А если нет договора с указанием суммы зарплаты, то пусть даже не рассчитывают, что им вообще заплатят. Мы уже сталкивались с подобными проблемами».

Арсен (попросивший не называть его фамилию) с февраля работает строителем на российском Урале.

«После того, как рухнул рубль, мы поговорили с нашим бригадиром, поскольку понимали, что наша зарплата составит лишь половину того, что мы получали раньше, – сказал он. – Через две недели они предложили нам расторгнуть договоры и работать неофициально с тем, чтобы мы могли получить больше. Мы так и сделали, и теперь нам не платят уже два месяца».

Из-за международных финансовых санкций против России переводить деньги на родину также стало гораздо сложнее: теперь единственным вариантом отправки денег в Армению является российская служба «Золотая Корона» и введены новые ограничения на вывозимые из России суммы.

В результате в этом году многие мигранты, которые выезжали в Россию на заработки на постоянной основе, остаются дома. «Некоторые нашли здесь работу и не жалуются на зарплату, учитывая расходы в России. Они могут жить у себя дома в Армении и не видят причин ехать в Россию», – сказала Бежанян.

На сегодня власти Армении предложили лишь косвенный метод решения этой проблемы. Премьер-министр Никол Пашинян представил предложение по стимулированию развития строительной отрасли путем предоставления субсидированных кредитов на ремонт жилищных единиц, которые включают в себя средства на повышение энергоэффективности.

«В силу известных обстоятельств возникла неопределенность в отношении наших граждан, выезжающих за границу на заработки, – сказал он на состоявшемся 15 апреля заседании правительства. – Мы решили запустить государственную программу реновации, в рамках которой предлагаем гражданам взять субсидированные кредиты на восстановление своих квартир. [...] Мы надеемся, что тем самым мы внесем весомый вклад в жилищное строительство, экономику, малый бизнес и борьбу с бедностью».

Бежанян настроена скептически. «Это определенно косвенный подход, – сказала она. – Очевидно, что эти люди опасаются [оставаться в России] и закладывают фундамент для переезда в Армению. Но мы должны создать такие условия, при которых они по возвращении в Армению не задумаются о дальнейшем переезде в другую страну. Необходимо применить более системный подход».