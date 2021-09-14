Армения-Турция: возможность нормализации отношений кажется реальной как никогда

Готовы ли Армения и Турция наконец восстановить отношения?

Впервые за многие годы заявления лидеров обеих стран звучат обнадеживающе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Ереван получил «положительные сигналы» со стороны Турции. «Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами», – сказал он на прошедшем 27 августа заседании правительства. Два дня спустя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам: «Мы можем работать над постепенной нормализацией наших отношений с Арменией, правительство которой объявило о своей готовности двигаться в этом направлении».

Но положительные сигналы поступали и более десяти лет назад – в 2009 году, когда предпринимались дипломатические усилия по восстановлению отношений через подписание армяно-турецких «протоколов». Однако в конечном итоге они потерпели неудачу, поскольку Азербайджан потребовал от своего союзника Турции разорвать их.

Однако после прошлогодней войны между Арменией и поддерживаемым Турцией Азербайджаном расчеты всех трех сторон изменились. И аналитики, и чиновники со всего региона сходятся во мнении, что на этот раз вероятность восстановления отношений велика как никогда. Но открытым остается вопрос о том, не помешает ли этому Россия.

Турция официально признала независимость Армении в 1991 году сразу после распада СССР. Но два года спустя, во время войны между Арменией и Азербайджаном, Анкара в одностороннем порядке закрыла границу в ответ на оккупацию Арменией азербайджанских территорий, прилегающих к бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области.

С тех пор восточная и западная границы Армении – с Азербайджаном и Турцией соответственно – остаются закрытыми, и у Армении есть только два выхода во внешний мир: через Грузию и Иран.

Прошлогодняя 44-дневная война, завершившаяся для Армении поражением, изменила положение вещей. В результате подписания соглашения о прекращении огня Армения вернула Азербайджану оккупированные территории, а это значит, что озвученная некогда Анкарой причина для разрыва отношений перестала быть актуальной.

«В 2009 году Азербайджан выступил против нормализации отношений между Арменией и Турцией, напомнив Турции о том, что она закрыла границы после оккупации Кельбаджара в 1993 году, – сказал Eurasianet.org политолог из Анкары Хасан Селим Озертем, упомянув о первой из оккупированных азербайджанских территорий. – До того ухода Армении с этих земель Баку воспринял открытие турецкой границы как предательство и подверг его острой критике. Теперь после заключения соглашения о прекращении огня этот вопрос снят с повестки дня, и никто не удивится, если высказывания Азербайджана будут мягче по сравнению с 2009 годом».

В своих заявлениях о возможности восстановления отношений Эрдоган не упоминает ни Азербайджан, ни Карабах, а Азербайджан, что примечательно, хранит молчание, пока Армения и Турция обмениваются положительными сигналами.

Турецкий лидер, однако, указал на необходимость «уважать территориальную целостность друг друга». Такие формулировки воспринимаются как провокация некоторыми армянами, особенно представителями армянской диаспоры, которые требуют от Турции вернуть земли в восточной части Турции, именуемые ими «Западной Арменией», откуда этнические армяне были изгнаны во время геноцида 1915 года.

Но эти требования редко высказываются на официальном уровне, а в протоколах 2009 года также содержалась формулировка об уважении территориальной целостности. И хотя многие армяне опасаются, что сделка между Анкарой и Ереваном потребует от последнего отказаться от усилий по международному признанию геноцида, в подписанных ранее протоколах этот вопрос также не затрагивался.

«Главное отличие заключается в том, что теперь Азербайджан не будет стоять на пути процесса примирения между Турцией и Арменией, – сказал Рагып Сойлу, глава турецкого бюро интернет-издания Middle East Eye. – Карабахский вопрос почти решен, и Турция сделала для Баку даже сверх ожидаемого. Турция и Азербайджан вышли на новый уровень сотрудничества и согласия, и между двумя странами установились глубокое доверие и понимание. Так что Турция может открыть свои границы, если Армения не будет и далее педалировать идею Великой Армении».

В прошлогодней войне Турция оказала Азербайджану значительную помощь, направив туда боевую технику, военных советников и даже сирийских наемников, призванных воевать на стороне Азербайджана. Азербайджан надеялся вовлечь Турцию в дипломатический процесс, в том числе добиваясь для Турции председательства в Минской группе (наряду с Францией, Россией и США) – структуре, которая на протяжении десятилетий является посредником в мирных переговорах.

Однако в итоге Турция оказалась полностью исключенной из процесса по заключению послевоенного мирного соглашения, и именно Россия укрепила свои позиции в регионе. В результате Турция добилась лишь отправки в Азербайджан небольшого контингента военнослужащих в центр по контролю за прекращением огня.

Армянские власти считают, что Баку, будучи в долгу перед Анкарой, вряд ли решится препятствовать планам Турция.

«Турция выполнила свои обязательства перед Азербайджаном, – сказал Eurasianet.org высокопоставленный представитель правительства Армении на условиях анонимности. – Азербайджан может снова воспрепятствовать переговорам, и Армения готова к такому сценарию. Но Азербайджан не должен недооценивать влияние Турции в долгосрочной перспективе», в том числе протурецки настроенные политические фигуры и нынешнюю зависимость Азербайджана от турецкого оружия.

Азербайджан оказывает давление на Армению, с тем чтобы та подписала соглашение, которое приведет к окончательному урегулированию конфликта и признанию Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Но Баку хранит молчание, пока Эрдоган и Пашинян обмениваются положительными сигналами, и маловероятно, что Азербайджан попытается поднять этот вопрос в процессе армяно-турецких переговоров, сказал Фариз Исмаилзаде, проректор университета ADA в Баку.

«Я не думаю, что двустороннее соглашение между Арменией и Турцией будет непременно связано с карабахским вопросом, – сказал Eurasianet.org Исмаилзаде. – Но в целом будет ожидаться, что в случае нормализации отношений между Турцией и Арменией, шансы на достижение мира в Карабахе также повысятся».

Российский фактор

Несмотря на то, что на этот раз все, похоже, выступают за нормализацию отношений, стороны по-разному видят способы ее достижения.

Большинство армянских аналитиков и представителей власти придерживаются мнения, что Ереван должен добиваться нормализации отношений с Анкарой один на один, без участия России, Азербайджана или кого-либо еще. Между тем Турция, похоже, больше заинтересована в нормализации отношений в рамках предложенной ею «платформы шести», состоящей из государств Южного Кавказа и их соседей: Армении, Азербайджана и Грузии, а также Ирана, России и Турции.

«Турция намерена вовлечь все страны региона в процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Так что Азербайджан также будет частью этого процесса, – сказал Сойлу. – Турция также надеется, что Россия выразит желание стать частью этой платформы, которая призвана нормализовать отношения с Арменией, но пока сложно понять, готова ли Россия к сотрудничеству».

В последнее время российские власти положительно отзываются о новой риторике отношений между Арменией и Турцией, и выражают готовность оказать содействие. «Сейчас, когда война в Нагорном Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, – сказал 3 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений».

Некоторые представители власти в Ереване считают, что участие России может помочь, учитывая, что оппозиция внутри страны, которая в целом настроена пророссийски, выступает против идеи нормализации. Заместитель председателя парламентского комитета по международным отношениям Айк Мамиджанян считает, что Турция в итоге выдвинет предварительные условия в процессе переговоров, о которых не было упомянуто в последних заявлениях Эрдогана, и что власти скрывают это от армянской общественности. «Пусть развеют эти сомнения, в ином случае это будет означать, что они что-то решили за спиной народа», – сказал он Радио «Свобода» 3 сентября.

По их мнению, посредническое участие России в процессе заключения соглашения между Анкарой и Ереваном ослабит подобное сопротивление.

Однако есть те, кто считает, что Россия, скорее всего, будет препятствовать этому процессу, учитывая нестабильный характер отношений между Анкарой и Москвой. «Когда речь заходит о нормализации отношений с Турцией, Армения пытается держать Россию на расстоянии», – сказал источник в правительстве. Хотя в последнее время отношения между двумя странами заметно улучшились, «Армения понимает, что ей следует поторопиться, прежде чем Турция собьет очередной российский самолет и эта возможность будет утеряна. Иными словами, нужно сделать это до того, как Россия воспротивится этому».

Некоторые армянские аналитики рассчитывают на то, что и у Анкары есть повод не впутывать в этот процесс Москву. Последние заявления Москвы свидетельствуют о том, что Россия не вовлечена в процесс, а лишь пытается запоздало наверстать упущенное, сказал Ричард Гирагосян, глава ереванского Центра региональных исследований.

По словам Гирагосяна, Турция чувствует, что Россия оставила ее не у дел на послевоенном Кавказе: она не участвует в российской миротворческой миссии и не представлена в рабочей группе Армения-Азербайджан-Россия по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе.

«Для Турции это возможность потеснить Россию, – сказал Eurasianet.org Гирагосян. – Нормализация отношений с Арменией – это возможность для Турции занять место за столом переговоров».

Так или иначе, если какие-то конкретные переговоры и ведутся, то только на высшем уровне и неофициально, сказал источник в правительстве. «Об этом могут знать только премьер-министр, министр иностранных дел и глава Службы национальной безопасности», – сказал источник. Этот человек настроен оптимистично и считает, что на этот раз Турция согласится. «Для Турции это шанс впервые за десять проявить себя с хорошей стороны».

В подготовке материала принимал участие Джошуа Кучера.