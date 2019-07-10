Армения: уровень народной поддержки правительства еще высок, но падает

Последний опрос указывает на снижение народной поддержки новых властей Армении (хотя она все еще находится на довольно высоком уровне), а также рост пессимизма по поводу перспектив мирного урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Согласно результатам опроса Международного республиканского института, проведенного в мае и обнародованного 8 июля, около 28% армян сообщили, что рассматривают произошедшую в прошлом году смену правительства «очень позитивно», по сравнению с 41% в октябре 2018 года.

Премьер-министр Никол Пашинян обрел невероятную популярность, когда весной прошлого года сверг ненавидимое народом прежнее правительство, возглавив так называемую «Бархатную революцию». Когда его альянс «Мой шаг» одержал решительную победу на декабрьских выборах в парламент, Пашинян получил пятилетний мандат на реализацию обещанных им радикальных изменений.

«Продемонстрированная армянским народом добрая воля предоставляет правительству Армении беспрецедентную возможность провести фундаментальные реформы, которые укрепят демократию и улучшат экономическое благосостояние народа», – сказал Стивен Никс, региональный директор Международного республиканского института по Евразии, представляя результаты последнего опроса. – Оперативность проведения правительством реформ будет одним из ключевых факторов, способных сохранить мощную народную поддержку и придать импульс дальнейшей реализации планов властей».

Согласно результатам последнего опроса, по широкому кругу проблем порожденный «Бархатной революцией» оптимизм хотя и остается на относительно высоком уровне, но существенно снизился по сравнению с показателями прошлого года.

Доля граждан, считающих, что страна движется в правильном направлении, сократилась до 60% (с 72% в октябре прошлого года). Число придерживающихся мнения, что страна идет по неверному пути, почти удвоилось с 11% до 20%. На вопрос о «преобладающем настроении населения» лишь 29% респондентов ответили, что в будущем все «определенно» будет хорошо, по сравнению с 44% в октябре.

На вопрос, могут ли «люди, подобные вам, влиять на решения», касающиеся будущего страны, положительно ответили 20% опрошенных, тогда как в октябре этот показатель составлял 31%. Примечательно, что молодые люди значительно чаще отвечали «да»: 29% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет дали положительный ответ, по сравнению с 14% опрошенных старше 50 лет.

Относительно обеспеченные граждане более склонны рассматривать происходящие в стране изменения в позитивном свете. На вопрос о том, как изменилось финансовое положение их домохозяйств за последние шесть месяцев, 29% респондентов с доходом от 250 тыс драмов (около $530) в месяц ответили, что оно улучшилось. Лишь 16% респондентов с доходом до 150 тыс. ($320) согласились с подобной позицией.

Среди ответов на вопрос о том, что является самым большим достижением нового правительства, самым распространенным (27% респондентов) было «снижение коррупции». Затем следовали более расплывчатые достижения: «улучшение психологического состояния людей», «провал Республиканской партии» (бывшей правящей партии) и «принесло демократию».

Что касается конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, то число армян, высказавших мнение, что конфликт может быть решен без применения силы, значительно сократилось за последние несколько месяцев: в октябре 27% отметили, что конфликт «определенно» можно решить миром, а в рамках последнего опроса – только 16%.

Между тем вопросы безопасности остаются на первом месте в списке волнующих граждан проблем: на открытый вопрос о том, какой аспект жизни страны волнует их больше всего, тремя самыми частым ответами были «война», «нагорно-карабахский конфликт» и «вопросы национальной безопасности».