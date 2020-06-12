Армения: финпомощь в связи с коронавирусом получают не все

В Армении существует не менее 18 различных видов экстренной помощи лицам, несущим финансовые потери из-за вспышки коронавируса и карантинных мер. (Фото: Дэвид Триллинг)

Когда официанты в ереванском баре Labeerint вынуждены были в марте прекратить работу из-за карантинных мер в связи с коронавирусом, они были благодарны за обещанную правительством помощь в рамках масштабного пакета мер стимулирования, направленного на минимизацию экономического ущерба от пандемии.

Правительство выполнило обещание и перечислило каждому из них на дебетовые карты единовременный платеж в размере 138 долларов США. Но владелец бара контролирует их карты, и, по словам официантов, они пока еще не получили большую часть причитающихся им денег.

«Он просто говорит, что ему тоже нужны деньги, – сказал один из официантов Eurasianet.org на условиях анонимности. – Нам не платят с марта, хотя мы попали под режим чрезвычайного положения, и мы не виноваты в том, что не работаем».

В Армении существует не менее 18 различных видов экстренной помощи лицам, несущим финансовые потери из-за вспышки коронавируса и карантинных мер.

Общий размер пакета помощи постоянно меняется, но премьер-министр Никол Пашинян заявил, что, по состоянию на 16 мая, правительство выплатило 84,4 млрд драмов (около 175 млн долларов США) 1,1 млн людей и 48 тыс. юридических лиц.

Но из-за большой доли неформальной экономики и слабой защиты прав трудящихся многие нуждающиеся в помощи ее не получают.

«Они вводят ограничения из-за пандемии, но не предоставляют решения проблем, которые возникают у людей из-за этих ограничений, – сказал Eurasianet.org известный правозащитник Артур Сакунц. – Они не думают о людях».

Нередко трудности работников усугубляются действиями их работодателей.

Одна крупная сеть супермаркетов предупредила сотрудников, чтобы те не обращались за экономической помощью.

Эта сеть – «Ереван Сити» – принадлежит Самвелу Алексаняну, бывшему депутату парламента от Республиканской партии Армении (которая при прежнем режиме была правившей), а ныне стороннику Пашиняна. Жена Алексаняна направила сотрудникам письмо с просьбой не принимать государственную помощь и угрозой вычесть из их заработной платы, если они все-таки это сделают, сказала ереванская правозащитница Бела Шикарян.

«По словам связавшихся с нами работников, им не заплатили за то время, когда они не могли работать из-за режима чрезвычайного положения, а владельцы сказали, что любой, кто обратится за государственной помощью, будет уволен, – сказала Шикарян Eurasianet.org. – Они говорят сотрудникам: “Таковы условия, и если вы не хотите работать, вы можете уйти”». Она добавила, что не понимает, почему компания не хочет, чтобы ее сотрудники получали господдержку.

Высокопоставленные представители сети опровергли эти обвинения, утверждая, что сотрудники «клевещут» на компанию.

Но подобная ситуация сложилась не только в «Ереван Сити».

Когда правительство объявило о целом ряде мер финансовой поддержки пострадавших, возникла предсказуемая путаница по поводу того, кто имеет право на ее получение и как подать заявку. У некоторых людей не было компьютеров, с которых можно было бы подать заявку, или они не понимали правил программ помощи.

Несколько организаций вмешались в ситуацию, чтобы попытаться восполнить пробел.

Оппозиционная партия «Просвещенная Армения» начала помогать людям разобраться в системе после того, как ее сторонники пожаловались, что у них возникли проблемы.

«Правительство перегружено, поэтому “Просвещенная Армения” готова предоставить консультацию, а также помочь с подачей заявки на социальную помощь и сбором необходимых документов», – говорится в заявлении партии.

В ванадзорское отделение правозащитной организации «Хельсинкская гражданская ассамблея» также поступали звонки от рабочих с жалобами на то, что работодатели пользуются их уязвимым положением или что они не понимают, как обратиться за помощью.

Отделение также пыталось вмешаться в ситуацию с одним из крупнейших работодателей города – текстильной фирмой Gloria, в которой трудятся 2500 работников. Фабрика продолжала функционировать, несмотря на правительственные распоряжения о ее закрытии из-за опасений, что она может стать очагом распространения коронавируса.

Рабочие не верили, что имеют право на помощь, и не обращались за ней.

«Мы связались с правительством и попросили включить этих рабочих в программу помощи», – сказала юрист «Хельсинкской гражданской ассамблеи» Софья Петросян в интервью Eurasianet.org.

Другие не подпали ни под одну из программ.

Когда началась вспышка коронавируса, самозанятая парикмахер из Еревана Марине Саргсян была единственным кормильцем в семье. Семья проела все деньги, которые копила на новую квартиру, потому что Марине не могла работать.

«Мы не подпадаем ни под одну категорию лиц, получающих финподдержку, – ни несовершеннолетних детей, ни официальной работы. Мы остались один на один [с нашими проблемами]», – сказала она Eurasianet.org.

Правительственные чиновники признали, что мало что могут сделать в отношении работодателей, усложняющих жизнь своим работникам.

Государственный орган, который наиболее подошел бы для решения этой проблемы – Инспекционный орган здравоохранения и труда – «не обладает полномочиями защищать права трудящихся, и я не уверен, есть ли у них ресурсы на рассмотрения дел в массовом порядке», сказала министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян, выступая в парламенте в прошлом месяце. Но законодательные поправки, – которые начали действовать с 8 мая и имеют обратную силу, распространяясь на период с марта месяца, – расширили полномочия инспекции по обеспечению соблюдения трудового законодательства во время режима чрезвычайного положения.

После того, как официанты Labeerint связались с Eurasianet.org, данный журналист направила их в ванадзорское отделение «Хельсинкской гражданской ассамблеи», где им предоставили адвоката, а также обратились с жалобой в полицию по этому поводу. Но в итоге полиция решила не возбуждать уголовное дело, посчитав дело административным. Адвокат Самсон Галстян заявил, что полиция не провела надлежащего расследования и что он обжалует это решение.

Со своей стороны владелец Labeerint Грачья Атомян сказал местным СМИ, что не забирал финпомощь у своих сотрудников, и лишь держит их банковские карты в качестве залога за наличные деньги, которые он выплачивал им авансом. При этом Галстян утверждает, что сотрудники не соглашались на такую схему.

Но сотрудники боятся жаловаться публично.

«Нас потом нигде не возьмут на работу, – сказал официант. – Люди всегда винят жертву. Что бы ни происходило в этой отрасли, сотрудники не должны выносить сор из избы и жаловаться на владельца».