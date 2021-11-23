Армения: экс-президенту Саргсяну предъявлено обвинение во взяточничестве

Экс-президент Серж Саргсян обращается к сторонникам у здания суда во время предыдущего судебного процесса в феврале 2020 года. (Кадр из прямой телетрансляции)

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в получении взятки. По словам его адвокатов, это было сделано с целью отвлечь внимание от кризисной ситуации на границе с Азербайджаном.

22 ноября адвокат Саргсяна сообщил в соцсетях, что получил уведомление о предъявлении его клиенту официального обвинения в получении крупной взятки в период нахождения у власти.

Обвинения были предъявлены в рамках обширного расследования печально известных событий 1 марта 2008 года (когда власти с применением насилия разогнали протесты против сфальсифицированных выборов) и обвинений в получении должностными лицами бывшего режима взяток.

Обвинения во взяточничестве основываются на показаниях предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая также заявила, что подкупала еще одного бывшего президента – Роберта Кочаряна – и других официальных лиц, чтобы добиться преференций для своего горнодобывающего бизнеса. Дело было возбуждено вскоре после свержения Саргсяна в результате «бархатной революции» 2018 года, которую возглавил нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

На состоявшихся этим летом парламентских выборах поддерживаемая Саргсяном партия «Честь имею» бросила вызов Пашиняну, но заняла третье место с большим отрывом от лидеров. Однако собранных ею голосов оказалось достаточно, чтобы преодолеть порог для прохождения в парламент.

Саргсян не был арестован; в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила Общественному телевидению Марианна Оганджанян, пресс-секретарь Антикоррупционного комитета (нового государственного органа, призванного централизовать ведущиеся правоохранительными органами расследования дел о коррупции).

Адвокаты бывшего президента назвали момент предъявления обвинения подозрительным.

«Вся ирония в том, что Сильва дала показания еще три с половиной года назад, но только сегодня решили, что Саргсян тоже получил взятку, – сказал адвокат экс-президента Амрам Макинян. – Два года назад Сержа Саргсяна уже допрашивали по тому же делу, но в качестве свидетеля. Никаких новых юридических обстоятельств с тех пор не возникало».

На основании показаний Амбарцумян следствие уже предъявило обвинения во взяточничестве Кочаряну, его бывшему сотруднику Армену Григоряну и его партнеру по бизнесу Самвелу Майрапетяну. Майрапетян уехал в Германию – по сообщениям, на лечение, – но пока не вернулся. Власти официально объявили его в розыск.

Кочарян якобы взял взятку в размере 3 миллионов долларов, Григорян – 1 миллион долларов. Подробности обвинений в адрес Саргсяна пока неизвестны.

Масштабность и массовость обвинений Амбарцумян вызвала скептицизм и насмешки в соцсетях. «Я здесь, чтобы сказать, если кому-то интересно: мне Сильва Амбарцумян взяток не давала», – говорится в одной из множества подобных шуток.

Это не первое уголовное дело, с которым Саргсяну пришлось столкнуться после ухода с поста.

В 2019 году ему было предъявлено обвинение в «хищении государственных средств», якобы при передаче определенной компании государственного контракта на горючее, что обошлось государству дополнительно в 489 миллиона драмов в виде субсидий (около 1 миллиона долларов). Дело до сих пор находится в суде первой инстанции.

В октябре 2021-го имя Саргсяна упоминалось в рамках еще одного уголовного расследования, связанного с сообщением, что с 2008 по 2017 год – во время его президентства – официальный президентский самолет более десяти раз вылетал с высокопоставленными чиновниками на борту на дорогой немецкий курорт Баден-Баден. По этому делу Саргсяну обвинений предъявлено не было.

Адвокаты и союзники Саргсяна заявляют, что новые обвинения подозрительно совпали по времени с ожесточенными боями с Азербайджаном на прошлой неделе и общим ухудшением ситуации в сфере безопасности.

«Это очередное явно сфабрикованное обвинение, очередное убогое обвинение, демонстрирующее убогость сдающего земли капитулянтского режима», – сказал Эдуард Шармазанов, заместитель председателя возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении.