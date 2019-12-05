Армения: экс-президент обвиняется в «хищении в особо крупных размерах»

Свергнутому премьер-министру и президенту Армении Сержу Саргсяну были предъявлены обвинения в «хищении государственных денег». Об этом 4 декабря сообщила Специальная следственная служба (ССС) страны. Саргсян находится под подпиской о невыезде.

В обвинительном заключении говорится, что Саргсян использовал свое должностное положение в январе и феврале 2013 года, когда был президентом, для передачи государственного контракта на закупку топлива конкретной компании, из-за чего государство понесло дополнительные расходы в размере 489 млн драмов в виде субсидий (около 1 млн долларов). В обвинительном заключении не уточняется, извлек ли Саргсян выгоду из своего вмешательства, и если да, то как.

Саргсян стал вторым бывшим лидером Армении, которому предъявлено уголовное обвинение после прихода к власти Никола Пашиняна, занявшего пост премьер-министра в прошлом году в результате уличных протестов и последующего свержения Саргсяна. Роберт Кочарян, предшественник Саргсяна, находится за решеткой в ожидании суда по обвинению в насильственном подавлении акций протеста в 2008 году.

По версии ССС, в 2013 году правительство объявило тендер на поставку 17 млн литров дизельного топлива. Заявки на контракт подали несколько компаний, при этом самое дешевое предложение было у «Максур». Министерство сельского хозяйства выбрало заявку «Максур» и передало правительству на утверждение. Однако Саргсян отдал контракт другому поставщику – «Флеш», зная, что это решение повлечет за собой выделение государством дополнительных субсидий, утверждает ССС. Позже в том же году «Флеш» получил еще один контракт, по которому были потрачены дополнительные средства из бюджета, гласит обвинительное заключение.

Ранее в этом году против «Флеш» уже было возбуждено уголовное дело за нарушение условий государственных контрактов на закупку топлива в 2014 и 2015 годах. Правда, неясно, связаны ли эти обвинения с Саргсяном и новым обвинением.

После заявления CCC Пашинян сообщил, что правительство подверглось критике за то, что свернуло правительственную программу, предусматривающую субсидии на топливо, и сказал, что нынешнее обвинительное заключение оправдывает это решение. «Мы посчитали эту программу коррупционной, – сказал он на сессии вопросов и ответов в парламенте. – А сейчас выяснилось, что в рамках программы субсидирования, часть которой финансирует государство, был объявлен тендер, предложена низкая цена. Однако Серж Саргсян, согласно материалам дела, поручает государственному органу закупить топливо у другой компании». Он добавил, что ему больше нечего сказать о деле, помимо того, что уже было в прессе.

ССС также сообщила, что Саргсяну запрещено покидать страну.

Саргсян почти все время хранил молчание с тех пор, как оставил свой пост в апреле прошлого года, но недавно вернулся в публичное пространство. 20 ноября он дал свой самый развернутый на сегодняшний день комментарий о текущей политической ситуации в Армении на съезде Европейской народной партии в Загребе. «В стране происходят угрожающие демократии опасные события, – заявил он. – Осуществляются политические преследования. Агрессивные действия против оппозиционных СМИ и активистов, нетерпимость и риторика ненависти стали обычным явлением и достигли вызывающих тревогу масштабов».