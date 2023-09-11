Армяне встревожены сообщениями об укреплении Азербайджаном военного потенциала

Кадр из репортажа азербайджанского государственного телевидения, где утверждается, что именно Армения готовится к военной эскалации.

На днях в азербайджанских социальных сетях появились кадры, судя по всему, указывающие на активизацию передвижения азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха и вдоль границы с Арменией.

Одновременно с этим, по-видимому, увеличились военные поставки из Израиля в Азербайджан, что вызывает у армян опасения по поводу готовящегося нападения азербайджанской стороны.

На прошедшем 7 сентября заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, упомянув о происходящих событиях, заявил, что «военно-политическая ситуация в нашем регионе за последнюю неделю значительно обострилась».

«В азербайджанской прессе и на пропагандистских площадках усилилась риторика антиармянской ненависти. Продолжается политика посягательства на суверенную территорию Армении», – добавил он.

Наращивание военной мощи вызвало особую тревогу в Нагорном Карабахе, являющимся частью международно признанной территории Азербайджана. С декабря этот регион фактически находится под азербайджанской блокадой, которая с середины июня приобрела тотальный характер.

Армянские и карабахские официальные лица давно говорят о намерениях Азербайджана провести этническую чистку региона, используя при необходимости силу.

«Очевидно, что Азербайджан готовится к военной операции и одновременно пытается оказать психологическое давление на власти и население Республик Арцах и Армения, а также предугадать реакцию армянских партий, региональных и глобальных игроков», – написал Артак Бегларян, бывший высокопоставленный карабахский чиновник. (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

В случае наступления в Нагорном Карабахе местная армия вряд ли сможет оказать значительное сопротивление, учитывая численное и силовое превосходство Азербайджана над примерно 120-тысячным населением Карабаха.

После победы Азербайджана во Второй карабахской войне 2020 года были зафиксированы многочисленные столкновения как в Нагорном Карабахе и вокруг него, так и на границе между Азербайджаном и Республикой Армения. В результате столкновений, произошедших в приграничной зоне, азербайджанским войскам удалось занять позиции на территории Армении.

Предыдущим случаям эскалации военных действий неоднократно предшествовало появление в азербайджанских СМИ сообщений об «операциях возмездия» или заявлений о подготовке армянскими войсками «провокационных действий».

На этот раз азербайджанские СМИ обвиняют Армению в том же, в чем она обвиняет Баку. Государственный канал AzTV предположил, что армянские сообщения о военном наращивании Азербайджана и отмена министром обороны Армении запланированной зарубежной поездки свидетельствуют о том, что Ереван готовится перейти к наступлению.

А МИД Азербайджана назвал предупреждения Пашиняна «неотъемлемой частью лживых политических манипуляций Армении».

Гражданская миссия наблюдателей Евросоюза, развернутая на армянской стороне границы, доложила в Брюссель о своей обеспокоенности «ростом напряженности и перестрелками в приграничных районах Армении и Азербайджана» и усилила патрулирование. При этом Брюссель не пытается возложить ответственность за нынешний всплеск напряженности ни на одну из сторон.

Сообщения об усилении военного потенциала Азербайджана появились на фоне произошедшей 1 сентября атаки азербайджанской армии на приграничный армянский город Сотк, в результате которого погибли трое армянских военнослужащих.

Спустя пять дней после случившегося Ереван объявил о проведении 11-20 сентября совместных учений США и Армении под названием Eagle Partner. Министерство обороны заявило, что целью учений является подготовка армянских войск к выполнению международных миротворческих миссий.

После войны 2020 года США стали одним из ключевых игроков, вовлеченных в процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, курируя этот процесс совместно с Евросоюзом.

Параллельно переговорный процесс на своей площадке ведет Россия, чей миротворческий контингент численностью 2 тысячи человек был размещен в Нагорном Карабахе после окончания войны.

Россия также традиционно является военным и экономическим стратегическим партнером Армении, однако армянские лидеры все более открыто ставят под сомнение эффективность альянса, учитывая отказ Москвы помочь ей в борьбе с вторжениями азербайджанской стороны и, как они утверждают, неспособность миротворцев защитить армян Карабаха.

Несмотря на то, что перспективы для достижения мира выглядят как никогда мрачными, премьер-министр Армении в своем выступлении 7 сентября вновь заявил о своей готовности подписать мирный договор с Азербайджаном и положить конец десятилетиям вражды между соседними странами.

Израильский фактор

Израиль является для Азербайджана одним из стратегических союзников и поставщиков оружия.

В марте 2023 года израильская газета Haaretz опубликовала статью, которая в подробностях рассказывает о масштабах военного партнерства Израиля и Азербайджана. В ней говорится, что с 2016 года до момента публикации между Овдой (расположенной на юге Израиля военной авиабазой) и аэропортами Азербайджана было совершено 92 рейса на военных грузовых самолетах.

С тех пор армянская газета журналистских расследований Hetq отслеживает полеты между Овдой и Азербайджаном. Она недавно обнаружила, что, в частности, один самолет азербайджанской грузовой авиакомпании Silk Way Airlines в период с 15 августа по 2 сентября четыре раза приземлялся в Овде и возвращался в Азербайджан. Дважды во время выполнения обратных рейсов самолет приземлялся в Гяндже, городе, расположенном неподалеку от Нагорного Карабаха.

В статье Haaretz отмечается, что на протяжении многих лет увеличение числа авиарейсов по маршруту Овда-Азербайджан совпадало с периодами боевых действий в Нагорном Карабахе, включая эскалацию в апреле 2016 года, войну 2020 года и неоднократные столкновения после войны.

В соцсети, ранее известной как Twitter, появилось сообщение турецкого политика-националиста Синана Огана, которое армяне расценивают как еще один зловещий сигнал от стратегического партнера Баку.

Публикация состоит из фотографии Огана, на фоне которой написаны фраза «Ханкенди – гордость турецкого мира» и нарисована перевернутая буква «А» – символ, изображенный на азербайджанских боевых машинах. (Ханкенди – азербайджанское название де-факто столицы Нагорного Карабаха Степанакерта).

Оган, являющийся этническим азербайджанцем, занял третье место на прошедших 23 мая президентских выборах в Турции и во втором туре поддержал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в итоге победил на выборах.

В подготовке материала принимал участие Гейдар Исаев.