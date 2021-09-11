Армяне и азербайджанцы залечивают психологические раны после войны

Со Второй карабахской войны прошел почти год. Но психологические раны, полученные обеими сторонами конфликта, так быстро не залечить.

И в Армении, и в Азербайджане военнослужащие и гражданские лица продолжают переживать последствия той 44-дневной войны. Государственные и частные структуры обеих стран оперативно принялись укреплять ограниченный потенциал в сфере оказания психотерапевтической помощи, но остается открытым вопрос о том, как они справятся с этой проблемой в долгосрочной перспективе, т.к. быстрого решения у нее нет.

Для обеих стран эта проблема остается актуальной вот уже несколько десятилетий – со времен предыдущей войны в 1990-х годах.

«Вот уже 30 лет мы находимся в состоянии войны, но мы до сих пор не выработали единую систему социально-психологической помощи военнослужащим», – сказал Айк Хачикян, армянский психолог, консультировавший ветеранов войны. «Даже те, кто отслужил два года [обычный срок для солдат-срочников], возвращаются с такими травмами, что уж говорить уже об участниках войны, – сказал он Eurasianet.org – У них серьезные проблемы с социальной адаптацией, они возвращаются потрясенными, морально раздавленными».

Рей Керимоглу, азербайджанский журналист и ветеран первой войны, рассказал, что этой зимой к нему ежедневно обращались по четыре-пять солдат с просьбой помочь им справиться с психологическими проблемами, возникшими после войны. «Эта проблема существует уже много лет, – сказал он Азербайджанской службе Би-би-си. – Мы очень долго говорим о необходимости ее решения, но она все еще есть. Мы [ветераны первой войны] привыкли к этому, а они [ветераны второй войны] – нет».

Застарелая травма

Азербайджанские СМИ зафиксировали восемь случаев самоубийств ветеранов по всей стране по состоянию на июнь; семь из них участвовали в прошлогодней войне.

Гюляра Мансурова сказала, что ее сын Юнис после возвращения с фронта стал заметно агрессивнее. «Он говорил, что некоторые ребята даже не участвовали в серьезных боях, но им вручили медали, а он прошел весь путь до Шуши и ничего за это не получил; я говорила ему, чтобы он благодарил Бога за то, что остался в живых», – рассказала она Eurasianet.org.

В январе, когда он приехал в отпуск в родительский дом под Баку, она предложила ему обратиться за помощью. «Он начинал злиться и повторял: “Зачем мне вообще психолог?” – вспоминает она в слезах. – Но, успокоившись, соглашался и говорил: “Давай я решу вопрос со своим увольнением, и тогда мы сходим”». Однако через неделю после возвращения домой он повесился.

В Армении генеральная прокуратура в июне опубликовала заявление, в котором говорится о том, что причиной ряда недавних случаев самоубийств и неудавшихся попыток суицида являются психологические травмы, полученные вследствие войны. В отчете упоминалось об одном ветеране, предпринявшем попытки самоубийства: «После окончания войны он не мог спать, у него были видения тел убитых солдат, он постоянно испытывал страх и не хотел жить».

Оказание помощи

В обеих странах общество задействовало все имеющиеся у него ресурсы для оказания помощи военнослужащим и другим пострадавшим.

В ходе войны и сразу после нее более 100 армянских психологов вызвались работать с солдатами в стационаре, проведя в общей сложности около 11 тысяч консультаций по состоянию на декабрь 2020 года. «Во многом благодаря именно этому этим людям удалось избежать многих осложнений, развития которых мы ожидали», – сказал Eurasianet.org Армен Согоян, глава Армянской ассоциации психиатров.

Согоян возглавляет одну из восьми организаций, сотрудничающих в рамках Консорциума психологической поддержки, который выиграл государственный тендер на оказание психологической помощи пострадавшим от войны. До запуска государственной программы в июне работа входящих в консорциум организаций не финансировалась. «Это не могло продолжаться долго, – сказал Согоян. – Тогда мы сидели и ждали тех, кто сам обратится к нам за помощью. Но теперь власти предоставляют нам список [военнослужащих и членов их семей], мы связываемся с ними, приглашаем их на консультации».

Консорциум также предоставляет «горячую линию», которая изначально была создана для решения вопросов, относящихся к COVID-19. После начала войны «горячую линию» решили использовать для оказания помощи пострадавшим от войны.

Многие армянские ветераны последней войны, которые нуждаются в медицинской помощи, проходят лечение в «Доме солдата» – реабилитационном центре, созданном в 2018 году Министерством обороны и Ереванским государственным медицинским университетом.

В «Доме солдата» все пациенты встречаются с психологами, чтобы определить, нужна ли им терапия. Помимо штатных психотерапевтов, центр сотрудничает с дежурными психологами из Центра прикладной психологии Ереванского государственного университета.

Во время войны центр приступил к реализации проекта быстрого реагирования для оказания помощи раненым, перемещенным лицам и другим пострадавшим от войны людям. При поддержке Программы развития ООН центр запустил отдельную инициативу по оказанию психологической помощи и за последние шесть месяцев помог более 200 людям. «С ними проводится длительная психотерапия, что означает не одну, а регулярные встречи, в среднем шесть-восемь встреч», – отметил директор центра Давид Геворкян.

Хотя большинство программ психологической поддержки реализуются в Ереване, появились и региональные инициативы. В приграничном с Азербайджаном городе Капане, расположенном на юге Армении, местный общинный центр и НПО оказывают психологическую помощь семьям, перемещенным из Нагорного Карабаха.

Когда семья одной женщины, назвавшейся Гаяне, была вынуждена бежать из Карабаха в Капан, ее средний сын начал плохо вести себя – отказывался ходить в школу и общаться со своими друзьями.

Но Гаяне начала водить сына на сеансы групповой терапии, проводимые действующим в Армении отделением организации World Vision и общинным детским центром Капана под руководством психолога Ануш Григорян. По словам Гаяне, сеансы помогли: «Сейчас ему гораздо лучше, он живет прежней жизнью».

Другая участница группы, Инна, сказала, что до вступления в группу она чувствовала себя очень одиноко. «Мы носили все это в себе. Почему-то мы не могли говорить об этом, делиться этим с людьми, потому что есть люди, которые не понимают. Но Ануш все понимает, ей можно открыться и поговорить».

В Азербайджане несколько государственных ведомств выступили с инициативами, направленными на помощь военнослужащим и гражданским лицам с психологическими проблемами, вызванными войной. Три министерства – Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство обороны – создали каждое свою рабочую группу по оказанию помощи людям, пострадавшим от войны.

Министерство социальной защиты населения курирует два ведомства, ответственных за рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с послевоенными травмами. Одно из них – Государственное агентство социально-медицинской экспертизы и реабилитации – помогает ветеранам с размещением в одном из 12 государственных реабилитационных центров, функционирующих по всей стране. Власти широко освещают работу этих центров, подчеркивая, что государство заботится о тех, кто победил в войне, и что ресурсы у страны для этого есть.

Другая государственная структура – Агентство социального обслуживания – открыла «горячую линию» для ветеранов и семей погибших военнослужащих. С момента окончания войны на «горячую линию» поступило 1600 звонков; работающие на линии психологи и психиатры могут перенаправлять всех звонящих на сеансы онлайн-терапии. Среди наиболее распространенных симптомов – стресс, депрессия, тревога, галлюцинации и панические атаки, рассказали Eurasianet.org в письменной форме в агентстве.

Агентство также организует очные консультации. Программа была запущена через неделю после окончания войны в городах Барде и Тертере, которые сильнее всего пострадали в ходе боевых действий, а затем развернули ее по всей стране. Программа продолжалась до конца февраля, и за это время около 3 тысячам семей была оказана соответствующая помощь, сообщили в агентстве.

В марте семья Эмина Сафарова, воевавшего за Азербайджан в прошлогодней войне, заподозрила, что он угрожает своей жене и детям. Несмотря на то, что к тому времени Агентство социального обслуживания уже прекратило предоставлять личные консультации, оно быстро отреагировало на звонок семьи и направило двух психологов для встречи с ними, сообщила Eurasianet.org жена Сафарова, Парвана Сафарова.

«Они выслушали всех нас. После встречи мы почувствовали себя намного лучше. Они переговорили с городской больницей и договорились с тамошним психологом о работе с Эмином», – сказала Сафарова. После нескольких сеансов с психологом Эмин решил прекратить работу, сказав, что беседы заставляют его вновь переживать те «кровавые» дни войны, но Сафарова надеется, что со временем он возобновит терапию.

Ограниченные ресурсы

По словам Азада Исазаде, психолога, работавшего в лагерях для перемещенных лиц после первой Карабахской войны, Азербайджан испытывает «нехватку специалистов», обладающих необходимой квалификацией для оказания помощи людям, страдающим от посттравматических стрессовых расстройств. Но он выразил надежду, что опыт, полученный в ходе недавнего конфликта, позволит Азербайджану достигнуть прогресса в этой области и поможет воспитать новое поколение психологов.

В Армении также ощущается нехватка квалифицированных специалистов. «Уровень профессиональной подготовки далеко не оптимальный, – сказал Геворгян из Центра прикладной психологии. – Безусловно, есть очень хорошие специалисты, много тех, кто прошел курсы повышения квалификации, но зачастую мы наблюдаем дилетантский подход, что не может не вызывать беспокойства».

«Но даже вместе с этими не очень хорошими специалистами, у нас все равно не достаточно людей, чтобы обеспечить помощью» всех тех, кто в ней нуждается, сказал ­он.

Ситуация с финансированием также остается неопределенной. В августе благотворительная организация «Всеармянский фонд» объявила о закрытии проекта, в рамках которого оплачивалась оказываемая ветеранам психологическая помощь. Государственное финансирование Консорциума психологической поддержки также должно закончиться к зиме.

Однако Согоян из Армянской ассоциации психиатров выразил надежду на продление программы, возможно, при поддержке международных организаций. «Это крайне необходимо. Завершение проекта может обернуться серьезной проблемой», – сказал он.