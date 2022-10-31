Армяне Карабаха протестуют против азербайджанского контроля

Жители Нагорного Карабаха вышли на массовую демонстрацию протеста против возможной передачи властями Армении контроля над этой территорией Азербайджану.

По официальным оценкам, 30 сентября на центральной площади Степанакерта — де-феакто столицы Нагорного Карабаха — собрались 40 000 человек. Митинг прошел накануне встречи руководителей Армении, Азербайджана и России в Сочи, на которой, как сигнализировало руководство Армении, оно могло пойти на существенные уступки по карабахскому вопросу в рамках работы над мирным соглашением с Баку.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами на армянском, а также английском, русском и французском языках, в числе которых были, например, такие: «Остановить азербайджанскую агрессию» или «Арцах никогда не будет частью Азербайджана». (Арцах — альтернативное армянское название Карабаха.)

Тигран Григорян: Я никогда не видел столько народу в своем родном Степанакерте. Собралось очень много людей.

Демонстрацию организовал де-факто парламент этой территории, проводивший в это же время заседание, на котором депутаты приняли пространное заявление, отвергающее любое мирное соглашение, по которому Азербайджан может получить контроль над Нагорным Карабахом.

«Арцах никогда не был и никогда не будет частью независимого Азербайджана, — говорится в этом заявлении. — Любая попытка насильственной аннексии Арцаха Азербайджаном была бы грубым нарушением международного права и официальной санкцией на проведение очередного геноцида армянского народа».

Нагорный Карабах откололся от Азербайджана в ходе войны, разгоревшейся при распаде Советского союза. С тех пор он управляется самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, получающей массивную военную и финансовую помощь от Армении. После второй войны между двумя сторонами, в 2020 году, судьба Карабаха оказалась под вопросом; Армения прекратила его военную поддержку, а армянское население этой местности находится сейчас под защитой российской миротворческой миссии.

Сейчас статус Карабаха — самая болезненная тема продолжающихся переговоров. Азербайджан считает, что проблема статуса уже решена, и включение Карабаха в состав Азербайджана — лишь вопрос времени. Однако карабахские армяне считают такую перспективу неприемлемой.

По мере поступления из Еревана все более ясных сигналов о возможности передачи территории, ее жители вновь начали устраивать демонстрации протеста против перехода под контроль Азербайджана. Но последняя из них стала гораздо более крупной, чем все предыдущие.

«Мы ведем борьбу не на жизнь, а на смерть, а они пытаются решить вопрос о нашем праве на жизнь без нашего участия. Силы зла стараются обезлюдить Арцах», — сказал, обращаясь к собравшимся главный религиозный лидер Карабаха епископ Вртанес Абрамян. Борьба за сохранение армянской идентичности и свободы страны — «это война добра со злом, света с тьмой», сказал он.

Продолжающиеся переговоры проходят в двух параллельных и даже конкурирующих форматах. В одном из них играет ведущую роль Евросоюз при поддержке Соединенных Штатов, в другом — Россия. Хотя подробности переговоров держатся в строгом секрете, появляющиеся сообщения позволяют предположить, что российский вариант предусматривает отсрочку решения о статусе Карабаха и продолжение присутствия российской миротворческой миссии, а в европейском уделяется особое внимание правам этнических армян, находящихся в Азербайджане.

Россия, по-видимому, стремится извлечь из этого расхождения максимальную выгоду.

«Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этого мирного договора, так называемый “вашингтонский”, насколько я понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом, то если Армения так считает — ну, пожалуйста, — сказал 27 октября президент России Владимир Путин. — Мы поддержим любой выбор армянского народа».

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с Запада поступали разные предложения, но они «приемлемы» для Армении.

«Предложения, сформулированные западными странами, для нас также не являются неприемлемыми, — сказал он 29 октября. — Один из вариантов таков: давайте не будем слишком зацикливаться на карабахском вопросе, давайте на самом деле рассматривать эту ситуацию как некий статус-кво, зафиксировать и решить вопрос армяно-азербайджанских отношений — и это для нас не неприемлемо, это допустимо. Другой подход: давайте решим вопрос НК. Теперь может возникнуть вопрос: какая из этих сторон считает Нагорный Карабах частью Азербайджана, а кто не считает его частью Азербайджана? К сожалению, международное сообщество, все без исключения государства считают Карабах частью Азербайджана, и это видно во всех документах».

В заявлении карабахского парламента содержатся призывы, обращенные напрямую к России. «Учитывая историческую роль России в обеспечении мира и стабильности в нашем регионе, мы призываем ее продолжить неуклонно гарантировать безопасность народа Арцаха». Кроме того, заявление просит Москву «ввести в действие дополнительные политические и военные механизмы».

Из Баку почти не поступало официальной реакции на демонстрацию в Степанакерте; практически не освещали ее и официальные СМИ. Государственное телевидение опубликовало восьмисекундный репортаж о демонстрации, в котором ее называют всего лишь выступлением против Пашиняна.

Многие Азербайджанцы с самыми разными политическими пристрастиями считают, что демонстрация в Степанакерте была организована по указке Москвы.

«На самом деле, добившись выступлений армян в Карабахе, Путин демонстрирует свою силу как [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву, так и Пашиняну, а заодно показывает Западу, что Карабах находится под непосредственным контролем России, а не Азербайджана или Армении», — написал в Facebook экономист Губад Ибадоглу, глава оппозиционной «Азербайджанской партии демократии и благоденствия». Он призвал Алиева бойкотировать встречу в Сочи, чтобы не подписывать никаких документов, выгодных не Азербайджану, а России.

Депутат азербайджанского парламента от Карабаха Турал Гянджали заявил после демонстрации в Степанакерте, что армянам, которые не хотят жить в Азербайджане, следует уехать.

«Те [из армян], кто соблюдает конституцию как законопослушные граждане, будут интегрированы в общество, в котором все граждане живут в мире и пользуются всеми правами, — написал он в Twitter. — А тем, кто против, нужно найти [себе] другое место. Очень просто!».