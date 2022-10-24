Армяне Карабаха размышляют о туманном будущем на фоне мирных переговоров

На первый взгляд, в де-факто столице Нагорного Карабаха Степанакерте все выглядит благополучно. Пережив сильные обстрелы в ходе войны два года назад, город ожил, по тротуарам спешат по своим делам пешеходы, а улицы заполнены автомобилями. Школы переполнены, поскольку в Степанакерт переехали семьи, которые были вынуждены бежать из районов, потерянных армянами во время войны. После окончания войны открылись новые кафе и рестораны.

Но за кажущимся спокойствием скрывается состояние глубокой неопределенности. Лидеры Армении и Азербайджана заявили, что рассчитывают достичь окончательного мирного соглашения к концу года. Все больше признаков указывает на то, что в рамках этого соглашения Армения готова уступить Азербайджану контроль над Нагорным Карабахом.

Для проживающих в Карабахе этнических армян это неприемлемый исход событий. Но, несмотря на шаткость своего положения, жители стараются сохранять оптимизм.

«Я не очень верю, что Арцах станет частью Азербайджана, – сказала Eurasianet.org Гаяне, 45-летняя работница IT-сферы. (Арцах – это армянское название Карабаха). «Мне больше негде жить, и я люблю Степанакерт, так почему же я должна хотеть уехать?» – спрашивает она.

Возможная передача Карабаха вызвала отчаянное политическое сопротивление. Хотя сигналы о предпринимаемых в этом направлении шагах поступают уже на протяжении несколько месяцев, противостояние жителей Карабаха и властей усилилось 14 сентября после заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он как никогда откровенно намекнул на готовность подписать соглашение об отказе Армении от контроля над Карабахом.

Серия акций протеста собрала тысячи людей на центральной площади Возрождения в Степанакерте, где они требовали от властей отказаться от подписания мирного соглашения под лозунгом «Единство, борьба, победа».

«В результате их [армянской власти] деструктивной политики мы [армяне Карабаха] превращаемся в этническое меньшинство на территории Азербайджана, – сказал Eurasianet.org один из лидеров оппозиционного движения в Карабахе Тигран Петросян. – Это красная черта, которую мы ни при каких обстоятельствах не должны переходить. Мы озвучили наши требования, и мы ждем адекватных ответов».

Вскоре после заявления Пашиняна делегация Карабаха во главе с де-факто лидером Араиком Арутюняном отправилась в Ереван для встречи с высокопоставленными представителями армянских властей; карабахские чиновники сообщили местным СМИ, что их целью было «внести ясность» относительно соглашения, заключенного 6 сентября в Праге между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором обе стороны обязались признать территориальную целостность друг друга.

Президент Армении Ваагн Хачатурян пообещал не подписывать никаких документов за спиной Степанакерта, а де-факто министр иностранных дел Карабаха Давид Бабаян повторно заявил о том, что «Арцах никогда не будет частью Азербайджана».

В интервью местному телевидению 20 октября Арутюнян более подробно разъяснил позицию Степанакерта, сказав, что они хотят сохранить существующий де-факто статус Карабаха в качестве независимого государства под защитой российских миротворцев.

«Международные посредники сосредоточены на армяно-азербайджанских мирных переговорах и игнорируют вопрос Нагорного Карабаха, – сказал он. – Я должен сказать прямо: они не предлагают выгодных для нас решений. Но мы будем продолжать борьбу в рамках норм права на самоопределение».

Между тем после пражской встречи Алиев написал в Twitter, что «армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана» и что «мы не собираемся обсуждать их судьбу или дальнейшую жизнь ни с одной страной, включая Армению».

Эта бескомпромиссная позиция и неоднократный отказ Алиева предоставить Карабаху какой-либо автономный статус в составе Азербайджана убедили карабахских армян в том, что Баку не намерен позволить им мирно жить в своих домах и что их единственным выходом станет отъезд. По их словам, стратегия Азербайджана равносильна этнической чистке.

Недоверие продолжает расти: даже по мере продвижения переговоров между двумя сторонами появляются видеозаписи произвольных казней армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими. Эти видеозаписи только укрепили убежденность жителей Карабаха в том, что жить в Азербайджане невозможно.

«Семьдесят лет интеграции в советский период лишь доказали, что мы не можем сосуществовать вместе, это невозможно, – сказал Eurasianet.org уполномоченный по правам человека в Карабахе Гегам Степанян. – Мы должны исключить из переговоров саму возможность интеграции. Международные организации также должны принять нашу позицию».

Между тем американские и европейские официальные лица озвучивают свою позицию, согласно которой вопрос упирается в «права и гарантии» народа Карабаха. При этом они вообще не упоминают о статусе. 5 октября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что одним из затрагиваемых в переговорном процессе вопросов является «формирование международного механизма для обеспечения диалога между Степанакертом и Баку», что опять же предполагает решение судьбы карабахских армян внутри Азербайджана.

«Для нас диалог Степанакерт-Баку предполагает обсуждение статуса Карабаха между двумя сторонами, но с точки зрения Азербайджана это просто диалог с частью его страны, – сказал Степанян. – Эта разница позиций не позволит нам продолжать обсуждения в таком формате».

Пассивные миротворцы

Тем временем российские посредники, по некоторым данным, работают над соглашением, которое отложит решение вопроса о статусе Карабаха и, возможно, даст его жителям отсрочку.

Но для многих армян Карабаха Россия превратилась в ненадежного партнера. В настоящее время безопасность жителей обеспечивает миротворческий контингент численностью 2 тысячи человек, но с тех пор, как Россия развязала войну в Украине, Азербайджану, похоже, удалось расширить границы, захватив дополнительные участки территории под носом у миротворцев.

Это привело к растущему недовольству общественности российским присутствием, которое только усилилось после того, как Москва заняла позицию пассивного наблюдателя во время масштабного нападения Азербайджана на территорию Армении в сентябре.

Особенно разочарована в русских молодежь, у которой советская эпоха не вызывает таких положительных ассоциаций, как у многих людей старшего поколения.

«Российские власти – они как светлокожие турки, – сказала Eurasianet.org 21-летняя официантка в одном из кафе Степанакерта, попросившая не называть ее имени. – Я не возлагаю на них никаких надежд. Было много случаев, когда русские должны были выполнять свои обязательства в качестве миротворцев, но они бездействовали. В конце концов, нам лучше вовсе не надеяться на них».

Новую надежду карабахским армянам принесло недавнее назначение российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна на должность государственного министра (сродни премьер-министру). Он объявил о своем намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах в сентябре, а в начале октября ему предложили занять должность государственного министра. 20 октября он официально принял предложение.

Пока неясно, как Варданян может повлиять на ход переговоров и судьбу Карабаха, но многие здесь считают, что столь влиятельная фигура (известно, что он является приближенным к президенту России Владимиру Путину лицом) не стал бы переезжать в Карабах и брать на себя подобные обязательства, если бы считал ситуацию безнадежной.

«Это дает мне возможность надеяться, что все не так уж и плохо», – говорит Гаяне, работница IT-сферы.

После войны власти Карабаха при поддержке армянских властей развернули масштабные строительные работы, чтобы обеспечить оставшееся население жильем и развить необходимую для жизни инфраструктуру, а также реализовало программы, направленные на помощь перемещенным лицам, с тем чтобы сохранить армянское население региона.

Но теперь перемещенные лица задумываются о перспективе нового переезда.

«У меня нет желания начинать строить жизнь заново в Арцахе, где все так неопределенно и опасно», – сказал Eurasianet.org проживающий здесь 25-летний Врей. Он участвовал в войне 2020 года и был ранен, а затем был вынужден переехать, когда армянские войска потеряли контроль над его родным городом Гадрут. Сейчас он живет в Степанакерте и зарабатывает на жизнь ремонтом компьютеров.

«Помощи, которую предоставляют мне власти, недостаточно, – сказал он. – Если бы я мог себе это позволить, я бы уже уехал из страны. У меня просто нет такой возможности».

Но есть молодые люди, которые не хотят уезжать, но в то же время сомневаются в целесообразности дальнейшего пребывания здесь.

«Я родилась здесь, здесь я провела лучшие дни своей жизни, – говорит официантка. – Я не хочу уезжать, но боюсь, что ситуация будет становиться все хуже». Ее друг, 17-летний Альберт, согласился с ней.