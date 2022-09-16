Армяне считают ОДКБ пропавшей без вести

Когда Азербайджан начал наносить удары и, как сообщается, занимать новые территории внутри границ Армении, страна призвала на свою защиту партнеров по договору.

Однако их прохладная реакция еще более подорвала веру армян в союзников — прежде всего в Россию.

Вечером 13 сентября, в день начала боевых действий, правительство Армении созвало видеоконференцию глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемого Россией союза оборонной взаимопомощи, в который также входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Как говорится в заявлении этой организации, на данной встрече произошел «подробный и откровенный обмен мнениями».

На следующий день премьер-министр Армении Никол Пашинян официально задействовал положение ОДКБ о коллективной обороне, запросив «военную помощь для восстановления территориальной целостности страны».

Этот запрос был сделан в ответ на беспрецедентные удары, которые Азербайджан наносил, начиная с предыдущего дня, по целям внутри Армении. Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит: «В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Ответ ОДКБ был, мягко говоря, не вполне незамедлительным. Организация решила отправить на место инспекционную миссию во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Первые члены этой миссии должны были прибыть в Армению 15 сентября; генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зас предположительно прибудет «на следующей неделе», сообщила организация.

Однако еще до прибытия миссии ОДКБ заявила, что не предполагает отправки миротворцев.

«Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами, — сказал Сидоров на брифинге 15 сентября. — То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет».

Вечером 14 сентября Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, которое, по-видимому, в основном соблюдается, хотя подобные договоренности в этом конфликте известны своей непрочностью. К настоящему времени Азербайджан сообщил о 71 военнослужащем, погибшем в бою, Армения — о 105.

Именно это прекращение огня Сидоров привел в качестве основания для отказа от миротворческой миссии. «Поэтому мы надеемся, что и дальше процессы пойдут вот так, мирным путем будут решаться, без применения оружия», — сказал он.

Главную роль в ОДКБ играет Россия, которая сейчас, судя по всему, не справляется и с собственной войной в Украине и уж тем более не может оказывать помощь своему союзнику на Кавказе. Аналитики предполагают, что Азербайджан предпринял это наступление, чтобы испытать решимость России.

«Азербайджан хотел посмотреть, какой будет российская и международная реакция, а также как ответит армянская армия», — сказал Eurasianet.org военный аналитик Леонид Нерсисян.

«Влиятельность российского флага значительно уменьшилась, и система безопасности всего постсоветского пространства действительно кажется сломанной, — сказал газете Guardian исследователь аналитического центра Chatham House Лоренс Брурс. — Мы наблюдаем крах имевшейся у России репутации хранителя безопасности, как на объективном уровне в связи с огромной концентрацией сил, брошенных против Украины, так и на уровне субъективном, в области восприятия российских гарантий безопасности».

Однако армяне сомневались в способности ОДКБ обеспечивать безопасность и до начала неприятностей, постигших Россию в Украине.

В 2021 году, после очередного азербайджанского нападения, эта организация отказалась удовлетворить просьбу Армении, зато в январе 2022 года все-таки отправила войска в Казахстан на помощь в подавлении антиправительственных протестов.

Тогда Армения послала в Казахстан около сотни своих военнослужащих, что вызвало раздражение многих армян, считавших что ОДКБ решает, где именно ей вмешиваться, используя двойные стандарты. В то время официальные представители властей Армении не соглашались с такой критикой.

«Общественность беспокоит вопрос о том, почему Армения не получила помощи, за которой она обратилась [к ОДКБ], а теперь сама оказывает такую помощь, — сказал, выступая на государственном телевидении секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. — Прежде всего речь идет об ответственности, о том, заинтересована ли Армения том, чтобы механизмы ОДКБ работали. И ответ на этот вопрос явно утвердительный».

На этот раз официальные представители Казахстана исключили отправку миротворцев в Армению.

Многие прозападно настроенные армяне призывают к выходу страны из ОДКБ. «Если сейчас Армения не проявит решимости и не выйдет из тупика, в который ее загнало трехстороннее соглашение с ОДКБ и Евразийским союзом от 9 ноября 2020 года [заключенное при посредничестве России соглашение о прекращении огня, завершившее войну этого года], и не сделает шага к присоединению к цивилизованной системе США, Франции и Евросоюза, то [президент России Владимир] Путин, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган и [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сожрут Армению», — написал 14 сентября в Facebook правозащитник Артур Сакунц, председатель Ванадзорского отделения Хельсинкской гражданской ассамблеи.

По словам Нерсисяна, это может принести больше вреда, чем пользы. «Формальный выход из ОДКБ может породить экономические и оборонные опасности; они [Россия] нам не помогают, но могут нам навредить», — сказал он Eurasianet.org. Он предсказывает, что «бездействие ОДКБ и России» в Армении может привести к превращению первой в «практически мертвую организацию».

Инспекционная миссия может преследовать несколько разных целей, написал в Twitter региональный аналитик Дионис Ченуса. «Возможно, Россия не вполне доверяет сообщениям Еревана (которые Баку называет провокационными); возможно, отправка миссии в Армению как раз и будет средством сдерживания Азербайджана, — пишет он. — Вскоре будет видно, прекратятся ли после этого атаки Азербайджана в сторону Армении».