Армяне с опаской ездят по «новой дороге» в Карабах

Водители опасаются, что ездить по новой дороге в зимний период может быть еще опаснее. (Фото: Азербайджанское государственное дорожное агентство)

На протяжении почти 25 лет движение между Арменией и Нагорным Карабахом осуществлялось по дороге, известной как Лачинский коридор. Она была построена в 1998 году, вскоре после того, как армяне заняли эту территорию в войне с Азербайджаном, на средства, собранные членами армянской диаспоры в ходе телемарафона. С тех пор она является важнейшей транспортной артерией для живущих в Карабахе армян.

30 августа в 20:00 эта дорога была закрыта, и движение было незамедлительно перенаправлено на новую дорогу, пролегающую примерно параллельно старой, но немного южнее. Значительная часть магистрали, которую жители называют просто «новой дорогой», была построена Азербайджаном, который вернул себе эту территорию в рамках соглашения о прекращении огня, положившего конец второй войне между двумя сторонами в 2020 году.

Будущее армян в Карабахе полно неизвестности: Армения, похоже, движется к подписанию мирного соглашения, по которому она уступит контроль над Нагорным Карабахом Азербайджану, что, как опасаются проживающие на этой территории этнические армяне, приведет к этнической чистке.

А пока у них есть новая современная дорога, по которой они могут передвигаться между Арменией и Карабахом.

В рекламном видеоролике, приуроченном государственным дорожным агентством Азербайджана к завершению строительства дороги, диктор назвал ее «новой автострадой, которая огибает город Лачин». Речь идет об областном центре, через который проходила старая дорога и который Азербайджан недавно вернул себе с большой помпой.

Для живущих в Карабахе армян эта дорога остается единственным выходом в Армению и во внешний мир. И хотя первые отзывы о дороге были хорошими, существуют также опасения относительно ее безопасности: как по поводу возможности передвигаться по ней зимой, так и по поводу ухода оттуда азербайджанских военных.

Корреспонденту Eurasianet.org, которому недавно представилась возможность проехать по новой дороге, многое казалось знакомым: находящиеся здесь с 2020 года российские миротворцы все так же проверяли документы у лиц, проезжающих через перенесенные контрольно-пропускные пункты. С дороги была видна азербайджанская строительная техника, очевидно, возводящая новые российские посты.

Но отличие самой дороги было очевидно. В противоположность старой магистрали, на которой образовались многочисленные выбоины из-за отсутствия технического обслуживания, новый автобан покрыт гладким ровным асфальтом, а вдоль него сверкают новые знаки. Но он также заметно круче и на нем больше поворотов, что беспокоит многих водителей.

«Здесь слишком много поворотов и резких подъемов. Старая дорога была ухабистой, но здесь уклоны резче и длиннее, и она недостаточно широкая», – сказал Eurasianet.org один из таксистов, который регулярно ездит по этому маршруту, но пожелал остаться неназванным.

Некоторые опасаются, что с наступлением зимы обычные автомобили не смогут передвигаться по дороге.

«Похоже, что зима будет сложной», – сказал один водитель местному новостному сайту 1lurer.am. «Дорога не приспособлена для использования в холодное время года, мне придется купить новую машину. Я вожу такси, а эта дорога не рассчитана на такие автомобили, мне понадобится полный привод», – сказал другой водитель.

Источник Eurasianet.org в этом не совсем уверен. «Зимой здесь опасно, но если отчистить дорогу от снега, то можно справиться», – сказал он.

Если на старой дороге максимальный уклон составлял 17 процентов, то на новой этот показатель на некоторых участках достигает 22 процента, сказал высокопоставленный член оппозиционной партии «Гражданское решение» Микаэл Нахапетян.

Он назвал дорогу опасной «ловушкой для армян» и раскритиковал местные власти за то, что они позволили построить дорогу таким образом. «Фактически эта “альтернативная” дорога лишит Арцах стабильной и надежной связи с Арменией в зимнее время года», – написал он на своей странице Facebook, используя армянское название Карабаха.

Де-факто Министерство градостроительства Нагорного Карабаха заверило жителей, что дорога соответствует международным стандартам и что они возьмутся за ее обслуживание, чтобы гарантировать безопасный проезд даже зимой. Оно отметило, что на некоторых самых крутых поворотах для безопасности была добавлена третья полоса.

Другая проблема заключается в том, что один азербайджанский военный пост, по сообщениям, все еще не перенесен с новой дороги. Хотя в заявлении о прекращении огня говорится, что российские миротворцы должны контролировать пятикилометровую буферную зону вокруг дороги, пост у села Киров (которое армяне называют Хин Шен) находится всего в 800 метрах от новой трассы. Неоднократно на проезжающие машины сверху падали камни, и в этом местные жители винят стоящих на посту азербайджанских военных, сказал новостному сайту 1lurer.am лидер общины Хин Шен Самвел Саркисян.

Но Саргсян также сказал, что дорога может создать новые экономические возможности для Хин Шена и других общин, расположенных вдоль нового маршрута.

Новый маршрут полностью не завершен. Согласно соглашению о прекращении огня, план новой дороги должен был быть разработан в течение трех лет, но несмотря на это Азербайджан завершил большую часть своего участка за полтора года и начал оказывать давление на Армению с тем, чтобы та ускорила прокладку своего участка. Наступательная операция азербайджанской армии в начале августа, по всей видимости, была обусловлена, по крайней мере, частично, намерением заставить Армению ускорить темпы.

В том же месяце Армения начала строительство 10-километрового участка на своей территории, который соединит новую дорогу от границы Карабаха с нынешней дорогой у села Тех. Чтобы ускорить процесс, карабахские армяне спешно построили пятикилометровую временную объездную дорогу, которая будет использоваться до завершения строительства нового автобана в Армении.

«В то время как Азербайджан предпринимает последовательные и быстрые шаги по строительству новой дороги, которая будет способствовать безопасному и мирному сосуществованию народов, армянская сторона без всякой причины затягивает строительство участка, проходящего по ее территории», – сказал государственному информационному агентству Azertac один из депутатов парламента Азербайджана Мазахир Эфендиев.

Армянские чиновники возразили, сказав, что, по соглашению о прекращении огня, у них было три года на разработку плана строительства совместно с Азербайджаном. После августовского наступления Азербайджана вдоль Лачинского коридора секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что требование Азербайджана прекратить использование старой дороги не является законным, поскольку «Армения не утвердила никакого плана».

Менее ясной остается судьба еще одного незавершенного участка ближе к Степанакерту. Одна из основных причин строительства новой дороги – создать возможность для объезда города Шуша, который нынешняя дорога лишь огибает.

Но приоритетным был тот участок новой дороги, по которому можно было объехать Лачин. Для многих азербайджанцев победа их страны в регионе казалась неполной, пока к ним не перешел контроль над этими населенными пунктами. Вскоре после подписания соглашения о прекращении огня в 2020 году Алиев подчеркнул важность восстановления контроля над Лачином. «Если Лачин... не вернется в состав Азербайджана, тогда не может быть никакого соглашения», – сказал он.

Поэтому неудивительно, что вступление азербайджанских войск в Лачин 26 августа широко отмечалось в Азербайджане.

Зато, похоже, спешки со строительством новой дороги в обход Шуши нет.

«Пока нет конкретного плана, – сообщил Eurasianet.org на условиях анонимности один из источников в де-факто карабахском правительстве. – Первая часть уже реализована, но по поводу второй части, которая предусматривает строительство объездной дороги вокруг Шуши, обсуждения не ведутся. На данный момент ситуация неопределенная».

Торжественное открытие трассы совпало по времени с переговорами между двумя странами по поводу другой стратегически важной дороги, соединяющей азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной частью страны через территорию Армении. Азербайджан назвал будущую дорогу «Зангезурским коридором» и утверждает, что его правовой режим должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре.

Новая ведущая в Карабах магистраль является «обычной дорогой, а не коридором» и она будет одним из предметов нынешних переговоров по другой дороге, отмечает азербайджанский военный аналитик Адалет Валиев. «Ее [новой карабахской дороги] будущий статус будет больше связан со статусом Зангезурского коридора», – сказал он информационному агентству АПА.

Армяне в свою очередь выступили против подобного сравнения.

«Для нас формулировка о так называемом коридоре неприемлема, и это красная линия для нас, поскольку в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, у нас есть один коридор, и это Лачинский коридор», – заявил Пашинян в интервью Al Jazeera 14 июня.