Армянская валюта резко укрепляется на фоне региональных потрясений

Хотя вторжение России в Украину вызвало экономические неурядицы по всему региону, стоимость национальной валюты Армении резко возросла.

В середине марта ее курс, остававшийся до этого на привычном уровне порядка 500 драмов за доллар, упал до 518, но затем стал расти и достиг к 4 мая 450 драмов за доллар, что соответствует 15-процентному росту за шесть недель.

В качестве объяснения звучат различные версии.

Центральный банк Армении связал его с притоком россиян, приехавших в страну, чтобы избежать репрессий и санкций, с которыми они могли столкнуться на родине.

«Мы наблюдаем ситуацию, при которой в Армении есть много приезжих. [...] Когда эти люди совершают определенные расходы на наших курортах или в ресторанах, это означает увеличение экспорта с точки зрения платежного баланса Республики Армения, — сказал на пресс-конференции 3 мая председатель банка Мартын Галстян. — Эта ситуация привела к поступательному росту активов в иностранной валюте по отношению к спросу, что привело к некоторому укреплению драма».

Галстян добавил, что будущий курс драма будет зависеть от того, как долго приехавшие останутся в Армении и как они будут тратить свои деньги.

Другой фактор связан с тем, что недавно Армения начала платить за российский природный газ рублями, а не долларами, как делалось раньше.

«Армения переводила в Россию по 35–40 миллионов долларов в месяц только за природный газ. Теперь эта сумма переводится не в долларах», — сказал местному новостному сайту lragir.am экономист Сурен Парсян. Поскольку на местном рынке образовался избыток долларов, спрос на них стал меньше, что и укрепляет стоимость драма.

«Кроме того, в Армении замедлилась экономическая деятельность, снизилась покупательная способность населения», — добавил Парсян.

Парсян сказал Eurasianet.org, что Центральный банк, по-видимому, не предпринимает никаких интервенций, видя в сложившейся ситуации шанс обуздать инфляцию. На состоявшемся в мае совещании руководства банка было решено не изменять ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 9,25 процента. «Чтобы вернуть курс к прежнему уровню, они могут либо снизить ставку рефинансирования, либо скупить доллары на рынке. Но банк не хочет этого делать, так как это привело бы к увеличению инфляции», — сказал он.

Пока что в 2022 году базовая инфляция составляла 7,4 процента; в 2021-м она была равна 7,7 процента. Рост курса драма должен помочь, так как импортные товары становятся менее дорогими. Правда, этот же рост может повредить экспортерам.

«С точки зрения инфляции это [укрепление драма] положительное явление, потому что оно смягчает ситуацию, — сказал РСЕ/РС Нарек Карапетян, экономист из ереванского аналитического центра Amberd. — Однако ощутить этот эффект мы сможем не сразу».

По словам руководителя Центрального банка Галстяна, предполагается, что «в среднесрочной перспективе» инфляция уменьшится до 4 процентов.