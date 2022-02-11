Армянские компании видят в открытии турецкой границы как возможности, так и угрозы

Армения и Турция двигаются в направлении нормализации отношений и открытия общей границы. Армянские компании следят за этим процессом со смешанными чувствами страха и надежды.

Некоторые из бизнесменов видят в открытии турецкой границы шаг к получению доступа на международные рынки, а других беспокоит, что их затопит поток дешевых и сравнительно высококачественных турецких товаров.

Недавно Совет национальной безопасности Армении заказал исследовательскому центру «Амберд» Армянского государственного экономического университета исследование под названием «Возможности и проблемы в связи со снятием Турцией блокады Армении». Это исследование еще не было опубликовано, но в распоряжении Eurasianet.org оказались некоторые из его выводов.

В соответствии с прогнозами этого доклада открытие границы может увеличить объем экспорта из Турции в Армению на 65 процентов, а объем обратного экспорта из Армении — до 42 процентов. Хотя в докладе отмечается, что открытие границы снизит расходы на логистику и откроет доступ к новым рынкам, в нем делается вывод, что риски для армянской промышленности «очень высоки», а конкуренция с более дешевыми турецкими товарами является «для нас вопросом национальной безопасности».

Турецкие товары уже давно и широко доступны в Армении, но их приходится импортировать через третьи страны, обычно через Грузию. Граница между Турцией и Арменией была закрыта в 1993 году, во время первой армяно-азербайджанской войны. Турция закрыла ее в одностороннем порядке в знак протеста против захвата Арменией азербайджанских территорий за пределами Нагорного Карабаха.

Идущие сейчас переговоры направлены на открытие границы, что сильно облегчит двустороннюю торговлю и еще больше удешевит турецкие товары. Хотя это было бы выгодно армянским потребителям, армянские компании понесут ущерб от усиления конкуренции.

Армяно-турецкая торговля и так страдает значительной однобокостью: в 2019 году объем двусторонней торговли составил 270 млн долларов, из которых лишь 2 млн не относились к импорту из Турции в Армению. Но исследование центра «Амберд» установило, что у Армении все же есть возможности для экспорта. Сейчас Армения экспортирует в Турцию необработанный мех, кожу и металлолом, но может экспортировать и другие товары, в том числе животных и пресноводную рыбу.

«Однако при развитии экономических отношений с соседней страной основной риск связан с турецкой дешевой и высококачественной сельскохозяйственной и промышленной продукцией, которая может затопить армянский рынок. В связи с этим чрезвычайно важно учитывать вопросы продовольственной безопасности Армении», — говорится в докладе.

Также принятие решений в Армении осложняют чрезвычайно эмоциональное отношение к Турции и глубокая политическая поляризация. В 2020 году Армения потерпела сокрушительное поражение в войне с Азербайджаном, опиравшимся на активную поддержку Турции. Это обострило давние страхи в отношении Турции, которая совершила в 1915 году геноцид этнических армян, до сих пор официально не признанный Анкарой. Эти страхи использует армянская политическая оппозиция, объявляющая любые прямые контакты с Турцией изменой.

По данным недавнего опроса более 90 процентов армян видят в Турции главную политическую угрозу своей стране, а 68 процентов — главную экономическую угрозу. Отвечая на вопрос об отношении к возможному открытию границ и восстановлению транспортных связей с Турцией, 35 процентов опрошенных назвали такую перспективу определенно или до некоторой степени позитивной, а 53 процента — определенно или до некоторой степени негативной.

Некоторые из армянских экономистов с тревогой смотрят на север, в Грузию, на рынке которой господствуют турецкие товары. Как видно из официальной турецкой статистики, в 2019 году Турция экспортировала в Грузию товаров на сумму около 1,5 млрд долларов, а импортировала всего на 300 млн долларов.

Владельцы армянских компаний опасаются повторения этого сценария, сказал Александр Григорян, экономист из Американского университета в Армении, входящий в состав группы ученых, изучавших ожидания армянских бизнесменов в отношении торговли с Турцией.

Армянские компании пугает «угроза турецкой экономической экспансии в случае, если турецкое государство начнет целенаправленно проводить такую экономическую политику, — сказал Григорян Eurasianet.org. — При таком развитии событий армянские бизнесмены, которых мы опрашивали, ожидают поддержки армянского государства».

Учитывая сравнительно малые размеры армянской экономики, она, вероятно, будет иметь для Турции скорее локальное, чем общенациональное значение, говорит Гювен Сак, управляющий директор турецкого аналитического центра TEPAV. Армения — «не то место, которое может стать источником роста турецкой экономики в общенациональных масштабах», но она может быть «чрезвычайно полезна» в качестве проекта регионального развития для приграничных городов, сказал Сак турецкому информационному агентству Anadolu.

Власти Армении еще не объявили о каких-либо планах по защите отечественных компаний в случае открытия границы с Турцией, а представитель Министерства экономики сказал Eurasianet.org, что это ведомство пока не составляло прогнозы возможных последствий такого шага.

После войны 2020 года Армения ввела эмбарго на импорт потребительских товаров из Турции в знак протеста против активной поддержки, которую Турция оказывала Азербайджану.

Импортное эмбарго было отменено в начале 2022 года, когда Ереван и Анкара начали принимать меры по нормализации отношений, назначили послов и провели первые более чем за десять лет двусторонние встречи.

2 февраля начались прямые авиарейсы между двумя странами, осуществляемые армянской авиакомпанией FlyOne Armenia и турецкой Pegasus Air. Прямых перелетов не было с 2020 года, когда обанкротилась последняя авиакомпания, летавшая по этому маршруту — AtlasGlobal.

Представители двух стран встретились в январе в Москве и должны встретиться во второй раз 26 февраля в Вене. Прогресс в дипломатических переговорах, несомненно, будет медленным, и предсказать, когда именно откроется граница — и откроется ли она вообще, — невозможно.

Официальные лица Армении в основном стараются подчеркивать потенциальные выгоды более свободной трансграничной торговли.

«Возможно, в определенном сегменте экономики некоторые товары и утратят конкурентоспособность, но это заставит задуматься о том, какие новые возможности появятся после открытия границы», — сказал 24 января на проходившей онлайн пресс-конференции премьер-министр Никол Пашинян.

Депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» и близкий союзник Пашиняна Хачатур Сукиасян сказал репортерам, что Армения может стать пунктом назначения медицинского туризма из восточной Турции.

«Я уже советовал медицинским центрам в Ереване и Гюмри совершенствовать их технологии и медицинские услуги, которыми, когда откроется граница, будут пользоваться турецкие граждане, живущие на расстоянии до 200 километров от границы с Арменией, потому что у них там такие услуги недостаточно развиты», — сказал Сукиасян репортерам 17 января.

Собственно говоря, семья самого Сукиасяна уже получает выгоду: его брат — один из основателей и член совета директоров FlyOne Armenia, одной из авиакомпаний, открывших рейсы по маршруту Ереван-Стамбул.