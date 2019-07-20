Армянский суд отфутболил дело Кочаряна в Европу

Экс-президент Армении Роберт Кочарян едет в тюрьму после вынесенного 25 июня постановления о помещении его под стражу до суда. Теперь Конституционный суд приостановил дело. (Кадр из видеозаписи)

Конституционный суд Армении решил попросить совета у европейских судей по поводу самого нашумевшего в стране дела экс-президента Роберта Кочаряна.

Конституционный суд 18 июля обнародовал заявление, в котором сообщил о намерении обратиться за советом в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию Совета Европы. Это делается «на основании заявлений суда общей юрисдикции города Еревана и Роберта Кочаряна, … для получения консультативного мнения по делам “об определении вопроса соответствия статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения Конституции”».

Это неожиданный поворот в судебной саге Кочаряна, бывшего президента и главного жупела нынешнего руководства Армении, которого за последние месяцы несколько раз то помещали под стражу, то отпускали. Кочарян ожидает суда по обвинениям, связанным с насильственным разгоном в марте 2008 года протестов против махинаций на выборах.

В последний раз его повторно арестовали 25 июня, после того как Конституционный суд заявил, что принял к рассмотрению ходатайство адвокатов Кочаряна, попросивших суд вынести постановление о соответствии выдвинутых в отношении экс-президента обвинений Конституции страны. Слушание по этому поводу было назначено на 29 августа.

Но теперь суд будет дожидаться ответа из Страсбурга и Венеции. В заявлении суда говорится о приостановлении разбирательства до получения известий от европейских судов.

«Конечно, нам хотелось бы услышать мнения международных организаций, – сказала член Конституционного суда Альвина Гюлумян в интервью Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». – Кто сказал, что суд может принять решение, не зная всех плюсов и минусов дела?»

Адвокаты Кочаряна приветствовали это решение. Ованнес Худоян, один из юристов экс-президента, заявил, что данный шаг стал результатом непрекращающегося давления со стороны правительства и парламента на суды, которые новые власти страны считают наполненными назначенцами прежнего режима. «Теперь на это давление отреагировали, – сказал он РСЕ/РС. – Это правильный поступок, чтобы избежать каких-либо сомнений в законности судебного решения».

Премьер-министр Никол Пашинян, активно конфликтующий с судебной системой страны, проявил необычную молчаливость, и в течение суток после сделанного судом объявления никак публично на него не отреагировал.

Но за несколько дней до этого в интервью РСЕ/РС Пашинян в очередной раз обрушился на Конституционный суд и его председателя Грайра Товмасяна, назвав их инструментами прежних властей. Он также еще раз повторил, что считает Кочаряна виновным. «Все, кто говорит, что Роберт Кочарян является политзаключенным, говорят, что я сегодня имею право вводить Вооруженные силы, танки в Ереван, и подавить любую оппозиционную демонстрацию. Если я не имею права сделать это, то Роберт Кочарян не может быть политзаключенным», – сказал он.

Недавно союзника правительства Ваге Григоряна избрали в Конституционный суд, и во время слушаний в парламенте по поводу утверждения его кандидатуры Григорян заявил, опираясь на семантический аргумент, что намерен стать председателем суда. В своем заявлении, опубликованном в армянских СМИ 15 июля, Венецианская комиссия подвергла подобный ход и поддержку его правящей партией резкой критике: «Вызывает беспокойство тот факт, что данное заявление судьи было приветственно встречено в парламенте, и существует риск вмешательства в работу действующих судей». Комиссия также выразила несогласие с предложением Пашиняном провести ветирование всех действующих судей.

Тем временем 17 июля подотчетная премьер-министру Специальная следственная служба провела обыск в офисе судьи, принявшего в мае решение выпустить Кочаряна под залог, вызвавшее яростную реакцию со стороны Пашиняна.

По словам адвокатов Кочаряна, обыск является политически мотивированным шагом, хотя сам судья, Давит Григорян, воздержался от подобных формулировок. Между тем адвокат Григоряна был менее сдержан. «Из компьютера судьи конфисковали все, где упоминалось имя Кочаряна», – сказал он новостному сайту «Панорама».

Решение направить дело в Европу активно обсуждалось в соцсетях. «Решение ЕСПЧ может занять годы, – написал в Facebook бывалый журналист Армен Дулян. – Хорошо это для Пашиняна или плохо?