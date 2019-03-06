Армянский филантроп в эпицентре скандала с отмыванием денег

Расследование пролило свет на схему с отмыванием денег, близко касающуюся Рубена Варданяна, самого известного филантропа Армении. Варданян был главой и владельцем контрольного пакета акций банка «Тройка Диалог», некогда являвшегося крупнейшим частным инвестиционным банком в России.

Расследование, доклад о котором был опубликован Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и его партнерами, было основано на документах, «утекших» из ныне прекратившего деятельность литовского банка Ūkio Bankas, и обнаружило сеть, которая якобы отмывала деньги через банк Варданяна.

Варданян, российский гражданин армянского происхождения, отрицающий участие в каких-либо незаконных действиях, сказал OCCRP, что оборот его банка в 2006-2010 годах превышал 2 трлн рублей, и он «никак не мог знать обо всех сделках в компании такого размера». OCCRP добавил, что нет явных доказательств того, что Варданяну было известно о незаконных переводах, размер которых достиг почти 9 млрд долларов, и его подпись была только на одной ссуде, выданной компании, участвовавшей в схеме.

В рамках работы «Тройка Прачечной», как ее назвал OCCRP, не только отмывались крупные суммы, но также похищались и использовались персональные данные трудовых мигрантов. Армянская расследовательская интернет-газета Hetq, один из партнеров OCCRP, обнаружила, что многие имена на утекших документах принадлежат армянским трудовым мигрантам, работавшим в России. Эти люди, часто жившие по нескольку человек в одной комнате и трудившиеся на стройках, были миллионерами, но даже не подозревали об этом.

Hetq удалось найти одного из них, Армена Устяна, ныне проживающего в Ванадзоре, третьем крупнейшем городе Армении.

На бумаге Устян получил кредит на десятки миллионов долларов. Но по его квартире этого никак не скажешь. Сам Устян весьма удивился, когда ему показали эти документы. «Эта подпись гораздо красивее моей, – сказал он. – Моя похожа на закорючку, а эта красиво нарисована».

В рамках расследования обнаружилось, что у многих получателей подозрительных переводов не было ничего общего с Варданяном, кроме культурного наследия.

В опубликованном 5 марта интервью главный редактор Hetq Эдик Багдасарян сказал РСЕ/РС, что журналисты его издания сначала подумали, что мигрантам платили за подписи на этих документах. «Но по ходу расследования мы поняли, что эти люди ничего не знал о происходившем», – отметил он.

Журналистам-расследователям еще предстоит многое раскрыть в этом деле. Судя по всему, часть отмытых средств была получена незаконным путем. Следы в этом деле ведут к близкому окружению Владимира Путина. «Тройка Диалог» фигурировал в пресловутом «деле Магнитского»: российский юрист Сергей Магнитский, арестованный в 2008 году, когда он вел расследование пропажи 230 млн долларов из государственной казны, умер годом позже в одной из тюрем Москвы.

В интервью OCCRP Варданян утверждал, что ничего не знал ни о каких незаконных действиях. «Поймите, я не ангел, – сказал он. – Но у меня есть внутренние сдержки: я никогда не принимал участие в схеме «ссуды за акции», никогда не работал с преступниками, не вступал ни в какие политические партии. Поэтому даже в 1990-е я ходил без охраны. … Я стараюсь сохранить себя и свои принципы».

Варданян и его имидж в Армении

Варданян заработал большую часть своего состояния в России. В Армении он в основном известен своей благотворительной деятельностью через фонд «Инициативы развития Армении», который он учредил со своей супругой Вероникой Зонабенд.

Защитники окружающей среды иногда подвергают Варданяна критике за поддержку (через местный банк, в совет директоров которого он входит) вызывающего неоднозначные реакции проекта по добыче золота в Армении.

Армянские власти пока не делали никаких официальных заявлений по поводу данного скандала, а телеканалы его по большей части игнорируют. Но премьер-министр Никол Пашинян, похоже, не особо жалует Варданяна, являвшегося фаворитом бывших властей. В сентябре прошлого года между ними произошла стычка на российско-армянском бизнес-форуме в Москве.