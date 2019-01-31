Армянское телевидение показало беспрецедентный репортаж о былой армяно-азербайджанской дружбе

Общественное телевидение Армении выпустило в эфир репортаж, в котором утверждается, что между армянами и азербайджанцами снова может воцарить мир. Многие в стране подвергли передачу критике, утверждая, что такие заявления преждевременны и играют на руку Азербайджану.

В репортаже, несколько раз показанном в дневном эфире Общественного телевидения Армении 21 января, содержались интервью с жителями деревни Айгепар, расположенной на границе с Азербайджаном. Они вспоминали о своей дружбе с азербайджанцами до войны за Нагорный Карабах начала 1990-х годов. Эта передача была показана всего через несколько дней после встречи министров иностранных дел двух стран, на которой они выпустили беспрецедентное заявление о необходимости «готовить население к миру», и это породило догадки о том, что телерепортаж — один из первых шагов в этом направлении.

«От Айгепара до азербайджанской деревни Алибейли — всего полтора километра, — говорилось в закадровом тексте репортажа. — В советские годы жители этих двух деревень дружили и ходили друг к другу в гости. Некоторые люди из Айгепара даже работали в Алибейли, а жители Алибейли — в Айгепаре. Каждое утро они приходили на работу, а вечером возвращались домой». В передаче приводятся слова одного пожилого жителя Айгепара, сохранившего теплые воспоминания о связях с азербайджанцами. «При коммунистах все было хорошо, — сказал он. — У меня было там много приятелей».

В репортаже также цитируются слова Татула Акопяна, журналиста и координатора Центра армянских исследований Армянского национального института (АНИ), выразившего уверенность в том, что когда-нибудь армяне и азербайджанцы снова будут мирно жить бок о бок. «При первой же возможности армяне будут возить на продажу гранаты из Гянджи, а азербайджанцы станут покупать здесь армянский коньяк», — сказал он. Акопян отказался говорить об этом телерепортаже с Eurasianet.org.

Правительство пристально следит за содержанием новостных программ Общественного телевидения Армении, а часто и диктует его. Поэтому позицию этого телеканала — в особенности по вопросам политическим или связанным с Карабахом — обычно считают выражением позиции правительства.

«Такое впечатление, что власти начали проводить в жизнь договоренности министров иностранных дел о подготовке населения к миру, — написал на своей странице в Facebook обозреватель Грант Мелик-Шахназарян, известный своими жесткими антиазербайджанскими взглядами. — Посмотрите, какой они сделали репортаж. Посмотрите, с какой ностальгией жители Айгепара говорят от тех временах, когда они бывали в Алибейли».

Однако многим армянам мнение, выраженное в репортаже, не понравилось. Многие утверждают, что первый шаг к примирению должны сделать азербайджанцы.

«Нужно будет запустить серию передач, направленных на укрепление мира, но это должно быть сделано с обеих сторон», — сказал в интервью Eurasianet.org бывший директор отдела новостных и аналитических программ телеканала Арутюн Арутюнян. За все время своей работы на телеканале, продолжавшейся более десятилетия, сказал он, он не помнит выпуска в эфир ни одного такого репортажа: «Это очень деликатная тема, требующая осторожного подхода. Я не думаю, что этот репортаж появился сам по себе».

В газете «Голос Армении» вышла статья, в которой, по данным отчета службы BBC Monitoring утверждается, что, хотя Баку не проявляет «даже намека на желание отказаться от армянофобии», некоторые группы в Армении «с непонятным воодушевлением взялись готовить народ к миру». Газета добавляет, что «звучащий из Баку основной "миротворческий" посыл заключается в категорическом требовании урегулирования исключительно на его условиях, а в противном случае неизбежна новая военная агрессия».

Одной из причин столь негативной реакции было то, что армяно-азербайджанский конфликт называли в репортаже «территориальным спором», в то время как армяне обычно предпочитают приуменьшать значение территориальной проблемы, выдвигая на передний план вопрос о самоопределении армянского населения Карабаха. До войны население Нагорного Карабаха состояло из армян приблизительно на три четверти, причем азербайджанцы составляли большинство оставшейся части. Сейчас почти 100% жителей этой территории — армяне.

«Примечательно также, что в течение десятилетий переговорного процесса именно азербайджанская сторона пыталась представить карабахский конфликт в качестве территориального спора.», — говорится в посвященной телерепортажу статье, опубликованной на армянском новостном сайте «Айсор» (Арцах — армянское название Нагорного Карабаха). В этой статье утверждается, что первые шаги к миру должны быть сделаны азербайджанской стороной, а в заключение говорится: «Только бы об этом мире не забывали на позициях соседнего села и, скажем, в один прекрасный день не начали стрелять по соседям и жителям некогда родного им села Айгепар.».

«Другая причина [негативной реакции] состоит в том, что репортаж был слабым и бессвязным, и его восприняли как "тупую пропаганду", попытку грубого внедрения определенной точки зрения в общественное сознание, — добавил Арутюнян. — Это не могло пройти незамеченным».

Официальные лица Общественного телевидения Армении отрицают, что репортаж был выпущен по указанию правительства. Кроме того, они призвали обратить внимание на фрагмент репортажа, в котором отношения между Арменией и Азербайджаном сравнивают с положением дел в Грузии и Южной Осетии, причем утверждается, что грузинское правительство не возражает против связей между грузинами и осетинами, в то время как правительство Азербайджана пытается ограничить личные контакты между жителями двух стран.

«Мы показывали не сходства, а различия этих конфликтов, — сказал Eurasianet.org Петрос Газарян, нынешний руководитель отдела новостных и аналитических программ. — В репортаже мы говорим, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев призывал людей не ездить в Армению или в Арцах, что [он] в течение многих лет раздувал вражду. На примере Грузии и Осетии мы показываем, что в личных отношениях не существует такой вражды и враждебной риторики, а вместо этого грузины стараются интегрировать осетин в свое общество».