Атаки на Армению привлекают внимание к спорам о «коридоре» для Азербайджана

Серия беспрецедентных ударов, которые Азербайджан нанес на этой неделе по целям на юге Армении, немедленно вызвала разговоры о дороге, которую в Баку называют «Зангезурским коридором».

Этот проект стал одним из главных предметов разногласий между Арменией и Азербайджаном после войны 2020 года: Баку регулярно обвиняет Армению в нежелании выполнять обязательства по прокладке транспортного маршрута через южную Армению, который должен соединить азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной территорией страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев даже угрожал, что если Армения не выполнит желаний Баку, Азербайджан силой заберет земли, по которым должен пройти коридор. Поэтому ночью 13 сентября, когда появились сообщения об атаках, многие наблюдатели с обеих сторон предположили, что Азербайджан приступил к осуществлению этих угроз.

Хотя сейчас кажется, что эта эскалация — унесшая, как сообщил 14 сентября руководитель Армении, жизни 105 человек — затихла, азербайджанские власти и поддерживающие их источники продолжают использовать переговоры о создании коридора в качестве обоснования атак. В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана с оправданием наступления говорится, что Армения «выдвигает все новые условия и препятствует процессу открытия коммуникационных и транспортных маршрутов».

Несколькими днями раньше премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Армения не позволит Азербайджану получить «коридор», проходящий по армянской территории.

«Азербайджан, например, говорит о коридоре. Хочу очень четко сказать, что коридора через территорию Армении мы никому не дадим, — сказал Пашинян 8 сентября на конференции в России. — Но мы предоставим и откроем дорогу и готовы сделать это в любой момент. Мы также передали предложения Азербайджану, как только Азербайджан примет эти предложения, мы сможем очень быстро реализовать это соглашение».

«Предложения», о которых идет речь, — это проект решения, опубликованный Службой национальной безопасности Армении 18 сентября. В нем предлагается создать три новых пункта перехода границы: в селе Сотк на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана, в Карахундже на границе с Губалдинским районом и в Ерасхе на границе с азербайджанским Нахичеванским эксклавом.

Новые пропускные пункты позволили бы азербайджанскому транспорту передвигаться между основной территорией страны и Нахичеванью. Теоретически это могло бы обеспечить выполнение одного из ключевых условий соглашения о прекращении огня, завершившего войну 2020 года: «Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения» между Нахичеванью и остальным Азербайджаном по своей территории.

Однако Азербайджан упорно настаивает на своей интерпретации того, каким должно быть это транспортное сообщение — дорогой вдоль южной границы Армении, проходящей через город Мегри, то есть по кратчайшему маршруту между Нахичеванью и остальной территорией Азербайджана. Там же проходит железная дорога советских времен, о восстановлении которой стороны уже договорились.

«Уже определено, что и железная, и автомобильная дорога пройдут через Мегри, Зангезур, — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае. — То есть мы добились и этого. Я говорил, что добьемся. То есть мы диктуем повестку дня».

Помимо вопроса о маршруте стороны не могут прийти к согласию и о юридическом статусе дороги или дорог. В соответствии с соглашением о прекращении огня «контроль» над новым транспортным сообщением должны осуществлять российские пограничники. Азербайджан настаивает, что этот маршрут должен позволить азербайджанскому транспорту пересекать территорию Армении, не подвергаясь проверкам армянской таможенной службы. В таком случае его статус был бы сравнимым со статусом Лачинского коридора — проходящей по территории Азербайджана дороги между Арменией и Нагорным Карабахом, которую Азербайджан не контролирует.

Однако Армения отвергает идею «Зангезурского коридора», не подпадающего под ее юрисдикцию, опасаясь утратить контроль над собственной южной границей — единственным выходом страны к Ирану.

«Формулировка о так называемом коридоре для нас неприемлема, и это для нас “красная линия”, потому что в нашем регионе, в соответствии с трехсторонним заявлением, есть только один коридор — Лачинский», — сказал Пашинян 14 июня в интервью агентству «Аль-Джазира».

«Ереван хочет отделить железнодорожное сообщение, о котором уже достигнута договоренность, от автомобильных дорог, — сказала Eurasianet.org аналитик Армине Маргарян. — Армения предлагает свои собственные внутренние дороги, чтобы не позволить Баку считать эти сообщения единым пакетом и требовать особого режима их работы, подобного статусу Лачинского коридора».

Однако создается впечатление, что предложение Армении не поколебало позиции Азербайджана. Официальные лица никак его не комментировали, а в анализе, опубликованном на веб-сайте Zerkalo.az, специалист по транспорту Рауф Агамирзаев говорит, что этот план не отвечает требованиям Баку. «Азербайджан выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, но в приоритете у него так называемый Зангезурский коридор — а как раз его пока в планах Армении нет», — сказал он.

Другие азербайджанские аналитики утверждают, что если Армения не согласится на создание «коридора» в Нахичевань, Баку потребует, чтобы такие же условия применялись и к Лачинскому коридору.

Идея Зангезурского коридора тревожит Иран, который, по-видимому, опасается, что будет отрезан от границы с Арменией и окажется в еще более плотном окружении недружественных стран — Турции и Азербайджана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи критиковал этот план, что, возможно, вдохновляет Армению на более решительное сопротивление проекту Зангезурского коридора.

«Армения утверждает, что не может отказаться от своих транспортных связей с Ираном: иначе она может потерять границу с Ираном, что будет сильным ударом по суверенитету Армении», — сказал Eurasianet.org специалист по Ирану Георгий Мирзабекян.

Еще одним ключевым игроком в этом процессе является Россия, гарант соглашения о прекращении огня. Она последовательно выступала за открытие сообщений на Кавказе. Теперь она еще более в них заинтересована, так как ее собственные западные связи с Европой закрываются в результате войны в Украине.

«После [начала] войны в Украине, когда было прервано воздушное, наземное и морское сообщение между Россией и Европой, Москва чрезвычайно заинтересована в открытии сообщения через Армению, чтобы получить дополнительные связи с Турцией, — сказала Eurasianet.org аналитик центра International Crisis Group Олеся Вартанян. — В связи с этим можно предположить, что Россия может оказывать на Ереван давление по этому вопросу. Но с другой стороны это дает Еревану возможность увеличить свое значение в глазах России, чтобы она оказала некоторую помощь в достижении договоренности с Баку».

Решение этого вопроса интересует Россию и еще в одном отношении, так как она должна быть гарантом безопасности новой дороги, говорит специализирующийся на странах Кавказа аналитик Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел России Сергей Македонов. Поскольку положения по транспортным вопросам в соглашении о прекращении огня дают «только общие контуры, без конкретики», неизбежно возникновение разных толкований. Однако для России важнее всего ее роль гаранта безопасности. «Именно этого будет добиваться Россия — получения полномочий гаранта», — сказал он Eurasianet.org.

Один из союзников Пашиняна, глава партии «Республика» Арам Саргсян, согласен, что у России есть собственные интересы в обеспечении создания хоть какой-нибудь дороги. «Таким образом она сможет контролировать сразу два жизненно важных коридора — между Арменией и Карабахом и между Азербайджаном и Нахичеванью, — что усилит зависимость от нее этих стран», — сказал он Eurasianet.org.