Афганистан выплатил Таджикистану 5 млн долларов долгов за электроэнергию

Афганистан выплатил Таджикистану 5 млн долларов долгов за поставки электроэнергии, но остается должен еще 27 миллионов, заявил 14 февраля глава таджикской государственной энергетической компании «Барки Точик» Махмадумар Асозода.

Сейчас Таджикистан поставляет в Афганистан сравнительно небольшое количество электроэнергии — 40 мегаватт-часов в сутки. Однако этот уровень должен вырасти до приблизительно 400 мегаватт-часов, когда в Таджикистане начнется период пикового производства. Он приходится на весну и лето, когда таяние снегов создает возможность выработки большего количества электроэнергии.

В декабре компания «Барки Точик» и ее афганский аналог, Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), подписали обновленный договор о поставках электроэнергии, в соответствии с которым первая обязалась подавать по 400 мегаватт-часов в сутки с мая по сентябрь и по 25-30 мегаватт-часов в сутки с октября по апрель. DABS платит по 0,047 доллара за киловатт-час электроэнергии, сказал Асозода.

Если это соглашение будет выполнено, в 2022 году Таджикистан поставит в Афганистан 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии. Это больше, чем в прошлом году, в течение которого, как утверждает Душанбе, было поставлено 1,2 млрд киловатт-часов.

Частичная оплата счетов властями «Талибана» — шаг вперед по сравнению с прошлогодней ситуацией, когда Кабулу было трудно платить за импорт электроэнергии. По данным последнего квартального отчета управления Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR), надзорного органа, созданного Конгрессом США, по состоянию на 23 декабря энергетическая задолженность Афганистана соседним странам составляла около 100 млн долларов.

Несмотря на эти задолженности DABS также заключила в декабре соглашение об импорте электроэнергии на 100 млн долларов с Национальной энергосистемой Узбекистана. Узбекская энергетическая компания обязалась поставить в течение 2022 года 2 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Поставки из этих стран жизненно необходимы. По оценкам Программы развития ООН (ПРООН), «прекращение импорта может оставить без электричества более 10 миллионов человек, то есть четверть всего населения».