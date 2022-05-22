Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электричество

Международные санкции против правительства движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане, бьют по карману и соседей этой страны в Центральной Азии.

Узбекистану и Таджикистану не удается взыскать с Афганистана 100 миллионов долларов долгов за поставки электроэнергии, потому что Кабул не имеет права переводить деньги, сообщило 18 мая афганское новостное агентство TOLOnews.

«Мы хотим платить, проблема в банках», — сказал пресс-секретарь Министерства энергетики и водоснабжения Ахтар Мохаммад Нусрат.

По данным созданного Конгрессом США надзорного органа, управления Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), Афганистан импортирует более 80 процентов потребляемой в стране электроэнергии, и стоимость этого импорта составляет порядка 220 миллионов долларов в год.

Крупнейшим поставщиком электроэнергии является Узбекистан. В этом году около половины всего электричества, импортируемого Афганистаном, поступает из Узбекистана, а бóльшая часть оставшегося — из Таджикистана.

У обеих стран есть ежегодно корректируемые долгосрочные соглашения о поставках электроэнергии, заключенные еще до прихода к власти «Талибана».

По договору Узбекистан в этом году должен поставить в Афганистан 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии за 100 миллионов долларов, а Таджикистан — 1,5 миллиарда киловатт-часов за 69 миллионов.

Когда они получат эти деньги — и получат ли их вообще, — остается только гадать.

Ни Узбекистан, имеющий добросердечные отношения с «Талибаном», ни Таджикистан, таких отношений не имеющий, по счастью для соседей в соседней стране не отключают им свет за неуплату.

Программа развития ООН (ПРООН) предупреждает, что любые перебои поставок из Центральной Азии чреваты отключением электричества у более чем 10 миллионов афганцев.

В сообщении TOLOnews не уточняется, какая часть долга относится к каждой из стран, но основная задолженность приходится на долю Узбекистана.

В январе и феврале афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) выплатила Таджикистану 6 миллионов долларов в счет уплаты долга, составлявшего в начале 2022 года 33 миллиона.

Это не помогло уменьшить суммарную электроэнергетическую задолженность Афганистана перед двумя соседними странами, сумма которой остается с конца прошлого года на уровне 100 миллионов долларов.

Какими именно способами Афганистан перевел эти деньги в Таджикистан, не уточнялось.

Как сообщает TOLOnews, бывший руководитель DABS Аманулла Галиб возлагает вину на войну в Украине, усложняющие банковские операции в соседних с Афганистаном странах.

Возможно, это и так, но еще большей проблемой, вероятно, являются санкции против «Талибана» и связанный с ними острый дефицит государственных доходов.

«[“Талибан”] сталкивается с тяжелейшим дефицитом доходов, ограничивающий возможности подачи в энергосети электроэнергии, произведенной как внутри страны, так и за ее пределами», — говорилось в январском отчете SIGAR.

В конце прошлого года ПРООН установила прямую зависимость между неоплаченными Афганистаном счетами за электроэнергию и его замороженными активами, а также сокращением международной помощи после прихода к власти «Талибана».

В связи с этим Узбекистан активнее прочих призывает международное сообщество разморозить активы Афганистана в надежде, что это поможет ослабить существующий в этой стране гуманитарный кризис.