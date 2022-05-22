Афганистан задолжал Узбекистану и Таджикистану за электричество
Официальный представитель Афганистана жалуется, что банковская система Центральной Азии задыхается из-за войны в Украине, но на самом деле у «Талибана» просто кончились деньги.
Международные санкции против правительства движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане, бьют по карману и соседей этой страны в Центральной Азии.
Узбекистану и Таджикистану не удается взыскать с Афганистана 100 миллионов долларов долгов за поставки электроэнергии, потому что Кабул не имеет права переводить деньги, сообщило 18 мая афганское новостное агентство TOLOnews.
«Мы хотим платить, проблема в банках», — сказал пресс-секретарь Министерства энергетики и водоснабжения Ахтар Мохаммад Нусрат.
По данным созданного Конгрессом США надзорного органа, управления Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), Афганистан импортирует более 80 процентов потребляемой в стране электроэнергии, и стоимость этого импорта составляет порядка 220 миллионов долларов в год.
Крупнейшим поставщиком электроэнергии является Узбекистан. В этом году около половины всего электричества, импортируемого Афганистаном, поступает из Узбекистана, а бóльшая часть оставшегося — из Таджикистана.
У обеих стран есть ежегодно корректируемые долгосрочные соглашения о поставках электроэнергии, заключенные еще до прихода к власти «Талибана».
По договору Узбекистан в этом году должен поставить в Афганистан 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии за 100 миллионов долларов, а Таджикистан — 1,5 миллиарда киловатт-часов за 69 миллионов.
Когда они получат эти деньги — и получат ли их вообще, — остается только гадать.
Ни Узбекистан, имеющий добросердечные отношения с «Талибаном», ни Таджикистан, таких отношений не имеющий, по счастью для соседей в соседней стране не отключают им свет за неуплату.
Программа развития ООН (ПРООН) предупреждает, что любые перебои поставок из Центральной Азии чреваты отключением электричества у более чем 10 миллионов афганцев.
В сообщении TOLOnews не уточняется, какая часть долга относится к каждой из стран, но основная задолженность приходится на долю Узбекистана.
В январе и феврале афганская энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) выплатила Таджикистану 6 миллионов долларов в счет уплаты долга, составлявшего в начале 2022 года 33 миллиона.
Это не помогло уменьшить суммарную электроэнергетическую задолженность Афганистана перед двумя соседними странами, сумма которой остается с конца прошлого года на уровне 100 миллионов долларов.
Какими именно способами Афганистан перевел эти деньги в Таджикистан, не уточнялось.
Как сообщает TOLOnews, бывший руководитель DABS Аманулла Галиб возлагает вину на войну в Украине, усложняющие банковские операции в соседних с Афганистаном странах.
Возможно, это и так, но еще большей проблемой, вероятно, являются санкции против «Талибана» и связанный с ними острый дефицит государственных доходов.
«[“Талибан”] сталкивается с тяжелейшим дефицитом доходов, ограничивающий возможности подачи в энергосети электроэнергии, произведенной как внутри страны, так и за ее пределами», — говорилось в январском отчете SIGAR.
В конце прошлого года ПРООН установила прямую зависимость между неоплаченными Афганистаном счетами за электроэнергию и его замороженными активами, а также сокращением международной помощи после прихода к власти «Талибана».
В связи с этим Узбекистан активнее прочих призывает международное сообщество разморозить активы Афганистана в надежде, что это поможет ослабить существующий в этой стране гуманитарный кризис.
Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan («Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана»).
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