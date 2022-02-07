Афганистан не платит, но страны ЦА продолжают поставлять электроэнергию

В условиях гуманитарного кризиса, с которым столкнулся этой зимой Афганистан, талибское правительство перестало платить ключевым поставщикам электроэнергии из Центральной Азии. Однако Таджикистан и Узбекистан решили не прекращать поставки, несмотря на рост задолженности.

Разворачивающийся в Афганистане гуманитарный и экономический кризис привел к сокращению финансовых поступлений энергетического агентства этой страны, компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS). У обнищавших граждан нет денег на оплату самого необходимого, в том числе электрического отопления и освещения. В свою очередь, DABS не в состоянии выполнять свои обязательства перед центральноазиатскими поставщиками: согласно последнему квартальному отчету управления Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR), надзорного органа, созданного Конгрессом США, по состоянию на декабрь прошлого года задолженность оценивалась в 100 миллионов долларов.

«“Талибан” сталкивается не только с потенциальными техническими и кадровыми проблемами в области управления энергетической инфраструктурой страны, в особенности связанными с отъездом из нее обученного персонала, — говорится в отчете, — но и с острой нехваткой денежных поступлений, которая не позволяет обеспечивать подачу в энергосистему электроэнергии, произведенной как внутри страны, так и вне ее».

По оценке доклада SIGAR, «опасные для жизни уровни» голода угрожают этой зимой почти 23 миллионам афганцев. Это вызвано сочетанием социальных потрясений, ограниченности возможностей правительства и обвала экономики. Прекращение импорта электроэнергии из Центральной Азии может усугубить страдания до 10 миллионов афганцев, добавляет SIGAR. Как следует из опубликованного осенью материала агентства Bloomberg, удовлетворение почти 80 процентов потребностей Афганистана в электроэнергии обеспечивает импорт из двух центрально-азиатских стран.

Власти Таджикистана и Узбекистана, хорошо понимающие, какими могут быть потенциальные последствия гуманитарной катастрофы, которая разворачивается на их южных границах, не проявляют намерений прекращать экспорт электроэнергии в Афганистан. В отчете SIGAR отмечается, что между DABS и Национальной энергосистемой Узбекистана был заключен договор на сумму 100 млн долларов, по которому узбекские поставщики экспортируют в 2022 в Афганистан 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Тем временем в конце декабря таджикская государственная компания «Барки Точик» согласилась поставить в Афганистан еще 1,5 млрд киловатт-часов за 69 миллионов долларов. Кроме того, власти Афганистана пытаются увеличить объем поставок электроэнергии из Туркменистана.

В январе Афганистан пережил несколько внезапных перебоев подачи электроэнергии из Центральной Азии, которые, по-видимому, никак не были связаны с задолженностями DABS. Причиной произошедшего 12 января неожиданного 60-процентного снижения количества электроэнергии, поступающей из Узбекистана, были названы технические проблемы. Несколько недель спустя Центральная Азия сама пережила отключение электроэнергии, охватившее весь регион.

Продление договоренностей о поставках электроэнергии из Центральной Азии на 2022 год совпадает с сообщениями о растущем недовольстве среди этнических узбеков, таджиков и туркмен, живущих в северных районах Афганистана. В «Талибане» преобладают этнические пуштуны, а трения на севере Афганистана имеют давнюю историю. Еще в первый период нахождения «Талибана» у власти в 1996-2001 годах узбекское и таджикское ополчения препятствовали попыткам этого радикального исламского движения взять под свой контроль северные территории.

Возникший в начале января конфликт вокруг командира местного узбекского ополчения, арестованного «Талибаном», перерос в краткую перестрелку между боевиками «Талибана» и сторонниками ополченца, произошедшую в расположенном недалеко от границы Афганистана с Туркменистаном городе Меймене. Как сообщается, в этом столкновении были убиты по меньшей мере четыре человека.