Афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан, Таджикистан

Узбекистан не пускает верных Кабулу бойцов на свою территорию. (Фото: Минобороны Узбекистана)

Прежде единичные случаи перехода афганских правительственных войск через границу в соседние Таджикистан и Узбекистан в поисках убежища становятся обычным явлением.

Утром 27 июня вооруженная группа талибов совершила нападение на контрольно-пропускной пункт в афганском уезде Калдар, вынудив 17 афганских военнослужащих бежать, сообщило государственное информационное агентство Таджикистана.

Солдаты вошли в Таджикистан через пограничный пост «Шахртуз». Шахртузский район Таджикистана находится на крайнем юго-западе страны, на границе с Узбекистаном и Афганистаном.

Это уже второй случай менее чем за неделю, когда афганским войскам пришлось искать убежища на таджикской стороне. Ранее, 22 июня, свыше 130 солдат бежали в Таджикистан через пограничный переход «Шерхан-Бандар».

«В результате вооружённого столкновения, продолжавшегося до 09.00 часов 22 июня, не выдержав наступления, 134 военнослужащих правительственных войск ИРА были вынуждены отступить … на территорию Республики Таджикистан», – говорилось в заявлении ГКНБ РТ по этому поводу.

Переходы «Шахртуз» и «Шерхан-Бандар» находятся примерно в 70 километрах друг от друга.

В обоих случаях таджикские пограничники впустили афганских бойцов на свою территорию, руководствуясь, как отмечается в официальных заявлениях, «принципами гуманизма и добрососедства».

Между тем Узбекистан занял более жесткую позицию в отношении бегущих афганских военных, объясняя прибывающим солдатам, что, пересекая границу без разрешения, они нарушают международное право.

Представитель администрации президента Узбекистана заявил 28 июня, что за последние несколько дней было предпринято несколько таких попыток.

Но единственный инцидент, о котором известны хоть какие-либо подробности, произошел 23 июня, когда 53 афганских солдата и ополченца перешли в Узбекистан со своим оружием из афганского района Шортепа, расположенного у реки Амударья.

«После этого до сегодняшнего дня было совершено еще несколько таких действий, последнее было в субботу [26 июня]», – сказал пресс-секретарь узбекистанского президента, замглавы его администрации Шерзод Асадов в ходе брифинга для СМИ, передает РИА «Новости».

«Пресс-секретарь главы Узбекистана сообщил, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права все лица, пытавшиеся проникнуть на узбекистанскую территорию, были возвращены обратно в Афганистан», – говорится в сообщении РИА «Новости».

«В этом отношении неприкосновенность границы Узбекистана не должна подвергаться никакому сомнению», – добавил Асадов.

Хотя Узбекистан и Таджикистан заняли разные позиции по отношению к бегущим солдатам, они в определенной степени координируют свои действия перед лицом растущей нестабильности на своих границах.

Движение «Талибан» добилось заметных успехов или ведет ожесточенные бои в нескольких афганских провинциях – Фарьяб, Джаузджан, Кундуз, Балх, Тахлан и Бадахшан, граничащих с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

После того, как было объявлено о постепенном сокращении американского контингента в Афганистане, состоящего примерно из 3000 американских военнослужащих, талибы, по-видимому, почувствовали уверенность в своих силах и решили развить успех. В апреле президент США Джо Байден заявил, что вывод войск продлится до 11 сентября – срок, который, по его мнению, нельзя назвать «поспешным уходом».

Однако периодически появляются сообщения о том, что представители Вашингтона пытаются убедить партнеров в Центральной Азии предоставить США возможность открытия военной базы, чтобы у американских сил в случае необходимости была возможность проводить военные операции в Афганистане. По сообщениям, предполагается, что Соединенным Штатам нужна база, подобная тем, что были предоставлены в их распоряжение Узбекистаном и Кыргызстаном после терактов 11 сентября (эти базы были свернуты в 2005 и 2014 годах соответственно).

В мае представители Минобороны Узбекистана заявили о неприятии этой идеи, но уверенности в том, что она полностью снята с обсуждения, нет.

27 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился с делегацией в США с рабочим визитом, который продлится до 4 июля. Хотя в кратком заявлении его ведомства не уточняется, какие официальные лица едут с Камиловым и какие вопросы планируется обсудить, проблемы безопасность почти наверняка будут занимать видное место в повестке дня.

Однако интервью, которое Камилов дал американскому журналисту Деннису Хоули перед вылетом в США, может показаться не особо обнадеживающим для Вашингтона. Он подчеркнул, что решение проблем Афганистана не следует искать в силовой плоскости.

«Мы должны знать об Афганистане, что там нет … военного решения», – сказал он в интервью, проходившем на английском языке.

Камилов добавил, что хотя возвращение к теократическому правлению, которое талибы ввели в большей части Афганистана в 1990-х, является неприемлемым, необходимо искать компромисс.

«Мы считаем, что эта проблема должна быть решена на основе взаимного компромисса между действующим правительством и военной оппозицией, “Талибаном” и прочими», – сказал он Хоули.