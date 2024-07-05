Байкал под угрозой, Центральная Азия вступает в опасную игру с атомной энергетикой

Работающая на угле Балхашская ТЭЦ в Казахстане была введена в эксплуатацию еще в 1937 году. Экологически грязный уголь обеспечивает около 80% выработки электроэнергии в РК, и созданная в советские годы энергетическая инфраструктура подвержена частым поломкам. Чиновники в Астане считают, что строительство АЭС на том же Балхаше поможет быстро решить существующие проблемы, но экологи предупреждают о многочисленных рисках, связанных с данным проектом. (Фото: всеобщее достояние)

Ключевые события и факты в сфере экологии и климата в России и странах Центральной Азии, в еженедельном блоге «Экология в РФ и ЦА» на Eurasianet.org.

Экология в РФ и Центральной Азии

Россия

В июне на реках Сибири и Дальнего Востока было зафиксировано 231 случаев загрязнения ниже по течению от участков россыпной золотодобычи общей протяженностью 10761 км. По словам директора благотворительного фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока Александра Колотова, подобный размах загрязнений от деятельности золотодобытчиков наблюдается впервые за последние годы.

Тем временем, как сообщило 1 июля издание «Кедр.медиа», город Кисилевск в Кемеровской области накрыла мощная угольная буря. И это не удивительно, ведь в черте Кисилевска расположено десять угольных разрезов, в том числе в самом центре – в нескольких сотнях метров от жилых домов. «За соседство с угледобычей жители Кузбасса расплачиваются своим здоровьем. Статистика смертности показывает, что кемеровчанин в среднем живет на 3-4 года меньше, чем среднестатистический россиянин», – отмечает издание.

Между тем власти РФ продолжают продвигать законопроект, разрешающий рубку лесов вокруг охранной территории озера Байкал. Недавно были опубликованы поправки ко второму чтению документа в Госдуме. Из-за резонанса и возмущения общественности госагентство ТАСС даже выпустило фейковое разоблачение, в котором пояснялось, что тревога россиян из-за возможного уничтожения Байкала благодаря законодательным шагам депутатов – абсолютно ложная. Кремлевское СМИ пояснило, что на самом деле речь идет о заботе народных избранников об озере, ведь рубка лесов позволит «создать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные и селезащитные сооружения и дороги».

Последний аргумент, учитывая, что, как сообщает «Кедр-медиа», каждый пятый россиянин живет в населенных пунктах без очистных сооружений, а их износ в РФ составляет 80-90%, мог бы и сработать на успокоение общественности. Однако активисты и экологиутверждают, что закон, если будет принят, нанесет непоправимый вред Байкалу, а истинные намерения властей – построить гостиницы на побережье озера и дать возможность узкому кругу бизнесменов заработать, пожертвовав уникальным водоемом. Против законопроекта была запущена петиция.

Неудивительно, что власти активно преследуют активистов, пытающихся защитить Байкал. Не миновала такая судьба и экоактивистку Любовь Аликину, которая боролась с «черными лесорубами», встречалась даже с Владимиром Путиным, которому рассказала, что «Байкал очень болен», а пропаганда возвестила о «подключении президента к решению экологических проблем» озера, об экологических проблемах Байкала, после чего пропаганда противодействовала закону о рубках на Байкале и в итоге оказалась крайне неудобной для местных политиков и депутатов.

Пока неясно, удастся ли спасти озеро от новых опасных законотворческих инициатив. Зато пока российским экологам, кажется, удалось спасти жизни многих медведей, которых ранее Минприроды захотело разрешить убивать в берлогах во время зимней спячки. Внезапно в ведомстве, после общественной кампании, отказались от этой затеи. Экологи, впрочем, не спешат радоваться и подозревают, что отказ связан с негативной реакцией общества, а потому инициатива может быть доработана и снова внесена на рассмотрение.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС). По его словам, у республики большие возможности для развития атомной энергетики, но окончательное решение в данном случае осенью «примет народ». Предполагается, что АЭС может быть построена у села Улькен на берегу озера Балхаш. Однако у местного населения существуют опасения по поводу безопасности атомных станций. Не в восторге от идеи и некоторые эксперты. Активисты отмечают, что возведение АЭС потенциально таит экологические, экономические (траты миллиардов долларов на проект) и политические (зависимость от страны, которая возьмется за строительство). Тем не менее власти считают, что атомная станция решила бы проблемы обеспечения страны электроэнергией, значительная часть которой вырабатывается сейчас угольными станциями, загрязняющими атмосферу.

Тем временем власти Казахстана в целом взяли курс на все большее использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно исследованию компании Agora Energiewende, к 2030 году страна имеет все шансы увеличить долю возобновляемых источников в своем энергобалансе в четыре раза – до 20%. Правда, подобная политика все еще встречает сопротивление у определенных отраслей, например, у горнодобывающих компаний, которые, как подчеркивают аналитики, не спешат инвестировать в строительство объектов ВИЭ.

Тем не менее руководство страны не намерено отступать. Так, 19 июня Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики». Суть документа сводилась к совершенствованию механизмов поддержки ВИЭ. В частности, было введено новое понятие для развития возобновляемой энергетики малой генерации – «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии». Речь зашла об устройствах мощностью не более 200 киловатт. Владельцы маломасштабных ВИЭ смогут использовать электроэнергию для своих нужд, а излишки продавать энергосберегающим организациям. Эксперты поясняют, что руководство страны пытается стимулировать строительство в республике прежде всего малых гидроэлектростанций и сделать ВИЭ в какой-то степени даже выгодными для населения.

Между тем Казахстан продолжает страдать от проблем, связанных с водными ресурсами. Одна из них – продолжающееся исчезновение Аральского моря, растянувшееся на десятилетия и затрагивающее интересы целого ряда стран региона, прежде всего, Казахстана и Узбекистана. Российские и узбекистанские ученые провели исследование и выяснили, что из-за опасной экологической ситуации вокруг практически высохшего водоема проживающая рядом с Аралом молодежь начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. В частности, наблюдаются более слабое физическое развитие, отставание роста и снижение уровня половых гормонов. Причина – повышенная концентрация в окружающей среде хлорорганических соединений, пестицидов и тяжелых металлов, которые содержатся в песках пустыни Аралкум, образовавшейся на месте бывшего моря. В 2024 году председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Казахстану, от которого жители Приаралья ждут решительных шагов по сохранению хотя бы малой, северной части умирающего моря.

Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 1 июля отчиталось, что благодаря паводкам «продолжается активное наполнение северного Арала, куда с начала года прибыло более 1,1 млрд кубометров воды». Кроме того, в ведомстве сообщили о повышении уровня воды в северо-восточной части Каспийского моря с начала года на 119 сантиметров. Так же вода прибыла в озеро Балхаш, рядом с которым президент Токаев предлагает строить АЭС.

Узбекистан

Пока в Казахстане только обсуждают строительство АЭС, в Узбекистане оно может начаться уже в самое ближайшее время. Узбекские власти в конце мая подписали соответствующие документы с российской госкорпорацией «Росатом», которая и выступит генподрядчиком. «И это не просто предварительное соглашение, мы сразу же, уже этим летом приступаем к строительству», – прокомментировал подписание директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Между тем Минэкологии Узбекистана решило поддержать программы по повышению экологической культуры и созданию нового отношения к обращению с отходами у местных жителей. Первый заместитель гендиректора Центра государственной экологической экспертизе при министерстве Тимурлан Айтмуратов принял участие в 14-м заседании рабочей группы открытого состава Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, которое состоялось в Женеве, и пришел к выводу о необходимости изучить зарубежный опыт обращения с опасными отходами. В Минэкологии пообещали разработать предложения по внесению изменений в действующее законодательство и привести его в соответствие с международными стандартами, а также организовать исследования по образованию пластиковых отходов в Узбекистане и повысить экологическую культуру среди граждан страны.

Властям действительно стоило бы реализовать обещания, поскольку ситуация с отходами в республике оставляет желать лучшего. Например, остро стоит вопрос с утилизацией медицинских отходов в Узбекистане, сообщило 25 июня Центральноазиатское бюро аналитической отчетности. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья при Минздраве, в республике ежегодно в медучреждениях образуется 18 тыс. тонн отходов. Однако независимые экологи предупреждают: цифры занижены примерно в два раза. Примечательно, что обещание Минэкологии поработать над мировоззрением граждан в данном случае крайне актуально. Эксперты поясняют, что среди причин кризиса с медицинскими отходами – низкая осведомленность персонала больниц и поликлиник, а также населения, о правилах и стандартах утилизации. Кроме того, негативно влияет недоразвитость инфраструктуры по утилизации опасных отходов и отсутствие строгого контроля со стороны государственных органов.

Между тем пока Минэкологии занялось борьбой с воздушными шарами, которые, отметим, также создают экологический ущерб. Как сообщило 1 июля издание «Upl.uz», недавно в Джизакской области в парке «Навруз» местные жители планировали запустить в небо 5 тыс. воздушных шаров. Неравнодушные активисты забили тревогу в соцсетях, после чего на место выехали сотрудники Минэкологии и представители Нацгвардии. Запуск был приостановлен. Однако, поскольку это не единичный случай, в ведомстве решили, что пришло время действовать. Там предложили увеличить в 10 раз таможенные сборы на ввоз воздушных шаров в Узбекистан, обязать организаторов мероприятий, связанных с подобными «развлечениями», обеспечить утилизацию шаров, а также повысить стоимость самих шаров в 100 раз. Минэкологии также обратилось к населению с просьбой не допускать проведения подобных мероприятий и не принимать в них участие.

Власти страны также не оставляют попыток нарастить производство электроэнергии с помощью возобновляемых источников. Так, стало известно, о намерениях Узбекистана построить в 2025 году на реке Аксу в Кашкадарьинской области сразу три гидроэлектростанции общей мощностью 24 МВт. Правда, в данном случае связано это прежде всего с поставленной президентом Шавкатом Мирзиёевым задачей по созданию туристического кластера в Шахрисабзе.

Кыргызстан

Кыргызстан пытается сделать ставку в обеспечении своей энергетической безопасности на строительство ГЭС. По мнению экологов из общественной экологической коалиции «Реки без границ», такая стратегия оправдана в части развития малых и средних мощностей ГЭС, однако, учитывая финансовые возможности страны, не вполне реалистичная. Эксперты отмечают, что в республике сложилось мнение, что страна «использует только 10% потенциала гидроэнергетических ресурсов», однако из-за недостатка средств это порождает ошибочную цель построить ГЭС «везде, где можно, любой ценой».

Тем не менее власти Кыргызстана, кажется, все равно намерены идти заявленным курсом. Так, президент Садыр Жапаров предложил Евросоюзу вложиться в проект строительства ГЭС Камбар-Ата-1, возведение которой ранее поддержали Казахстан и Узбекистан. Кроме того, глава правительства республики Акылбек Жапаров встретился с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым и обговорил строительство Камбаратинской ГЭС-1 и ГЭС на реке Чаткал, рассказала 26 июня общественная экологическая коалиция «Реки без границ». А 30 июня стало известно о начале строительства малой Орто-Токойской ГЭС в Иссык-Кульской области – в торжественной церемонии закладки капсулы под будущую станцию поучаствовал Акылбек Жапаров.

Между тем, как показал опрос, проведенный под патронажем ООН и опубликованный 20 июня, изменение климата влияет на жизненно важные решения людей в Кыргызстане. Так, 65% жителей республики испытывают тревогу из-за изменения климата, а 60% регулярно размышляют о «климатической угрозе» – ежедневно или еженедельно. Кроме того, 20% признались, что климатический фактор серьезно влияет на принятие ими жизненно важных решений, например, где жить или работать.

Тем временем Садыр Жапаров 27 июня подписал закон, снимающий запрет на добычу урана и тория в Кыргызстане. Власти страны объяснили этот шаг необходимостью преодолеть «тяжелые экономические последствия событий 2020-2023 годов», открыв для казны новые источники дохода. Ранее местные экологи били тревогу из-за таких планов руководства Кыргызстана. По их мнению, добыча подобных ресурсов – опасный путь для республики из-за геологической нестабильности и отсутствия у Кыргызстана опыта в этой сфере и соответствующей инфраструктуры.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пообещал сделать из республики «зеленую страну», рассказало 29 июня агентство российское официальное агентство «Спутник». Для этого была подготовлена и утверждена госпрограмма озеленения на период до 2040 года, заявленная цель которой – сократить выбросы парниковых газов, поддержать «устойчивый природный баланс» и адаптироваться к процессам изменения климата. Рахмон потребовал от профильных министерств, руководства областей, городов и районов «принять конкретные меры» для реализации программы. Власти республики пообещали высадить «миллионы деревьев и кустарников», а также увеличить количество питомников и «повысить их эффективность».

Примечательно, что за две с половиной недели до этого Рахмон обещал превратить Таджикистан в «зеленую страну» на три года раньше – к 2037-му. Вероятно, как минимум в ближайший год власти республики не раз расскажут о грандиозных планах по борьбе за экологию, ведь в том же Душанбе 2024-й был объявлен «годом экологического просвещения», а значит, на словах отчитываться о проделанной работе придется.

Между тем руководству Таджикистана также стоило бы озаботиться проблемой резкого сокращения популяции мигрирующих птиц, вызванной антропогенным воздействием и изменением климата, полагают экологи. Как сообщило издание Центральноазиатское бюро аналитической отчетности, ученые бьют тревогу: за последние 50 в стране исчезло уже около 50 видов птиц, а численность тех, которые все еще остаются, сокращается. Например, в 2024 году было зафиксировано всего 19 особей большого баклана, тогда как в 2009-м – 95. Малого баклана в 2024-ом насчитали 32 особи, хотя еще в 2009 году фиксировали 185. Орнитологи предупреждают: без вмешательства государства сохранить биоразнообразие в Таджикистане невозможно.

Туркменистан

В Туркменистане еще в мае открылись два новых климатических центра – в Ашгабате и Мары, о чем 27 июня сообщило издание «Arzuw.news». Отмечается, что данное событие стало «частью комплексного подхода страны к адаптации к изменению климата и поддержке наиболее уязвимых групп населения». Издание подчеркнуло, что в последние 50 лет в республике наблюдается серьезное потепление климата, что подтолкнуло власти в 2019 году принять Национальную стратегию по борьбе с изменением климата. Два новых центра должны создать «комфортную среду для людей с инвалидностью во время аномальной жары».