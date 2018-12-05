Бархатные якобинцы Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян любит выступать в образе пост-идеологического лидера, для которого «всякие "измы" потеряли то значение, которое они имели раньше».

Но сейчас, накануне ключевых парламентских выборов, назначенных на 9 декабря, эту концепцию ставит под вопрос новая партия, в которую входят некоторые союзники Пашиняна из числа активистов. Она внедряет идеологию — в данном случае левую — в политическую культуру, имевшую тенденцию к уклонению от традиционного разделения на левых и правых.

Судя по результатам опросов, шансов на победу в предстоящих выборах у этой партии немного. Однако аналитики и лидеры партии говорят, что само ее возникновение есть признак «идеологизации» армянской политики.

От протестов к партии

Социал-демократическая партия (СДП), известная также под названием «Выбор гражданина», официально образовалась 3 ноября. В нее в основном вошли участники гражданских инициатив и занимающихся социальными проблемами правозащитных групп, а также лидеры различных протестных движений последних лет.

Однако можно сказать, что основы СДП были заложены еще в 2012 году. Когда либерал Раффи Ованнисян уступил на президентских выборах тогдашнему президенту Сержу Саргсяну, а возглавляемая Саргсяном Республиканская партия Армении получила абсолютное большинство в парламенте, оппозиция изменила тактику и отошла от электоральной политики.

«Политические партии стали всего лишь юридическими лицами частных лиц, — сказал Eurasianet.org Манвел Саргсян, директор Армянского центра стратегических и национальных исследований. — Протесты совершенно отодвинули политические партии на второй план в общественной жизни Армении».

Первым заметным протестом того периода стала сидячая демонстрация за спасение парка Маштоца, крупного зеленого массива в центре Еревана, от застройки торговыми киосками. Демонстрации, в ходе которых протестующие ложились на асфальт, чтобы не допустить в парк бетономешалки, подействовали, и власти отказались от планов застройки.

Этот успех вдохновил людей на новые гражданские инициативы и протесты по самым разным поводам, включая цены на общественный транспорт, чрезмерные штрафы за нарушения правил дорожного движения или тарифы на электроэнергию. Эти протесты стали обычным явлением летнего сезона в Ереване, и обычно добивались успеха. Самым известным было протестное движение «Электрический Ереван» 2015 года, направленное против повышения цен на электричество на 17 процентов: более 20 000 человек захватили тогда главную транспортную магистраль города и вынудили власти отказаться от повышения тарифов.

За эти годы активисты, сформировавшие потом СДП, приобрели политический опыт, часто принимая на себя организацию протестов и возглавляя их. «За эти годы мы разработали важные методы и тактические приемы, — сказал в интервью Eurasianet.org секретарь СДП Сурен Саакян. — Революция [которая привела к власти Пашиняна] была естественным продолжением этих протестов».

Саакян и два члена исполнительного комитета СДП, Микаэл Нахапетян и Гарегин Мискарян, были основными организаторами апрельских уличных протестов в Ереване. В частности, они обеспечивали связь между политическими силами, стоявшими за протестами, — в том числе Пашиняном — и группами гражданского общества, которые проводили большую часть работы по организации протестного движения.

«Медленная идеологизация» армянской политики

СДП — естественное продолжение протестного движения и одно из проявлений его успеха, сказал Александр Искандарян, директор ереванского Института Кавказа. «Это один из первых шагов формирования в Армении левого движения, — сказал он Eurasianet.org. — Сначала левые пытались организоваться через гражданские институты, а сейчас они стремятся к институционализации в официальной политике».

Эта тенденция — часть «медленного процесса идеологизации» политики в Армении, особенно среди ереванской интеллигенции, сказал Искандарян. Однако он добавил, что бо́льшая часть страны по-прежнему остается «без идеологии», и поэтому «СДП не может выиграть выборы, особенно эти выборы. Люди будут голосовать не за идеи, а за конкретных людей».

Действительно, пока что в Армении безраздельно властвует политика личностей, а не идеологий. Пашинян, все еще осененный ореолом революционной победы, уверенно ведет свою партию к беспрецедентно крупной победе на выборах. Недавние опросы показывают, что уровень его поддержки превышает 67 процентов. Кроме того, СДП соревнуется с более авторитетными партиями, например, «Светлой Арменией» и «Процветающей Арменией» (которые занимают, по данным опросов, соответственно, второе место с 10 % и третье место с 9 процентами голосов). По сравнению с ними у СДП низкая узнаваемость и еще более скудные ресурсы.

Партия надеется преодолеть эти препятствия, расширяя свою известность «при помощи сети активистов в Ереване и регионах», сказал Eurasianet.org член исполнительного органа СДП Гор Акопян. Члены партии играли ключевую роль в протестах против разработки месторождения золота в Джермуке, что укрепило их связи с активистами этого региона. А в рамках нынешней предвыборной кампании партия организовывает небольшие мероприятия за пределами Еревана — например, марш в Чаренцаване или серию небольших митингов в Арагацотнской области. Однако по большей части остается неясным, как именно партия сможет дотянуться до тех сельских избирателей, которые не были причастны к протестным движениям последнего десятилетия.

Хотя ближайшие выборы не сулят партии большого успеха, она надеется на долгосрочную перспективу, полагая, что популярность Пашиняна долго не продержится. «Пашинян не понимает отношений между богатыми и бедными, — сказал секретарь СДП Саакян. — Его утверждение об отсутствии у него каких-либо «измов», какой бы то ни было идеологии, на нынешнем историческом этапе равнозначно неолиберализму». Партия считает, что именно неолиберализм был основным, хотя и невидимым, противником на протяжении последнего десятилетия, и что апрельское восстание подняло вопросы, на которые «не желают отвечать» ни Пашинян, ни какие-либо другие партии, сказал Саакян.

Социальное государство для Армении

По мнению СДП, ответы на эти вопросы сводятся к созданию в Армении нового социального государства. Этот процесс должен начаться с радикального экономического перераспределения, в рамках которого олигархам придется возместить тот «социальный ущерб», который они причинили армянскому обществу, и продолжиться в форме активного вмешательства в рыночные отношения, которые обеспечат «справедливое распределение ресурсов и ответственность общества за тех граждан, у которых нет средств для поддержания достойного образа жизни», говорится в официальной программе партии. В частности, речь идет об общедоступном здравоохранении и расширении числа государственных медицинских учреждений, бесплатных детских садах и школах, и доступном высшем образовании, «для получения которого социально-экономический статус… не является препятствием».

СДП также выступает в поддержку прогрессивных мер в таких вопросах, как гендерное равенство, профсоюзное движение, реформа уголовного права и защита окружающей среды. Кроме того, партия старается отстраниться от привычной для Армении личностной политики: в ней создана руководящая структура, предполагающая, что любой член исполнительных органов может занимать свою должность не более шести лет.

В конечном счете партия считает себя одновременно плодом и гарантом революции, как в отношении ее формы, так и в отношении ее целей. «Наша партия была рождена революцией, — сказал Саакян. — И мы — единственная партия, способная добиться осуществления целей революции».