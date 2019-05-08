Бежавшие из Саудовской Аравии девушки намерены покинуть Грузию

Две сестры, чьи история о смелом побеге от жестокого обращения в Саудовской Аравии привлекла внимание международных СМИ, намерены покинуть свое временное убежище в Грузии и уехать в другую страну.

«Мы рады объявить о том, что покидаем Грузию, – написали Маха и Вафа аль-Субайе на своей странице в Twitter, @GeorgiaSisters2. – Мы начнем новую жизнь в новой стране».

28-летняя Маха и 25-летняя Вафа попали в заголовки международной прессы, попросив в Тбилиси убежища от своей семьи. Сестры утверждали, что регулярно подвергались избиениям со стороны отца и других членов семьи мужского пола. Грузинские власти поместили их в охраняемое безопасное место, но сестры утверждали, что продолжают бояться, что родственники-мужчины могут выследить их даже в Грузии. «Мы здесь не в безопасности, и нам нужно как можно скорее уехать», – написали они в Twitter.

Обращаясь за помощью, сестры подвергли критике приложение для смартфонов с поддержкой Google и Apple, которое мужчины в Саудовской Аравии используют для слежки за родственницами и ограничения их свободы передвижения. Согласно саудовским законам, женщины от рождения и до смерти находятся под опекой своих отцов, братьев и сыновей, и приложение помогает мужчинам осуществлять этот контроль. Сестры аль-Субайе заявили, что им пришлось украсть телефон их отца, чтобы получить разрешение на пересечение саудовской границы.

Выбравшись из Саудовской Аравии, они сначала отправились в Турцию, а затем по суше в соседнюю Грузию. Они забронировали билеты на рейс в Беларусь, но им не позволили покинуть аэропорт Тбилиси, т.к. пограничники заподозрили, что девушки являются нелегальными мигрантками. После того, как просьбы Вафы и Махи о помощи привлекли внимание международной общественности, грузинские власти обязались обеспечить их безопасность.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил сестрам убежище в Канаде, но приняли ли они его предложение, неизвестно. «По очевидным причинам мы не будем разглашать подробности относительно достигнутых договоренностей и нового места жительства», – написали сестры, призывая журналистов продолжать освещать тяжелое положение женщин в этом патриархальном исламском королевстве.