Беспорядки в Казахстане вызывают интерес азербайджанцев, но мнения по их поводу разделились

Протестующие на площади Республики в Алматы 6 января держат плакат с надписью «Мы обычные люди, а не террористы». (Фото из соцсетей, полученное через Vlast.kz)

Вспышка массовых протестов в Казахстане и их последующее подавление, наряду с вмешательством России, стали предметом пристального внимания по другую сторону Каспийского моря – в Азербайджане.

Азербайджанцы обычно не особо внимательно следят за новостями из Казахстана, но многие проводят параллели с собственной страной, в том смысле, что Казахстан – это тоже постсоветское, богатое нефтью тюркское государство, большинство населения которого составляют мусульмане. Объединяет эти страны и то, что в обеих сложились автократические политические системы. В то время как Азербайджаном с 1993 года управляет одна и та же семья – Алиевы, Казахстаном в течение трех десятилетий руководил Нурсултан Назарбаев, который затем ушел в отставку в 2019 году и передал власть своему соратнику, продолжая при этом пользоваться влиянием в качестве председателя Совета безопасности.

Проправительственные СМИ Азербайджана, которые в течение многих лет активно подчеркивали, что стабильность – это самое высокое благо, косо смотрят на протесты, призывающие к свержению нынешнего режима.

Азер Хасрат, связанный с правительством политический обозреватель, прогнозирует, что из-за протестов Казахстан может «упасть в такую пропасть, что не сможет подняться обратно в течение многих лет».

«И к тому времени будет уже слишком поздно, как и в Ливии, – написал Хасрат в Twitter. – Такой сценарий существует и для Азербайджана, поэтому мы тоже должны быть осторожны».

Однако, в то же время, проправительственно настроенные азербайджанцы могли поддерживать усилия по восстановлению порядка лишь до определенного предела. Многие особенно скептически отнеслись к тому, что Казахстан обратился к возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с призывом прислать миротворцев.

В настоящее время Совет безопасности ОДКБ возглавляет Никол Пашинян, премьер-министр Армении, с которой Азербайджан воевал в 2020 году. В результате этой войны Азербайджан вернул себе многие территории, которые уступил армянам в первой войне между двумя сторонами в 1990-х годах, но при этом он также согласился на развертывание российских войск в Нагорном Карабахе в качестве миротворцев.

С тех пор отношения между Баку и Москвой регулярно портились, т.к. Азербайджан возмущен тем, что Россия не позволила ему добиться полного контроля над всей своей территорией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и другие высокопоставленные лица регулярно и многозначительно отмечают, что российские силы лишь «временно дислоцируются» в Карабахе. Срок миротворческой миссии составляет пять лет, и обе стороны могут наложить вето на его продление.

В этой связи проправительственные СМИ Азербайджана также воспользовались возможностью подвергнуть критике то, что, по их мнению, является вмешательством России во внутренние дела Казахстана.

Новостное издание Trend.az опубликовало материал, в котором назвало присутствие ОДКБ в Казахстане «незаконным».

Политолог Турал Исмайлов сравнил ситуацию с жестоким подавлением советскими войсками – которые он назвал «бандитскими группами армии СССР» – протестов в Баку в 1990 году. Эти события известны как «Черный январь».

«В целом же после установления общественно-политической стабильности в Казахстане миротворцы ОДКБ должны покинуть страну, и тогда в этом контексте возникает второй вопрос: когда именно это произойдет?», – сказал Исмайлов.

Не обошли в статье стороной и роль Армении в этом процессе.

«Такое решение Армении, потерпевшей тяжелое поражение от Азербайджана в войне, во время которой всего год назад и Казахстан выразил активную политическую поддержку, говорит о вероятности того, что ОДКБ стала инструментом мести в отношении тюркского государства», – сказал аналитик Айдын Гулиев.

Между тем официальный Баку проявляет сдержанность в своих заявлениях. 10 января, в день, объявленный правительством Казахстана Днем общенационального траура по погибшим во время беспорядков, МИД Азербайджана выразил Казахстану свои соболезнования. «Желаем Казахстану мира, стабильности, спокойствия и благополучия», – говорится в обращении.

Тем временем многие представители азербайджанской политической оппозиции и либерального гражданского общества сочувствовали протестующим и критически отнеслись к подавлению демонстраций. «Везде в мире люди имеют право адекватно реагировать на жестокость и несправедливость, – написал в Facebook политолог Анар Мамедли. – Если режим применяет полицию и армию в ответ на законные требования народа, народ, в свою очередь, имеет право разоружить эти силы».

«Мы считаем, что дружественный и братский казахстанский народ и правительство Казахстана должны быть в состоянии решить свои внутренние проблемы и добиться соблюдения основных прав в стране, – говорится в заявлении Национального совета демократических сил Азербайджана, объединяющего различные оппозиционные группы. – Мы осуждаем указ президента [Касым-Жомарта] Токаева открывать огонь по протестующим без предупреждения, называя их "террористами”, как непропорциональное применение силы».

В азербайджанских социальных сетях люди «разделились поровну» относительно событий в Казахстане: многие встали на сторону протестующих, а другие – на сторону своего правительства, написал комментатор Джавид Ага в Twitter.

«Как и следовало ожидать, простые рабочие и политически грамотные люди занимают прооппозиционные позиции. А работники плаз [то есть аполитичные люди с деньгами и связями], представители мира искусства и государственники читают людям лекции о том, как Казахстан превратится в Сирию, и что стабильность – это единственный жизненный путь», – написал Ага.