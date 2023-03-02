Блинкен ведет диалог с центральноазиатскими партнерами в обнадеживающем тоне

Как и ожидалось, над состоявшимся на этой неделе визитом государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан и Узбекистан заметно тяготел призрак российского вторжения в Украину.

Беседуя с журналистами в Ташкенте 1 марта, Блинкен признал, что война породила огромные затруднения для Центральной Азии, но заверил, что эти невзгоды лишь укрепили намерения США усиливать в этом регионе связи, которые повысят его устойчивость.

«Мы … очень хорошо сознаем те последствия, которые имела для жителей Центральной Азии агрессия России против Украины, — сказал он. — Ее непосредственными последствиями в той или иной степени стали рост цен на энергоносители и продовольствие, а затем и более общая инфляция».

Вашингтон уже не первый год последовательно заявляет о том, как регион может стать менее уязвимым для подобных внешних ударов.

«Дело сводится к следующему: более тесные связи и большее сотрудничество сделают Центральную Азию более способной определять собственное будущее и удовлетворять потребности своих жителей, — сказал Блинкен. — Значительная часть той работы, которой мы здесь занимаемся, — это помощь региону в диверсификации торговых отношений, в формировании новых партнерств и отношений с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами, чтобы их торговля и инвестиции не зависели от какой-либо одной страны или какого-либо одного источника».

Вопрос о том, как именно этого добиться, был центральной темой саммита «C5+1» глав дипломатических ведомств стран Центральной Азии и США, который прошел в Астане 28 февраля.

В преддверии визита Блинкена Государственный департамент выпустил информационный бюллетень, в котором подчеркивается, что в 2022 финансовом году Вашингтон выделил на помощь Центральной Азии в диверсификации торговых маршрутов и расширении инвестиций 25 миллионов долларов.

«В сотрудничестве с Конгрессом США Администрация намерена добавить финансирование в размере $20 млн в 2023 финансовом году для расширения программ в рамках [Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии], — говорится в бюллетене. — Соединенные Штаты также планируют выделить $5 млн на поддержку региональных связей в рамках экономических и энергетических программ».

Казахский обозреватель Марат Шибутов, известный своими ярко выраженными пророссийскими симпатиями, высмеивает размеры этих обязательств.

«[П]редложенная сумма в несчастные 25 млн — это смешно при товарообороте [между Россией и Центральной Азией] в десятки миллиардов долларов, — сказал он российскому изданию «Взгляд». — Говорить о том, что страны “дистанцировались” друг от друга или сблизились, можно только по итогам каких-то реальных политических шагов или подписанных документов. Но никаких документов по итогам визита Блинкена не подписано. Так что и говорить не о чем».

В краткосрочной перспективе решения требуют более запутанные политические головоломки, и они, по-видимому, занимали важное место в личных беседах Блинкена с его коллегами из Центральной Азии.

Особенную озабоченность вызывают установленный Западом санкционный режим и те маневры, к которым приходится прибегать партнерам России, чтобы не нарушить его. Министр иностранных дел Казахстана прямо говорил о той головной боли, которую это вызывает у его страны.

«Казахстан имеет исторические связи с Россией и Украиной. Наши экономики всегда была взаимосвязаны. Поэтому все эти события сильно влияют на нас, на нашу экономику, — сказал репортерам 28 февраля Мухтар Тлеуберди. — Казахстан является членом [торгового] Евразийского экономического союза, и у нас нет таможенных границ между Казахстаном, Россией и другими членами союза … В то же самое время мы пытаемся избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций Россией или же прочими иностранными компаниями».

Блинкен намекнул, что Вашингтон готов проявить в этом вопросе некоторую гибкость, но дал понять, что рано или поздно все же придется обеспечить выполнение санкционных требований.

«Компаниям или организациям в странах, которые связаны с российскими компаниями, находящимися под санкциями, были предоставлены лицензии, чтобы у них было время свернуть эту деятельность и разорвать свои связи с Россией, — сказал Блинкен, выступая вместе с Тлеуберди. — Это не делается одним поворотом выключателя. Мы понимаем, что иногда вам требуется время, чтобы сделать это, не повредив своему бизнесу».

На самом деле война в Украине стимулировала торговлю между Центральной Азией и Россией. Москва пользуется своими связями с этим регионом, используя его в качестве канала для ввоза товаров, которые перестали поставлять страны Запада и их союзники.

Как выяснила в конце прошлого года казахская служба РСЕ/РС, опираясь на исследования работающего в Астане Института экономических исследований, в январе–августе 2022 года объем торговли между Россией и Казахстаном составил 15,9 млрд долларов, что на 4,2 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. Объем казахстанского экспорта вырос на 8,6 %. Особенно высоким спросом пользовалась бытовая электроника. Например, экспорт телевизоров, мониторов и проекторов из Казахстана в Россию увеличился в 312 раз. Огромный спрос наблюдался также на телефоны и компьютеры.

Однако санкционный режим не предусматривает никаких мер, призванных этому помешать, и такое положение вещей вряд ли изменится в будущем.

Власти стран Центральной Азии стремятся создать впечатление, что ведут непримиримую борьбу с потенциальными нарушениями.

28 февраля, как раз когда Блинкен собирался лететь в Ташкент, Центробанк Узбекистана вынес трем местным частным банкам предупреждения за недостатки в области управления рисками, связанными с санкциями и запретами на экспорт.

Официальная реакция России на появление Блинкена в Центральной Азии была в целом спокойной.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков говорил на эту тему неохотно и ограничился лишь заявлением о том, что Россия имеет свои глубоко развитые отношения с этим регионом. Однако Москва в отличие от Вашингтона предпочитает диалоги либо двусторонние, либо ведущиеся в рамках ее собственных многосторонних инициатив.

«У нас есть свои собственные двусторонние отношения со странами Центральной Азии. У нас есть свои форматы взаимодействия. С некоторыми из них нас объединяют процессы интеграции в рамках Евразийского экономического союза; именно на них мы сосредотачиваемся, в них мы заинтересованы, и их мы считаем своим главным внешнеполитическим приоритетом», — сказал Песков.

Только две из пяти стран Центральной Азии — Казахстан и Кыргызстан — являются членами Евразийского экономического союза. Узбекистан до сих пор отвергал неоднократно поступавшие от России предложения присоединиться к их числу.