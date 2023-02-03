Блокада затягивается, и карабахские армяне боятся, что их вынудят покинуть регион

Вот уже более семи недель гостиницы в приграничном армянском городе Горис являются прибежищем для людей, которым некуда идти.

«Все наши номера сданы беженцам, – говорит консьерж в одной из построенных в советское время гостиниц на горном курорте, оглядывая груду чемоданов и мешков для грязного белья в холле. – Но на самом деле они никуда не убегали. Они просто не могут вернуться».

Некогда это был промежуточный пункт маршрута на извилистой дороге, связывающей Армению и отколовшийся регион Нагорного Карабаха, который находится на международно признанной территории Азербайджана, но контролируется этническим армянским большинством после кровопролитной войны, последовавшей за распадом СССР. Однако с 12 декабря единственная ведущая в регион дорога, известная как Лачинский коридор, была заблокирована после того, как люди, называющие себя азербайджанскими экологическими активистами, миновав российских миротворцев, которым поручено охранять магистраль, разбили лагерь на участке коридора и заблокировали движение транспорта. Теперь Горис является конечным пунктом.

Поскольку жизненно важная артерия закрыта для общественного транспорта, около 100 тысяч жителей зависят от гуманитарной помощи, доставляемой Красным Крестом и российскими войсками. Полки магазинов пустуют, а отопление и электричество регулярно отключают. Для сохранения запасов продовольствия до весны, с приходом которой установится теплая погода и появится возможность достать свежие фрукты и овощи, выращенные на плодородной почве Нагорного Карабаха, была введена система нормированного распределения товаров первой необходимости. Но те, кто оказался вдали от дома, больше других надеются на скорейшее улучшение ситуации, ведь именно им приходится сложнее всего.

«Я приехала в Ереван на операцию, – говорит Оксана, 38-летняя мать троих детей из де-факто столицы региона Степанакерта (который Азербайджан называет Ханкенди). – Это уже моя вторая операция на щитовидной железе – у меня была злокачественная опухоль». Но пока она восстанавливалась после операции в больнице, пришло известие о том, что единственный путь домой заблокирован.

«Со мной мой сын, но другой сын и дочь остались с отцом дома в Степанакерте. Мы не думали, что блокада продлится долго, и дети ждали нас с подарками на новогодние праздники, – рассказывает она за чашкой кофе в столовой гостиницы. – Я же провела их здесь. Они приготовили для нас ужин. Я плакала».

Драма вокруг дороги разыгралась из-за утверждений о том, что карабахские армяне используют ее для ввоза мин под носом у российских миротворцев и экспорта золота, добытого незаконно и в ущерб окружающей среде.

Хотя блокирующие дорогу пикетчики, похоже, пользуются организационной и финансовой поддержкой Баку, официальные лица Азербайджана, такие как пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отрицают связь. «Однако мы неоднократно давали понять, что поддерживаем их призыв положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и неправомерному использованию Лачинской дороги для незаконной деятельности», – добавляет он.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, кризис является предлогом для «этнической чистки» карабахских армян, а российские миротворцы, размещенные в Нагорном Карабахе после войны за регион в 2020 году, «становятся безмолвными свидетелями» происходящего.

Несмотря на это, Фарид Шафиев, бывший посол Азербайджана и председатель правления базирующегося в Баку авторитетного Центра анализа международных отношений, сказал Eurasianet.org, что все еще есть надежда на дипломатическое разрешение ситуации. «Мы сделали армянам ряд предложений, одно из которых предполагает передать [Азербайджану] контроль над районами добычи полезных ископаемых и движением транспорта, чтобы гарантировать, что туда не ввозится военная техника».

Однако, добавляет он, маловероятно, что Лачинский коридор когда-нибудь вновь будет полностью открыт, как это было в прошлом. «Они хотят получить беспрепятственный, неконтролируемый доступ в Карабах, чтобы иметь возможность удерживать регион военным путем. Речь идет не о продовольствии или медикаментах, а о наличии у них возможности поддерживать свое незаконное сепаратистское образование. Им следует понять – эта игра окончена». В то же время, продолжает он, обе стороны должны работать над заключением соглашения до 2025 года, когда закончится мандат российских миротворцев, поскольку Баку стремится взять под контроль весь регион.

В отчете от 30 января Международная кризисная группа предупредила, что «спустя два года после окончания второй войны за Нагорный Карабах, Армения и Азербайджан находятся на пороге начала третьей». После того, как в ходе сентябрьского наступления Баку занял ряд стратегических высот на территории Армении, по мнению базирующейся в Бельгии НКО, «в условиях, когда Азербайджан обладает военным превосходством, а Россия занята войной на Украине, мало что может помешать Баку воспользоваться своим преимуществом на этом новом фронте, если он устанет от переговоров».

Трехстороннее соглашение между двумя странами, подписанное Россией, положило конец войне 2020 года, но потребовало от Армении вывести свои войска из Нагорного Карабаха. Ереван настаивает, что выполнил это требование, но Баку считает любые вооруженные соединения в регионе «незаконными сепаратистскими формированиями», на которые распространяется действие соглашения. Речь в том числе идет об Армии обороны Карабаха, состоящей из местных этнических армян, которая наряду с группой российских войск, демонстрирующих все большую несостоятельность, призвана обеспечить оборону своих домов от вооруженных сил Азербайджана.

Для многих жителей Нагорного Карабаха перспектива того, что местные армянские силы сложат оружие или разрешат строительство азербайджанского контрольно-пропускного пункта на Лачинском коридоре, означает конец их непризнанной республики, а вместе с ней и надежды на возможность продолжить жить в регионе.

«Армяне Карабаха [...] должны понять, что их будущее зависит от их интеграции в азербайджанское общество», – заявил в начале января президент Азербайджана Ильхам Алиев, отказав карабахским армянам в возможности получить какой-либо особый статус и подчеркнув, что некоторые из них могут быть привлечены к ответственности за преступную деятельность. Те, кто хочет сохранить свою независимость, добавил Алиев, должны «уехать по своей воле – нам все равно, куда они поедут».

«Многие жители уже подумывают о том, чтобы уехать, если дорога вновь откроется, – говорит Армине Агаджанян, еще одна жительница Карабаха, которая была вынуждена остаться со своими детьми в гостинице в Горисе. – Не ради себя, а чтобы защитить своих детей».

Многие из оказавшихся в блокаде армян Карабаха считают, что российские миротворцы помогут им выбраться в обмен на деньги. За последние недели несколько человек, находившихся по одну сторону коридора, необъяснимым образом оказались на другой его стороне. (Министерство обороны России не ответило на просьбу прокомментировать обвинения в коррупции среди присутствующих в регионе российских военнослужащих). Агаджанян пытается вернуться домой, но знает, что ситуация там с каждым днем становится все опаснее.

По мнению Тиграна Григоряна, политолога из Нагорного Карабаха и руководителя ереванского аналитического центра «Региональный центр демократии и безопасности», «тактика Азербайджана заключается в том, чтобы сделать жизнь людей невыносимой и заставить их уехать. Они могут открыть дорогу в одном направлении и ждать, что за этим последует своего рода “добровольная” этническая чистка. Но многим людям просто некуда больше идти».

В Ереване растут опасения, что этот сценарий может привести к исходу карабахских армян. «По имеющейся у нас информации, Азербайджан склонен довести ситуацию до крайности, затем временно открыть коридор на несколько дней с расчетом на то, что многие армяне Нагорного Карабаха, испытывающие социальные, экономические и психологические трудности, покинут свои дома и родную землю, – сказал Eurasianet.org пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян. – Затем Азербайджан вновь закроет коридор и будет проделывать то же самое до тех пор, пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах».

Однако на данный момент такие люди, как Оксана и Армине, намерены вернуться назад любым способом. Прибывший сюда из Еревана 42-летний мужчина по имени Наири пытается пройти через контрольно-пропускной пункт Тег, расположенный неподалеку от Гориса. «Моя семья там, и я хотел увидеть своими глазами, почему я не могу попасть к ним, – объясняет он. – Почему русские не открывают дорогу? Что будет с нашими согражданами там? Я не знаю». «Никто не знает», – добавляет он.