Боевые действия между Арменией и Азербайджаном ширятся

Ожесточенные бои между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже третий день, и, судя по всему, конфликт ширится. По сообщениям, убито 11 солдат с обеих сторон. Обе стороны также заявляют об обстрелах противником мирных поселений.

Власти Азербайджана заявили, что 14 июля в результате обстрела армянской артиллерией был убит один мирный житель – Азиз Азизов из села Агдам Товузского района, расположенного на западе Азербайджана, а также артиллерийскому обстрелу подверглись села Алибейли и Дондар Гушчу в том же районе.

Армянская сторона заявила, что 14 июля азербайджанский беспилотник обстрелял «гражданскую инфраструктуру» в селе Берд. По словам Еревана, накануне также подверглись обстрелу села Чинари и Айгепар.

Как сообщили азербайджанские власти, 14 июля в ходе боевых действий были убиты семь азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор. Армянская сторона сообщила, что двое солдат были убиты в первой половине дня, а затем еще двое – во второй. Кроме того, днем ранее погибли трое азербайджанских солдат.

Эти начавшиеся 12 июля столкновения являются самими кровопролитными с «Апрельской войны» 2016 года, когда с обеих сторон было убито более 200 человек. Но тот конфликт произошел на линии соприкосновения между контролируемой Арменией де-факто Республикой Нагорный Карабах и собственно Азербайджаном, где столкновения являются более распространенным явлением. Между тем нынешние бои разразились на международной границе между Арменией и Азербайджаном, где в последние годы происходили отдельные перестрелки, но таких серьезных боев не было с 1990-х годов.

США, Евросоюз и Минская группа ОБСЕ – возглавляемый США, Францией и Россией дипломатический орган, выступающий посредником в мирных переговорах между двумя сторонами – призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия. Все они выступили со схожими обращениями к «обеим сторонам» прекратить кровопролитие, что вызвало раздражение (да) обеих сторон, возлагающих ответственность за начало конфликта друг на друга.

С начала столкновений прошло три дня, но по-прежнему неясно, какая из сторон первой открыла огонь. На границе почти нет наблюдателей, и невозможно проверить информацию через независимые источники. Когда нарушается режим прекращения огня, подозрение, как правило, падает на Азербайджан, поскольку Армении не особо выгодно нарушать статус-кво: ее силы контролируют территорию, из-за которой и начался конфликт – Нагорный Карабах, а также несколько соседних районов, признанных международным сообществом частью Азербайджана.

Но учитывая, что в этот раз боевые действия начались на границе с Арменией, а не на линии соприкосновения с Карабахом, подобная логика менее применима: Азербайджану менее выгодно воевать непосредственно с самой Арменией.

Аналитик Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии Эмиль Санамян предположил, что все могло произойти из-за построенного армянскими вооруженными силами нового форпоста, который дал бы Армении тактическое преимущество в этом районе и который азербайджанские силы попытались уничтожить.

Между тем Лоуренс Броерс, долгое время занимающийся изучением данного конфликта, выдвинул предположение, что у Азербайджана могли быть геополитические мотивы лязгнуть зубами на международной границе, чтобы проверить на прочность военный союз между Арменией и Россией.

Обращение к «обеим сторонам», которое потенциально может возыметь наиболее серьезные последствия, поступило от возглавляемой Россией Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армения. Вскоре после начала боевых действий армянские чиновники начали публично призывать ОДКБ вмешаться. «Речь идет фактически о нападении на государство-члена ОДКБ», – заявил 13 июля в эфире российской радиостанции «Говорит Москва» посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

Но реакция ОДКБ, с точки зрения Еревана, была недостаточной. Сначала организация созвала экстренное заседание Совета безопасности ОДКБ, но затем внезапно отложила его на неопределенный срок. После этого, 14 июля, ОДКБ опубликовала заявление, не принимая ни чью сторону: «Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых – Республика Армения – является государством-членом ОДКБ, и свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана».

Какие действия ОДКБ может предпринять в случае серьезного конфликта между Арменией и Азербайджаном, всегда было предметом активных обсуждений. Организация не стала вмешиваться, когда в другом государстве-члене – Кыргызстане – в 2010 году началось кровопролитие, тем самым подорвав доверие к себе.

Эти обсуждения особо активизировались после 2018 года, когда в результате «бархатной революции» в Армении пришло к власти новое правительство, в которое вошли многие прозападные и антироссийские чиновники. Озабоченность Москвы обострилась, когда под прицелом развернутой новыми властями антикоррупционной кампании оказался Юрий Хачатуров, отставной армянский армейский офицер высокого ранга, который затем стал генеральным секретарем ОДКБ. Все это вызывает вопросы о том, насколько Россия (которая заправляет делами в ОДКБ) готова будет помочь, если Армении потребуется серьезная поддержка.

«Армения является членом ОДКБ. Азербайджан НЕ является членом ОДКБ. Именно поэтому ОДКБ должна осудить провокацию Азербайджана и призвать к прекращению огня только азербайджанскую сторону, без каких-либо бессмысленных заявлений, адресованных обеим сторонам», – написал в Twitter глава оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Вне зависимости от того, ставил ли Азербайджан перед собой именно эти цели, в Баку зазвучали злорадные заявления по поводу того, что Ереван не получил значительной поддержки со стороны Москвы. Но это не должно особо удивлять армян: мало кто из них питал особые иллюзии по поводу степени поддержки Россией Армении. Между тем прозападно настроенные армяне тоже могут испытывать некоторое удовлетворение на фоне данной яркой иллюстрации того, что Москва является ненадежным союзником.