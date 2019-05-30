Болельщики понемногу стекаются в Баку на футбольный матч, вокруг которого немало проблем

Клер и Грэм Бейкеры в Баку впервые. Они — болельщики английской футбольной команды «Арсенал» и приехали сюда на финальный матч Лиги Европы, в котором играет их команда. Но чтобы попасть на один из немногих прямых рейсов из Лондона в Баку, им пришлось прилететь за несколько дней до начала матча.

«Выход „Арсенала“ в финал для нас очень важен, и мы не хотели пропустить это событие», — сказала Клер Eurasianet.org возле кафе Starbucks в центре Баку. Но, добавила она, «честно говоря, я не понимаю, почему устроители матча выбрали Баку. Это прекрасный город — люди очень милы, тут чисто, всюду порядок, — но мне кажется, что нужно было выбрать другое место».

Встреча «Арсенала» с «Челси», назначенная на 29 мая, должна стать одним из самых заметных спортивных событий, когда-либо проходивших в Баку. Но, хотя подобные мероприятия составляют важную часть усилий Азербайджана по созданию образа бурно развивающегося международного центра, на этот раз организация матча лишь подчеркнула инфраструктурные и географические ограничения.

УЕФА, руководящая организация европейского футбола, предоставила Баку право на проведение финала в 2017 году. Но болельщикам двух команд-финалистов, «Челси» и «Арсенала», она выделила менее 12 000 билетов, поскольку установила, что возможности аэропортов и гостиниц Баку не позволяют принять большее число гостей.

Бакинский аэропорт Гейдар Алиев был радикально модернизирован и регулярно завоевывает призы. Британская консалтинговая фирма Skytrax, специализирующаяся на аэропортах, неоднократно признавала его лучшим аэропортом на постсоветском пространстве. Однако его пропускная способность составляет всего 25 000 пассажиров в сутки. Наземный же международный транспорт почти отсутствует, если не считать железнодорожного сообщения с Тбилиси, качество которого не обескуражит разве что самых отважных футбольных болельщиков.

С учетом «географического положения и транспортных возможностей аэропортов в городе проведения матча и вокруг него было решено, что из-за границы смогут приехать около 15 000 зрителей», — сказал представитель УЕФА в ответ на критику в связи с малым количеством выделенных билетов. «Таким образом, предлагать болельщикам команд-участников большее количество билетов без каких бы то ни было гарантий, что они смогут получить соответствующие возможности для приезда в Баку, было бы безответственно», — добавил он.

Аэропорт выступил с заявлением, в котором он оспаривает расчеты УЕФА и утверждает, что сможет пропускать по 10 000 пассажиров в час. Но азербайджанский экономист Тогрул Машаллы с этим не согласен. «Даже не говоря о Лиге Европы, проблемы и задержки возникают и в обычные дни, когда в бакинском аэропорту одновременно приземляются всего два или три рейса. Потенциальное прибытие на 10 000 больше пассажиров, чем аэропорт способен принять, чревато серьезными последствиями, — писал он в докладе, подготовленном перед матчем. — Цифры, представленные УЕФА, ясно показывают, что транспортная система страны к этому не готова — не только внутренний, но и международный транспорт».

«Мы чрезвычайно разочарованы тем фактом, что в связи с транспортными ограничениями УЕФА может предоставить „Арсеналу“ всего лишь не более 6000 билетов на стадион, вмещающий свыше 60 000 зрителей, — говорится в заявлении «Арсенала». — У нас 45 000 владельцев сезонных абонементов, и то, что столь многие болельщики пропустят этот матч из-за того, что УЕФА выбрал для проведения финала место с такими ограниченными транспортными возможностями, просто несправедливо».

Как сообщается, клубы не смогли продать даже выделенные им ограниченные партии билетов. По данным отчета, опубликованного в британской газете The Times, «Арсенал» продал всего 3500 своих билетов, а «Челси» — 2000.

«У меня нет однозначного мнения относительно проведения игры в этом месте», — сказал Джордж Тайдимен, болельщик «Арсенала», прилетевший из Лондона рейсом «Международных авиалиний Украины»; для этого ему пришлось провести семь часов в воздухе и сделать пересадку в Киеве. «Люди любезны, и все, кажется, хорошо организовано, но добраться сюда было недешево. Дома у меня есть несколько друзей, которые хотели бы приехать, но для них это оказалось слишком дорого», — сказал он Eurasianet.org.

Организаторы матча попытались обеспечить альтернативный маршрут с авиарейсами до Тбилиси и переездом в Баку на поезде. Но клуб «Челси» заявил, что не может рекомендовать этот вариант своим болельщикам, отметив, что «речь не идет о прямом маршруте» и что «клуб не считает возможным одобрить этот вариант в качестве удовлетворительного альтернативного маршрута для болельщиков, желающих тем не менее приехать в Баку».

Однако для некоторых болельщиков Баку оказался местом сравнительно удобным. Дэвид Маккей, болельщик «Арсенала», живущий в Австралии, прилетел через Доху. «Конечно, в Великобритании множество болельщиков, и я читал много ругани по поводу выбранного места, но, по-моему, люди иногда забывают, что болельщики есть во всем мире», — сказал он Eurasianet.org. — «Ну да, прямые перелеты лучше, но прилететь с пересадкой в несколько часов не такая уж большая проблема, — сказал он. — Мне кажется, в Англии поднимают слишком много шума».

Трудности с логистикой были далеко не единственным поводом для споров о месте проведения этого матча. Один из ключевых игроков «Арсенала», Генрих Мхитарян, родом из Армении — страны, враждующей с Азербайджаном. Хотя азербайджанские власти гарантировали его безопасность, он решил пропустить эту игру, обратив внимание — несправедливо, как считают многие азербайджанцы, — на вопрос безопасности армян в Азербайджане. Перед матчем появились сообщения, что бакинская полиция придирается к болельщикам в футболках Мхитаряна. Видеозапись, опубликованная сайтом спортивных новостей SNTV, на которой одного из таких болельщиков останавливают полицейские, собрала за первые 24 часа более 3,5 миллионов просмотров.

«В Баку хорошо, но теперь у нас нет Микки, — посетовал Грэм Бейкер. — Я не очень разбираюсь в политике, но, по-моему, он должен был играть. Азербайджан сказал, что с ним ничего не случится, а он на самом деле не объяснил, почему не приезжает, но теперь у нас на одного игрока меньше. Очень жаль».