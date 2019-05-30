Кавказ, Азербайджан

Болельщики понемногу стекаются в Баку на футбольный матч, вокруг которого немало проблем

Футбольным болельщикам оказалось непросто добраться до Азербайджана. Но те, кому это удалось, говорят, что им там понравилось.

Остин Клейтон May 30, 2019
Перед матчем в Баку устроили парад «знаменитых английских героев». (Фото: UEFA) Перед матчем в Баку устроили парад «знаменитых английских героев». (Фото: UEFA)

Клер и Грэм Бейкеры в Баку впервые. Они — болельщики английской футбольной команды «Арсенал» и приехали сюда на финальный матч Лиги Европы, в котором играет их команда. Но чтобы попасть на один из немногих прямых рейсов из Лондона в Баку, им пришлось прилететь за несколько дней до начала матча.

«Выход „Арсенала“ в финал для нас очень важен, и мы не хотели пропустить это событие», — сказала Клер Eurasianet.org возле кафе Starbucks в центре Баку. Но, добавила она, «честно говоря, я не понимаю, почему устроители матча выбрали Баку. Это прекрасный город — люди очень милы, тут чисто, всюду порядок, — но мне кажется, что нужно было выбрать другое место».

Встреча «Арсенала» с «Челси», назначенная на 29 мая, должна стать одним из самых заметных спортивных событий, когда-либо проходивших в Баку. Но, хотя подобные мероприятия составляют важную часть усилий Азербайджана по созданию образа бурно развивающегося международного центра, на этот раз организация матча лишь подчеркнула инфраструктурные и географические ограничения.

УЕФА, руководящая организация европейского футбола, предоставила Баку право на проведение финала в 2017 году. Но болельщикам двух команд-финалистов, «Челси» и «Арсенала», она выделила менее 12 000 билетов, поскольку установила, что возможности аэропортов и гостиниц Баку не позволяют принять большее число гостей.

Бакинский аэропорт Гейдар Алиев был радикально модернизирован и регулярно завоевывает призы. Британская консалтинговая фирма Skytrax, специализирующаяся на аэропортах, неоднократно признавала его лучшим аэропортом на постсоветском пространстве. Однако его пропускная способность составляет всего 25 000 пассажиров в сутки. Наземный же международный транспорт почти отсутствует, если не считать железнодорожного сообщения с Тбилиси, качество которого не обескуражит разве что самых отважных футбольных болельщиков.

С учетом «географического положения и транспортных возможностей аэропортов в городе проведения матча и вокруг него было решено, что из-за границы смогут приехать около 15 000 зрителей», — сказал представитель УЕФА в ответ на критику в связи с малым количеством выделенных билетов. «Таким образом, предлагать болельщикам команд-участников большее количество билетов без каких бы то ни было гарантий, что они смогут получить соответствующие возможности для приезда в Баку, было бы безответственно», — добавил он.

Аэропорт выступил с заявлением, в котором он оспаривает расчеты УЕФА и утверждает, что сможет пропускать по 10 000 пассажиров в час. Но азербайджанский экономист Тогрул Машаллы с этим не согласен. «Даже не говоря о Лиге Европы, проблемы и задержки возникают и в обычные дни, когда в бакинском аэропорту одновременно приземляются всего два или три рейса. Потенциальное прибытие на 10 000 больше пассажиров, чем аэропорт способен принять, чревато серьезными последствиями, — писал он в докладе, подготовленном перед матчем. — Цифры, представленные УЕФА, ясно показывают, что транспортная система страны к этому не готова — не только внутренний, но и международный транспорт».

«Мы чрезвычайно разочарованы тем фактом, что в связи с транспортными ограничениями УЕФА может предоставить „Арсеналу“ всего лишь не более 6000 билетов на стадион, вмещающий свыше 60 000 зрителей, — говорится в заявлении «Арсенала». — У нас 45 000 владельцев сезонных абонементов, и то, что столь многие болельщики пропустят этот матч из-за того, что УЕФА выбрал для проведения финала место с такими ограниченными транспортными возможностями, просто несправедливо».

Как сообщается, клубы не смогли продать даже выделенные им ограниченные партии билетов. По данным отчета, опубликованного в британской газете The Times, «Арсенал» продал всего 3500 своих билетов, а «Челси» — 2000.

«У меня нет однозначного мнения относительно проведения игры в этом месте», — сказал Джордж Тайдимен, болельщик «Арсенала», прилетевший из Лондона рейсом «Международных авиалиний Украины»; для этого ему пришлось провести семь часов в воздухе и сделать пересадку в Киеве. «Люди любезны, и все, кажется, хорошо организовано, но добраться сюда было недешево. Дома у меня есть несколько друзей, которые хотели бы приехать, но для них это оказалось слишком дорого», — сказал он Eurasianet.org.

Организаторы матча попытались обеспечить альтернативный маршрут с авиарейсами до Тбилиси и переездом в Баку на поезде. Но клуб «Челси» заявил, что не может рекомендовать этот вариант своим болельщикам, отметив, что «речь не идет о прямом маршруте» и что «клуб не считает возможным одобрить этот вариант в качестве удовлетворительного альтернативного маршрута для болельщиков, желающих тем не менее приехать в Баку».

Однако для некоторых болельщиков Баку оказался местом сравнительно удобным. Дэвид Маккей, болельщик «Арсенала», живущий в Австралии, прилетел через Доху. «Конечно, в Великобритании множество болельщиков, и я читал много ругани по поводу выбранного места, но, по-моему, люди иногда забывают, что болельщики есть во всем мире», — сказал он Eurasianet.org. — «Ну да, прямые перелеты лучше, но прилететь с пересадкой в несколько часов не такая уж большая проблема, — сказал он. — Мне кажется, в Англии поднимают слишком много шума».

Трудности с логистикой были далеко не единственным поводом для споров о месте проведения этого матча. Один из ключевых игроков «Арсенала», Генрих Мхитарян, родом из Армении — страны, враждующей с Азербайджаном. Хотя азербайджанские власти гарантировали его безопасность, он решил пропустить эту игру, обратив внимание — несправедливо, как считают многие азербайджанцы, — на вопрос безопасности армян в Азербайджане. Перед матчем появились сообщения, что бакинская полиция придирается к болельщикам в футболках Мхитаряна. Видеозапись, опубликованная сайтом спортивных новостей SNTV, на которой одного из таких болельщиков останавливают полицейские, собрала за первые 24 часа более 3,5 миллионов просмотров.

«В Баку хорошо, но теперь у нас нет Микки, — посетовал Грэм Бейкер. — Я не очень разбираюсь в политике, но, по-моему, он должен был играть. Азербайджан сказал, что с ним ничего не случится, а он на самом деле не объяснил, почему не приезжает, но теперь у нас на одного игрока меньше. Очень жаль».

Остин Клейтон — журналист, работающий в Баку.

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