Больное политическое воображение Путина

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Человек с больным воображением может создать серьезные проблемы для окружающих его людей. Человек с больным политическим воображением во главе сильной в военном отношении страны, обладающей ядерным оружием, может устроить соседним странам и миру в целом катастрофу невообразимых масштабов.

Именно это происходит сейчас в Украине, которая сейчас переживает полномасштабное вторжение со стороны России.

Руководство Кремля объявило преступную войну в целях «защиты национальных интересов России». Но в чем заключаются эти самые национальные интересы? Ответ на этот вопрос особенно сложен, поскольку в России полностью размыта грань между национальными и групповыми интересами.

Отсутствие четкого разделения обусловлено характером нынешней российской элиты. Правящая группировка в Кремле представляет собой специфическое сочетание политической и экономической власти – или власть-собственность, если использовать неологизм русского языка. Этот симбиоз политики и бизнеса – так называемая корпорация «Россия» – создает условия, при которых государство практически полностью подчинено интересам тех, кто им управляет.

Мы в очередной раз наблюдаем взаимосвязь внутренней политики, направленной на укрепление персоналистского авторитарного режима Кремля, и его неадекватным и агрессивным поведением на международной арене. На обоих уровнях политическая философия путинского режима пронизана этатистскими идеалами: приоритет интересов огромного, централизованного государства над личными правами и свободами, и отстаивание Россией своего статуса великой державы на международной арене.

Путин демонстрирует глубоко ошибочное понимание российской истории. Похоже, он искренне не способен провести различие между Российской империей, Советским союзом и Российской Федерацией. Для него руководимой им страной является 1000-летняя «историческая Россия» – вневременное образование, история которого началась в Киеве на берегах Днепра. В 1991 году эта «историческая Россия» потерпела унизительное поражение от коварного «Запада». С тех пор коллективный Запад (Соединенные Штаты и Европейский Союз), воспользовавшись ослаблением России, незаконно присвоил себе значительную часть «исторического наследия» Москвы.

Украина играет центральную роль в этой запутанной истории, своеобразно сочетающей в себе различные аспекты истории, геополитики и самосознания. Допустить вступление Украины в НАТО не представляется для России возможным не потому, что тогда Киев будет представлять для нее военную угрозу. Нет ни одного серьезного военного аналитика, который бы считал, что некий отдельный член НАТО, не говоря уже об альянсе в целом, мог бы угрожать обладающей ядерным оружием России. Что действительно беспокоит Путина, так это перспектива постепенного переформатирования Украины по европейскому образцу в результате ее растущего сближения с евроатлантическими институтами.

В больном политическом воображении Путина «вестернизация» лишит «историческую Россию» контроля над огромным и ценным участком принадлежащей ей земли. Она приведет к значительному сокращению территории «русского мира», в котором русские и украинцы являются «единым народом», и не даст Москве возможность исправить ошибки, приведшие ее к бесславному окончанию холодной войны.

Похоже, он чувствует, что время работает против него: чем крепче становятся связи Украины с Европой, тем меньше у Москвы остается шансов вернуть Киев в свое лоно. Путин, движимый имперскими фантазиями, ностальгией по прошлому и обидой на Запад, решил более не медлить. Выдав свои личные интересы (и интересы своих приспешников) за национальные интересы России, он вверг и Украину, и свою собственную страну в ужасы братоубийственной войны.