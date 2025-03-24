Большая игра за недра Центральной Азии

В Центральной Азии нарастает соперничество между четырьмя державами за минеральные ресурсы и ядерные контракты.

Соединенные Штаты и Евросоюз в последние месяцы демонстрируют повышенный интерес к критически важным минералам, а также контрактам на строительство и обслуживание атомных электростанций, которые планируется построить в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Последним из целого ряда признаков возросшего интереса США к месторождениям редкоземельных металлов региона является приезд американской конгрессвуман Кэрол Миллер, республиканки из Западной Вирджинии, которая провела в Центральной Азии ряд встреч на самом высоком уровне. Миллер занимает не особо высокое место в иерархии Конгресса США, однако ее приняли как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, так и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев.

Освещался ее визит довольно скудно. Заявления пресс-служб президентов РК и РУ по результатам встреч с Миллер были краткими и расплывчатыми, но в них упоминалось «продвижение экономических и инвестиционных проектов, в том числе в добывающей, индустриальной, энергетической, аграрной отраслях». А на собственном сайте Миллер о ее поездке в Центральную Азию и вовсе нет ни слова. Однако в одной из статей в узбекских СМИ говорится, что Миллер встречалась с высокопоставленными чиновниками Министерства торговли РУ и что Ташкент выразил «готовность более активно развивать партнерство в таких ключевых областях, как промышленность, критически важные минералы, инвестиции и торговля».

Между тем Россия и Китай, похоже, не собираются добровольно уступать позиции своим западным конкурентам.

Во время недавнего визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в Москву российские официальные лица предложили Таджикистану «инвестпроекты в энергетике и добыче редкоземельных металлов», сообщило российское издание «Независимая газета». Кроме того, глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил 17 марта, что «работая с промышленными предприятиями Таджикистана, мы выстраиваем новые технологические цепочки по ряду других направлений, связанных с энергетикой, приборостроением, и, возможно, добычей редкоземельных металлов; Таджикистан богат редкоземами».

Лихачев также сообщил, что Росатом находится на «начальной стадии переговоров» с таджикским руководством о строительстве в Таджикистане малой атомной электростанции.

Между тем Китай, уже занявший прочные позиции в горнодобывающем секторе Центральной Азии, теперь стремится заполучить и часть ядерного пирога. Казахстан недавно объявил о намерении построить три АЭС, и Шэнь Яньфэн, глава Китайской национальной ядерной корпорации, поспешил нанести визит в Астану, где во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудил возможное участие КНР во внедрении «передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов».

Тем временем директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев заявил в интервью французской газете Le Figaro, что Ташкент намерен привлечь французские компании к проекту строительства малой атомной электростанции в Узбекистане по «политическим, финансовым и технологическим причинам», хотя у Узбекистана уже имеется договор с «Росатомом» на строительство АЭС.