Бордеризация на новый лад: область между Арменией и Азербайджаном внезапно стала пограничной

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Слово «бордеризация» относительно новое, но за короткий период своего существования оно приобрело множество значений. По сути оно означает создание физической инфраструктуры с целью демаркации границы и предотвращения свободного передвижения людей. В процессе бордеризации возводятся пограничные заграждения, натягивается колючая проволока или просто устанавливается пограничный знак.

Но у этого термина есть и другое значение, вытекающее из контекста, в котором он был первоначально использован мониторинговой миссией Евросоюза в Грузии: де-факто граница между Грузией и поддерживаемой Россией отколовшейся территорией Южной Осетии. Бордерезация в этом втором значении является геополитическим маневром, направленным на превращение непризнанной линии разграничения в жесткую границу, предназначенную для контроля за перемещением людей и товаров.

На Южном Кавказе появилось третье значение: процесс превращения забытой, но признанной линии на карте в реальную демаркированную границу между двумя государствами. Контекстом для этого нового значения является армяно-азербайджанская граница, в частности та ее часть, которая пролегает вдоль Сюникской области, расположенной в самой южной части Армении.

После поражения Армении в войне с Азербайджаном в 2020 году эта область внезапно преобразовалась в настоящую пограничную территорию между двумя государствами. Ранее Сюник соседствовал с некогда контролируемой Арменией территорией Нагорного Карабаха или, как называют его армяне, Арцаха. Формально это была международная граница. В действительности же – всего лишь линия на карте, которая (если ее вообще признавали) представляла собой лишь различные участки того, что местные жители считали армянской землей.

После войны 2020 года Азербайджан вернул себе контроль над территорией на восточной стороне этой линии. С тех пор процесс бордеризации в Сюнике протекает сложно. В результате столкновений на границе этой осенью погибло более 200 человек, и это самая серьезная вспышка боевых действий между двумя соседями с ноября 2021 года.

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Остается неясным, где точно пролегает граница, которая никогда не выступала в качестве международной. В Советском союзе это была всего лишь внутренняя административная граница, а после обретения Арменией и Азербайджаном независимости демаркация проведена не была. В результате ведутся споры о том, где на самом деле проходит разграничивающая линия и под чьим контролем находятся различные стратегически важные районы.

В соглашении о прекращении огня, положившем конец войне 2020 года, о демаркации границы не говорилось. Однако Сюник в нем был косвенно упомянут, хоть и в другом контексте: в нем оговаривался транспортный маршрут, который призван связать азербайджанский эксклав Нахичевань с остальной частью Азербайджана через южную Армению. Официальный Баку называет этот маршрут «Зангезурским коридором». («Зангезур» используется в азербайджанском языке для обозначения Сюника, а также является альтернативным названием области в армянском языке).

Этот маршрут обеспечит прямое сухопутное сообщение между основной территорией Азербайджана и Турцией, то есть то, чего руководство обеих стран так долго пытается добиться. Согласно официальному Баку, он рассчитывает, что пролегающий через Сюник транспортный коридор будет носить экстерриториальный характер. Ереван, однако, настаивает на том, что этот маршрут, пролегающий по армянской территории, будет функционировать по армянским законам и таможенным правилам.

Значимость Сюника для Армении

Все это привело к тому, что Сюник оказался в центре внимания. Его часто называют «хребтом Армении», поскольку он не только является жизненно важным транспортным узлом для Нагорного Карабаха, но и обеспечивает доступ к южной границе с Ираном. Это одна из двух открытых международных границ Армении в настоящее время; вторая – граница с Грузией на севере. Границы на западе (с Турцией) и востоке (с Азербайджаном) закрыты со времен первой карабахской войны начала 1990-х годов.

Нжде в окружении предвыборных плакатов. (Фото: Нарег Сефериан)

Сюник не только является жизненной артерией, связывающей Армению с другими странами, но он также располагает значительными запасами полезных ископаемых. Кроме того, Сюник имеет богатое историческое прошлое – это родина таких армянских национальных героев, как Давит Бек и Гарегин Нжде, которые возглавляли национально-освободительные движения против иностранного господства. В частности, в воображении местных жителей именно Нжде сохранил Сюник в составе ставшей советской Армении, что делает его героем для армян и преступником для азербайджанцев. До советизации в этом регионе, как и в Карабахе и Нахичевани, проживало смешанное армянское и азербайджанское население, и все три территории являлись предметом ожесточенных споров на заре становления советского государства.

Оставленное этими историческими деятелями наследие сегодня вновь находит отклик, а стратегическое и символическое значение территории возросло в геополитических культурах обеих стран. В развивающейся и нестабильной геополитической культуре Армении это особенно ощутимо: если «хребет страны» будет сломлен, то и сама страна не выстоит.

Опыт бордеризации

Итоги войны 2020 года повергли жителей Сюника в состояние шока. В результате военной победы Азербайджана его военнослужащие вскоре стали появляться на вершинах холмов и в местах, прилегающих к армянским городам и селам. Некоторое время спустя Азербайджан приступил к укреплению этих позиций, создавая там базы и гарнизоны.

Армянские и азербайджанские воинские соединения по-прежнему находятся в непосредственной близости друг от друга. Так, например, из села Хнацах в Сюникской области хорошо видны два флага, которые развеваются друг напротив друга на горном хребте, возвышающемся над живописной чашеобразной долиной. Из домов большинства жителей Хнацаха открывается вид на азербайджанские военные позиции.

Полевые работы, проводившиеся здесь в 2021 году, выявили широкий спектр эмоций, испытываемых местными жителями по поводу внезапных изменений на границе. Преобладающим чувством было ощущение ненадежности и общей неопределенности. На всем протяжении новой милитаризованной восточной границы Армении охваченные страхом жители деревень перестали использовать часть земель, ранее отводившихся под возделывание или пастбища. За последние два года инциденты со стрельбой и кражей скота стали обычным явлением, часть из них были урегулированы при посредничестве России, а часть – нет. Многие считают, что действия армянских властей и армии неэффективны и что они не в состоянии воспрепятствовать происходящему.

В то же время многие пожилые жители Сюника, которые принадлежат к поколению, прошедшему социализацию в советском пространстве, охотно и даже с теплотой вспоминают своих азербайджанских друзей и коллег. И все же, учитывая насилие и ужесточившиеся за последние три десятилетия позиции, перспектива возобновления добрососедских отношений представляется маловероятной.

Журналистка из Капана, областного центра, испытывает глубокий страх за безопасность своей семьи. «Мой ребенок каждый день ходит в школу под прицелом турок», – сказала она. (Слово «турки» обычно используется в армянском дискурсе для обозначения как азербайджанцев, так и турок).

Постоянное опасение вызывает регулярная переброска азербайджанских войск с целью смещения границы в свою пользу. Вооруженные силы Армении насчитали пять районов, на территорию которых азербайджанская армия вторглась с мая 2021 года. Еще шесть районов подверглись нападению в сентябре 2022 года. Оценки общей площади армянской территории, находящейся под контролем Азербайджана, разнятся: по оценкам некоторых открытых источников, она составляет 145 квадратных километров, тогда как в других значится цифра в 127 квадратных километров.

Соглашение о бордеризации

При посредничестве Евросоюза Армения и Азербайджан подтвердили признание законности советских границ друг друга и обязались работать над их окончательным оформлением. Делимитация и демаркация их общей границы является одним из ключевых элементов обсуждаемого мирного соглашения. В ходе последующих личных дипломатических встреч в США и России Ереван и Баку то и дело возвращались к вопросу о том, какие карты какой эпохи должны служить отправной точкой. Российские власти утверждают, что лишь они располагают «подлинными» источниками советской эпохи.

Но границы на карте – это одно, а факты на местах – совсем другое. Это участки, где размещены вооруженные силы и где вдоль спорных разграничительных линий построена инфраструктура. Появление позиций, занятых азербайджанскими военнослужащими, привело к возникновению жесткой границы там, где ее раньше не было, и инициировало процесс бордеризации территорий, которые ранее не оспаривались.

В конечном счете, границы являются конструктами власти. Но для обретения легитимности в пределах одного государства и на международном уровне необходимо достичь согласия между соседними странами. Для установления прочного мира требуется, чтобы Армения и Азербайджан договорились обо всех деталях, связанных с демаркацией границы непосредственно на местности, а также о тщательно выверенных протоколах по региональным транспортным маршрутам, независимо от того, возникают ли по ним вопросы или нет. В Сюнике процесс бордеризации – и возможной дебордеризации за счет создания новых маршрутов – только начался.