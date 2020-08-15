Борьба с коронавирусом в Кыргызстане – собачий жир, имбирь и кровопускания

Бутылки с собачим жиром и объявление о покупке живых собак на одном из рынков Бишкека. (Фото: Eurasianet.org)

Когда лекарств не хватает и докторов не найти, люди обращаются к народным средствам. Однако их действенность – это уже отдельный разговор.

На фоне трудностей, которые испытывает система здравоохранения Кыргызстана в связи с эпидемией COVID-19, многие стали обращаться к нередко сомнительным и спорным с этической точки зрения народным средствам, информация о которых распространяется через мессенджеры. Одно из них (которое очень расстроит многих любителей животных) – за обе щеки уплетать суп из собачьего мяса.

Но не все средства так кровожадны.

В марте в WhatsApp как лесной пожар разлетались сообщения о полезных свойствах варева из имбиря и лимона как средства против коронавируса. Информация разошлась так широко, что цены на эти продукты взлетели.

Коронавирусный кризис в последние дни несколько ослаб, но статистику пока далеко не назовешь обнадеживающей. По состоянию на 13 августа было подтверждено более 41 000 случаев заболевания коронавирусом, из которых 33 300 человек выздоровели.

Среди вызывающих наибольшее беспокойство шарлатанских средств, информация о которых также обычно распространяется через WhatsApp, – рекомендация вдыхать пары чистого спирта или перекиси водорода. Поборники этих методов утверждают, что пары поддерживают здоровье легких, убивая вирусы и микробы. Врачи же называют это вздором и верным способом заработать серьезное и потенциально смертельное поражение легких.

Использование алкоголя в качестве лекарства от коронавируса уже привело к трагическим случаям. В марте десятки проживающих в Турции граждан Туркменистана погибли в результате употребления некачественного контрафактного алкоголя в надежде, что он защитит их от COVID-19.

Между тем в Кыргызстане иногда даже квалифицированный медперсонал дает спорные с научной точки зрения советы. Например, в начале июля Асамидин Марипов, директор Ноокатской территориальной больницы на юге страны, упомянул в разговоре со СМИ о полезных свойствах собачьего и барсучьего жира.

«Жир барсука, свиньи или собаки издревле считается лечебным, но тут надо принимать во внимание состояние здоровья пациента. Если одним это действительно может помочь, то больным с гипертонией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта будет тяжело», – сказал он с этой оговоркой изданию Sputnik-Кыргызстан.

Вскоре после появления данной статьи резко возрос спрос на блюда из собачьего мяса. Сайты, публикующие рекламные объявления, начали заполняться предложениями купить собак или продать собачий или барсучий жир.

Якобы суп из собачьего мяса богат протеинами и поэтому каким-то образом полезен для легких.

Средство это не новое. В некоторых районах Центральной Азии собачий жир давно считается лекарством от туберкулеза, особо бушующего в тюрьмах региона. На базарах легко можно найти прилавки с наполненными вязким белым веществом бутылками, помеченными как собачий или барсучий жир.

В одном корейском ресторане в Бишкеке посетителям потихоньку предлагают собачий суп по 200 сомов ($2,6) за миску, который якобы помогает «как следует пропотеть перед сном».

Активисты по защите животных были потрясены тем, как некоторые пытались нечестными способами взять животных из приютов, причем далеко не ради того, чтобы они стали домашними питомцами.

«Мы пристраиваем наших хвостиков посредством распространения на сайте ЛАЛАФО. Последние несколько дней звонят с разных номеров, спрашивают, сколько есть собак, жирненькие ли наши собаки, – написал в Instagram представитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Кайнар». – Когда задаешь вопрос в лоб, на мясо ли, некоторые не смущаясь отвечают, что да, на мясо, ругаются матом, что мы обязаны отдать собак на мясо и жир, чтобы спасти население от пневмонии».

Теперь фонд вообще отказался от тематической рекламы, предпочитая распространять информацию только в Instagram. Поскольку в связи с вышеупомянутым проверку потенциальных владельцев питомцев приюта пришлось ужесточить, число животных, которых удается пристроить в дома, сократилось.

Также в связи с COVID-19 вспомнили еще об одном народном средстве – методе кровопускания, известном как «хиджама». Пациенту делают надрезы на определенных участках тела, из которых затем при помощи присосок отсасывается кровь. Это якобы позволяет провести детоксикацию организма. Польза от подобной процедуры вызывает большие сомнения, причем эти сомнения перерастают в прямую озабоченность, когда выполняющие процедуру люди делают это в антисанитарных условиях и без надзора врача.

Популярный поп-певец Курал Чокоев одним из первых начал распространять информацию о предполагаемых достоинствах хиджамы. Чокоев вместе с журналистом Тынчтыком Алтымышевым и активистом Алмазом Раимбековым записали видео, в котором подробно рассказывают о чудодейственных свойствах этого средства. Видео собрало более 140 000 просмотров.

«У нас для вас отличные новости, – говорит Чокоев в видео. – Наш друг Алмаз нашел способ лечить COVID-19. Оказывается это традиция, которая досталась нам от нашего пророка».

Раимбеков пошел еще дальше и заявил, что использовал кровопускание для лечения 20 человек с COVID-19 и двусторонней пневмонией, и все они выздоровели.

«Если человек делаем хиджаму три раза в течение 10 дней, он полностью излечивается», – заявил он.

Но Минздрав призвал людей воздерживаться от использования непроверенных методов лечения, особенно тех, которые могут закончиться для пациентов заражением крови или болезнями, еще более опасными, чем пневмония, такими как ВИЧ или гепатит.

В любом случае, упомянутый Раимбековым 10-дневный срок вызывает подозрения у людей с медицинским образованием.

«Люди говорят, что 7-8 дней ходили на процедуру и что у человека спала температура, но в этот период организм человека борется с вирусом, вырабатывается иммунитет, и температура спадает сама», – сказала в июле начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.