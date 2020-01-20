Центральная Азия, Узбекистан, Россия

Будет ли Узбекистан в выигрыше от членства в ЕАЭС?

Пока в Узбекистане обсуждают вступление в Евразийский экономический союз, рассмотрим, какую пользу может получить страна от членства в возглавляемом Россией торговом блоке.

Сэм Бутия Jan 20, 2020
ЕАЭС предоставит узбекской легкой промышленности льготный доступ на российский рынок, но также может создать ей конкуренцию. (Фото Дэвида Триллинга). ЕАЭС предоставит узбекской легкой промышленности льготный доступ на российский рынок, но также может создать ей конкуренцию. (Фото Дэвида Триллинга).

В последние месяцы ряд громких заявлений узбекских и российских чиновников подогревали слухи о том, что Узбекистан может скоро присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Президент Шавкат Мирзиёев, после того как в 2016 году сменил изоляциониста Ислама Каримова, определил региональную интеграцию и либерализацию торговли в качестве приоритетных направлений развития страны. Узбекистан – лакомый кусок для любого торгового союза, т.к. является самой густонаселенной страной в регионе и единственным государством Центральной Азии, граничащим со всеми остальными.

Среди декларируемых преимуществ ЕАЭС – свободное перемещение рабочей силы, товаров, капитала и услуг. Оценка опыта пяти членов блока – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России – с момента образования ЕАЭС в 2015 году дает некоторое представление о том, в чем Узбекистан может выиграть от своего членства, а в чем – проиграть.

Рабочая сила: Наиболее очевидный выигрыш обеспечит трудовая миграция. В Узбекистане много молодых людей, и их численность продолжает расти. Расширение доступа к рынку труда РФ снизит давление на Ташкент, ослабив необходимость создавать рабочие места. Маленькие страны, такие как Армения и Кыргызстан, несомненно, выиграли, получив свободный доступ к российским рабочим местам, хотя это имело свою цену: в частности, Кыргызстан сильно зависит от денежных переводов из России, и властям удобнее, когда массы недовольных молодых людей имеют возможность выехать на заработки, но в то же время это не стимулирует правительство на проведение реформ – борьбу против коррупции и создание рабочих мест.

Свобода передвижения также идет на пользу российской экономике – за счет постоянного притока дешевой рабочей силы, снижающего издержки, особенно в сфере строительства и услуг. Это преимущество становится еще более очевидным в свете старения и сокращения населения России.

Товары: Беларусь и Армения получили относительно выгодные тарифы на российский природный газ. Но вступление в ЕАЭС вынудило членов (особенно Кыргызстан и Армению, которые имели либеральные режимы торговли с более низкими тарифами) повысить таможенные пошлины, что сделало импорт из-за пределов союза дороже.

Текстиль и хлопок составляют основную часть экспорта Узбекистана в Россию. Эта отрасль может получить толчок благодаря увеличенному спросу. Но, с другой стороны, узбекские предприятия на протяжении десятилетий пользовались преференциями от государства, и открытие внутреннего рынка для российских конкурентов может ухудшить их положение.

Прогресс в снижении торговых барьеров на постсоветском пространстве наблюдался и до ЕАЭС. Многие бывшие советские государства заключали преференциальные торговые соглашения друг с другом. Другие торговые объединения, к слову, продолжают существовать. В 2013 году Узбекистан вступил в Зону свободной торговли Содружества Независимых Государств (ЗСТ), присоединившись к Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, России, Таджикистану и Украине. ЗСТ отменила импортные и экспортные пошлины на приблизительно 90% товаров, поставляемых в СНГ. ЕАЭС расширяет список товаров, не облагаемых пошлинами, но ЗСТ по-прежнему важна с точки зрения торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, такими как Украина.

Капитал и услуги: Несмотря на обещания, в ЕАЭС не произошло значительного увеличения потоков капитала между государствами-членами. Основная часть прямых иностранных инвестиций как России, так и Казахстана осуществляется за пределами ЕАЭС. Узбекистану и так уже удалось привлечь значительные инвестиции из России, особенно в энергетический сектор – благодаря открытию страны эта тенденция, вероятно, сохранится, независимо от того, вступит Узбекистан в ЕАЭС или нет.

Компромиссы

В ЕАЭС Узбекистан может потерять контроль над своей торговой политикой, передав право вести переговоры о торговых соглашениях блоку в целом. Наиболее успешное соглашение о свободной торговле, которым ЕАЭС может похвастать на сегодняшний день, было заключено с Вьетнамом, но выгоды при этом извлекают в основном Россия и Казахстан. Если Ташкент вступит в союз, то больше не сможет либерализовать свой торговый режим – это запрещено правилами.

Разногласия, возникшие в последнее время внутри ЕАЭС, также могут заставить Ташкент призадуматься. Регулярно поднимаются вопросы касательно способности блока выступить в качестве арбитра между своими членами. В 2017 году Казахстан начал задерживать кыргызские товары, что выглядело как политический жест вследствие разногласий между президентами двух стран. Недавно, в ноябре, уже Казахстан пожаловался, что теряет 11 млн долларов каждый месяц из-за российских ограничений на транзит угля в Украину. А теперь Россия и Беларусь никак не могут найти общий язык по поводу условий нового контракта на поставку нефти.

Пока неясно, насколько далеко Москва готова пойти, чтобы убедить Ташкент вступить в ЕАЭС. В качестве козырей Россия могла бы использовать более миллиона узбекских трудовых мигрантов, работающих на ее территории, а также то, что на РФ приходится почти 19% от общего внешнеторгового оборота Узбекистана.


Но совершенно очевидно, что чем больше Ташкент будет открываться миру, тем острее будет вставать вопрос о выборе между региональной интеграцией и либерализацией торговли.

Сэм Бутия является экономистом, который специализируется на странах бывшего СССР.

Другие материалы по теме

Россия: власти ставят на сжигание мусора вместо переработки
Имидж «Пояса и пути»: Китай начинает борьбу с репутационным ущербом в Центральной Азии
Таджикистан: оппозиция за рубежом в раздрае, а власти набирают силу