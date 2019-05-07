Будущий глава Таджикистана отделывается от жалобщиков подачками

Во многих частях исламского мира священный месяц Рамадан означает скидки на продукты питания. Но не в Таджикистане.

В этом году президент Эмомали Рахмон предпринял попытку повлиять на ситуацию и предупредил о недопустимости повышения цен, процитировав при этом, по его словам, хадис пророка Мухаммеда.

«Каждый, кто своим вмешательством в процесс установления цен влияет на жизнь мусульман, ... должен знать, что в Судный день он будет гореть в аду», — сказал Рахмон в своем поздравлении соотечественникам по случаю наступления месяца Рамадан.

Однако адское пламя оказалось недостаточно устрашающим наказанием.

Килограмм говядины стал стоить на рынке в Душанбе около 45 сомони (4,7 долл. США) вместо 38 сомони, которые покупатели платили до начала священного месяца. Цена 50-килограммового мешка муки выросла со 160 до 180 сомони. За килограмм риса просят 10, а не 8 сомони.

Повышение цен — отчасти всего лишь результат взаимодействия спроса и предложения. Семьи совершают оптовые закупки, особенно перед началом праздников. Старшие в семье женщины наблюдают за продолжающимся весь день ритуалом приготовления высококалорийных блюд, предназначенных для разговения постящихся.

Однако владельцы лотков на базарах отрицают свою ответственность за повышение цен. Как сказал Eurasianet Шокир Хайруллоев, продавец на рынке «Дехкон» в Душанбе, цены повышают поставщики и мясники.

«В Душанбе не выращивают фрукты и овощи. Никто не держит дома скот. Мы лишь покупаем и перепродаем товары», — сказал он.

В прошлом Махмадсаид Убайдуллоев, бывший мэр Душанбе, тщетно пытался установить официальные цены на основные продукты питания. Но и это не дало результатов.

Продавцы на рынке обходили запрет, продавая по установленным ценам несвежее мясо и гниющие фрукты и овощи, тем самым формально придерживаясь предписания.

В 2017 году Рустам Эмомали, сын президента Рахмона, сменил Убайдуллоева на посту мэра. Ходят упорные слухи о том, что Эмомали готовится взять на себя руководство страной, и что его пребывание на посту мэра Душанбе — подготовка к более высокой должности. Периодические жалобы на рост цен — это испытание, которое Эмомали, похоже, намерен преодолеть при помощи популистских решений.

В этом году власти города Душанбе решили организовать продовольственные ярмарки, где все продается по стандартным ценам. Ярмарки начали функционировать в четырех районах столицы 4 мая и продлятся до окончания месяца Рамадан.

Цены за килограмм продуктов, несомненно, подкупают. Вишня продается по 12 сомони, морковь — по 2,30 сомони, лук — по 2,20 сомони, а картофель стоит 4 сомони.

В отличие от своих собратьев на рынках продавцы мяса на ярмарках не слишком строго соблюдают нормы отпуска продуктов отдельным покупателям.

Покупатели, кажется, довольны.

«Мне удобнее делать покупки возле дома, но цены там сильно выросли. На ярмарке цены те же, что и раньше», — сказала Eurasianet.org жительница столицы Дильрабо Амини.

Другая покупательница, Мархабо Гайбуллоева, приехала сюда на машине, чтобы закупить как можно больше продуктов.

«Сегодня я куплю все, что мне нужно, по выгодным ценам, и надеюсь, что мне не придется беспокоиться о ценах на рынке, по крайней мере, еще полмесяца, — сказала Гайбуллоева. — Потому что в течение месяца Рамадан можно ожидать очередного повышения цен».