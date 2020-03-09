Бухара: здесь живут люди (видео)

Бухара – город, балансирующий – или даже застрявший – между прошлым и настоящим.

Стремление зарабатывать быстрые деньги на растущем количестве иностранных туристов, посещающих Узбекистан, не всегда согласуется с приверженностью сохранению наследия города. Гордые бухарцы хотят сохранить свою историю, но не в ущерб своему будущему.

Бухара переживает бум строительства гостиниц. Многие дома в старых кварталах превращаются в гостевые. По мере приближения весны предприниматели активно готовятся к приему, как они надеются, толп посетителей – если только кризис с коронавирусом не разрушит их планы.

Туристы, во всяком случае в самом центре старой Бухары, могут насладиться впечатляющей атмосферой, которая оправдывает ожидания экзотического шарма.

Всего в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей – парящего минарета Калян, базара Токи Саррофон, где особенно большой выбор туристических товаров, медресе и пруда Ляби-Хауз, где теперь расположилось кафе с громкой какофонной музыкой – есть здания, нуждающиеся в срочном ремонте.

Но являются ли восстановительные работы и сохранение подлинного духа города (что именно под этим подразумевается – отдельная тема некоторых дискуссий) приоритетом для ответственных лиц? На фоне всеобщего стремления воспользоваться выпавшими возможностями получить ответы на эти вопросы непросто.