Бухара: здесь живут люди (видео)
Гордые бухарцы хотят сохранить свою историю, но не в ущерб своему будущему.
Бухара – город, балансирующий – или даже застрявший – между прошлым и настоящим.
Стремление зарабатывать быстрые деньги на растущем количестве иностранных туристов, посещающих Узбекистан, не всегда согласуется с приверженностью сохранению наследия города. Гордые бухарцы хотят сохранить свою историю, но не в ущерб своему будущему.
Бухара переживает бум строительства гостиниц. Многие дома в старых кварталах превращаются в гостевые. По мере приближения весны предприниматели активно готовятся к приему, как они надеются, толп посетителей – если только кризис с коронавирусом не разрушит их планы.
Туристы, во всяком случае в самом центре старой Бухары, могут насладиться впечатляющей атмосферой, которая оправдывает ожидания экзотического шарма.
Всего в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей – парящего минарета Калян, базара Токи Саррофон, где особенно большой выбор туристических товаров, медресе и пруда Ляби-Хауз, где теперь расположилось кафе с громкой какофонной музыкой – есть здания, нуждающиеся в срочном ремонте.
Но являются ли восстановительные работы и сохранение подлинного духа города (что именно под этим подразумевается – отдельная тема некоторых дискуссий) приоритетом для ответственных лиц? На фоне всеобщего стремления воспользоваться выпавшими возможностями получить ответы на эти вопросы непросто.
Питер Леонард является редактором Eurasianet по Центральной Азии.
Данил Усманов является бишкекским фотографом.
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