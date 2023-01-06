Быть или не быть ядерной энергетике в Кыргызстане

По части электроэнергии Кыргызстан, возможно, заходит в тупик. Спрос неуклонно растет, а производительность гидроэнергетических ресурсов, на которые традиционно опирается страна, снижается.

Сжигание угля только усугубляет экологический кризис, о чем свидетельствует черный смог, каждую зиму обволакивающий и удушающий Бишкек.

На этом фоне все большее внимание уделяется варианту развития атомной энергетики.

Важный шаг в этом направлении был сделан на международном форуме АТОМЭКСПО-2022, проходившем в городе Сочи на юге России. Там представители Министерства энергетики Кыргызстана договорились о подготовке российским агентством «Росатом» технико-экономического обоснования установки в Кыргызстане небольшого ядерного реактора.

Сторонники этой идеи предполагают создать электростанцию, использующую компактный ядерный реактор под названием РИТМ-200Н. Сейчас реакторы этого типа используются на трех ледоколах класса «Проект 22220», которые разрабатывает Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

Как сообщали российские СМИ, установка такого реактора в Кыргызстане могла бы быть осуществлена не ранее 2028 года, но министр энергетики Кыргызстане Таалайбек Ибраев уже выступает с оптимистическими заявлениями относительно этого проекта.

«Ядерная энергетика не зависит от погодных условий. Она позволяет установить на долгое время стабильные и предсказуемые тарифы», — сказал он в ноябре.

Одна из причин, по которым вероятность появления реактора РИТМ-200Н в Кыргызстане до 2028 года чрезвычайно мала, состоит в том, что «Росатом», филиалы которого производят такие реакторы, придерживается политики, согласно которой за границей не может быть установлено оборудование, ранее не внедрявшееся в самой России. Первая наземная электростанция на реакторах РИТМ-200Н сооружается на золоторудном месторождении Кючус в Якутии, причем предполагается, что этот проект будет завершен только через пять лет.

Отсутствие спешки тут на руку, потому что поиски подходящей площадки могут оказаться делом непростым. Как сказал Eurasianet.org специалист по энергетике Борис Марцинкевич, такое место должно обладать исключительными достоинствами: оно должно быть расположено далеко от потенциальных зон повышенной сейсмической активности, но достаточно близко к центрам высокого энергопотребления, чтобы стоимость прокладки новых линий электропередачи не сделала весь проект нецелесообразным с финансовой точки зрения.

В целом Марцинкевич оценивает предложение «Росатома» позитивно.

«Эти [реакторы] быстро строятся. Они дешевы и хорошо приспособлены для работы в экстремальных условиях. Такие реакторы уже используются в условиях северных морей. Они надежны и способны выдерживать качку», — сказал он.

Но насколько велика та дыра, которую должен заткнуть этот реактор? По оценке российского специалиста по энергетике Владимира Скляра, предлагаемое решение может покрыть до 10 процентов внутреннего спроса, то есть заменить до трети существующих угольных электростанций, загрязняющих окружающую среду.

Однако эти планы могут натолкнуться на упорное сопротивление.

В декабре с возражениями выступила работающая в Бишкеке экологическая группа под названием «Green Alliance». Эту организацию не смущают сравнительно небольшие размеры реактора РИТМ-200Н.

«Общеизвестно, что даже небольшие источники атомной энергии и малые количества радиоактивных веществ могут оказать негативное воздействие, как на окружающую среду, так и на здоровье человека», — говорится в ее заявлении.

В своей аргументации Green Alliance использует доводы, которые приводят противники проекта электростанции на реакторах РИТМ-200Н в российской Якутии. Тамошние активисты ссылались на опыт Билибинской атомной электростанции, маломощной установки советского времени в отдаленном районе на северо-востоке России, которую, как утверждается, преследуют аварийные отключения, слухи о сомнительных процедурах утилизации отработанного ядерного топлива и убыточность.

Особое беспокойство вызывает именно вопрос об экономической целесообразности, так как имеются опасения, что попытки снижения расходов могут привести к несоблюдению требований безопасности. В случае атомной энергетики это особенно опасно.

В качестве альтернативного решения активисты «зеленого» движения предлагают прилагать больше усилий для полноценного использования возможностей гидроэнергетики Кыргызстана, а также побуждают власти задействовать потенциал солнечной, ветряной и биологической энергетики. Даже официальные представители властей признают, что гидроэнергетика может дать гораздо больше.

В апреле 2022 года глава правительства Акылбек Жапаров говорил, что «около 70% гидроэнергетического потенциала [Кыргызстана] остается нереализованным».

«В целях освоения данного потенциала определены приоритетные проекты по развитию гидроэнергетики мощностью более 6 ГВт до 2030 года», — сказал он.

Жапаров имел в виду мегапроекты, подобные строительству Камбаратинской ГЭС-1, которая в течение многих десятилетий оставалась в планах из-за нехватки средств. В июне строительные работы на Камбаратинской ГЭС-1 наконец начались, но если эта электростанция когда-нибудь и будет вырабатывать электроэнергию, это случится очень не скоро.

Пока экологи собираются с силами, их противники также готовятся к контрнаступлениям. На круглом столе, проходившем в феврале, когда появились первые сообщения о возможном соглашении Кыргызстана с «Росатомом», Дмитрий Орлов, глава подчеркнуто пророссийского аналитического центра «Стратегия “Восток-Запад”», работающего в Бишкеке, утверждал, что противники создания АЭС в Кыргызстане действуют по поручению недобросовестных лоббистов.

В числе таких деятелей, рассуждал Орлов, могут быть люди, связанные с нефтегазовой промышленностью.

Орлов изложил еще более замысловатую теорию о телефильме «Чернобыль», выпущенном в 2019 году телеканалом HBO и рассказывавшем о катастрофе, произошедшей в 1980-х годах на одноименной электростанции: якобы он был создан по заказу инвесторов, имеющих интересы в американской компании Westinghouse Electric, производящей ядерное оборудование и, следовательно, конкурирующей с «Росатомом», который является наследником организации, управлявшей Чернобыльской АЭС.

Хотя такие высосанные из пальца теории заговора легко опровергнуть, вполне вероятно, что по мере развития дискуссии подобных колоритных утверждений будет появляться все больше.

Еще одна проблема — это коррупция, с которой пока что не удалось справиться ни одному правительству Кыргызстана.

Эколог Дмитрий Калмыков сказал в интервью Радио «Азаттык», казахской службе РСЕ/РС, что взяточничество является одним из главных доводов против предоставления странам Центральной Азии возможности использования ядерной энергетики.

«Если в стране высокий уровень коррупции, если высокопоставленных чиновников постоянно арестовывают, я, как представитель общественности, скажу себе: “Они построят атомную электростанцию, а когда на ней будет какая-нибудь техническая инспекция, снова будут взятки”», — сказал Калмыков Радио «Азаттык» в прошлом году.