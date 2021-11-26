Великая туркменская интернет-стена

Соединенные Штаты применяют в отношении Туркменистана тактику «хороший полицейский, плохой полицейский».

В начале этого месяца президент Джо Байден направил письмо своему туркменскому коллеге, в котором выразил ему благодарность за содействие, оказанное Ашгабатом во время поспешного вывода американских войск из Афганистана.

«Мы высоко ценим оказанную вами своевременную помощь в оперативном предоставлении разрешений на пролет над территорией вашей страны и дозаправку, а также содействие в процессе перевозки пассажиров до пунктов назначения», – написал Байден в письме президенту Гурбангулы Бердымухамедову, которое было опубликовано на сайте посольства США 19 ноября.

Примерно в это же время Бердымухамедов получил еще одно письмо из Вашингтона. Группа видных сенаторов-демократов обратилась к президенту с призывом освободить ряд заключенных, включая журналиста Нургельды Халыкова, врача Хурсанай Исматуллаеву и активиста Гульгельды Аннаниязова.

Мало оснований надеяться, что это обращение возымеет большой эффект. Группа из пяти сенаторов подняла вопрос о деле Аннаниязова в предыдущем письме, отправленном еще в мае 2019 года. Ссылаясь на доклад ООН за 2013 год, они отметили, что диссидент был задержан в нарушение международных норм.

С тех пор преследование туркменским режимом своих оппонентов только усилилось. За последние несколько недель имели место несколько удручающих эпизодов. 18 ноября правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» вновь написала о деле Азата Исакова, туркменского активиста, который много лет жил в России, а в прошлом месяце был каким-то таинственным образом провезен в Туркменистан. Организация сослалась на находящуюся в изгнании активистку, которая сообщила, что из собственных источников ей стало известно об удержании Исакова под стражей спецслужбами, но никаких других подробностей неизвестно.

«Администрация Байдена и Европейский Союз, которые проводят ежегодные диалоги по правам человека с туркменскими властями, должны» оказать давление на Ашгабат, чтобы он предоставил информацию о местонахождении Исакова и освободил его из-под стражи, написала на своем сайте «Хьюман Райтс Вотч». Вероятность того, что это произойдет, невелика.

Туркменские власти чувствуют себя комфортнее при обсуждении вопросов безопасности, нежели прав человека, и на этой неделе они уделили довольно много внимания первому.

22 ноября Туркменистан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. Поскольку подробности не разглашались, можно только строить гипотезы о том, в чем будет заключаться это сотрудничество. При наиболее благоприятном сценарии Туркменистан – в процессе перехода к электронному правительству, о котором регулярно говорит Бердымухамедов, – будет стараться привлечь квалифицированных иностранных специалистов, способных помочь реализовать эту идею таким способом, чтобы защитить ИТ-инфраструктуру страны от атак.

Однако также очевидно, что Туркменистан стремится к такому же уровню интернет-цензуры, которого достиг Пекин в вопросе ограничения свободного потока информации. Надо признаться, Ашгабат уже делает успехи на этом фронте. Как сообщило 22 ноября базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, спецслужбы сильно поднаторели в ограничении работы VPN – программного обеспечения, которое многие туркмены используют для обхода блокировки сайтов. Учитывая, насколько это сложно, источники Turkmen.news предполагают, что Туркменистан уже приобрел у Китая спецоборудование и провел консультации с китайскими специалистами.

В борьбе с VPN-сервисами также применяются «старые добрые» методы. Любого, кого уличат в использовании этого программного обеспечения, могут вызвать в правоохранительные органы для проведения профилактической беседы и оштрафовать на сумму около 300 манатов (12,50 долларов по курсу «черного рынка»), пишет Turkmen.news.

Соглашение об обеспечении кибербезопасности является лишь частью более широких двусторонних консультаций, проведенных в рамках пятого заседания Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству. Туркменскую часть комитета возглавлял сын Бердымухамедова Сердар, который в качестве вице-премьера все чаще представляет Туркменистан на международной арене.

Вопросы безопасности также обсуждались на состоявшейся 17 ноября в Москве встрече между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и его туркменским коллегой Чарымыратом Амановым. Согласно заявлению Совета безопасности РФ, отдельное внимание было уделено вопросу «стабильности в Каспийском регионе». Эта фраза звучит крайне интригующе и одновременно с тем ей совершенно невозможно найти никакого объяснения.

COVID-19 продолжает распространяться в Туркменистане – факт, игнорировать который становится все сложнее. Но Бердымухамедова, похоже, беспокоит не столько опасность, исходящая от самого вируса, сколько то, как им могут воспользоваться внешние силы.

Выступая 18 ноября на инициированном Южной Кореей Международном форуме северного экономического сотрудничества, состоявшемся в формате видеоконференции, президент заявил, что «существует необходимость полной деполитизации проблемы коронавируса и ликвидации практики ее использования в межгосударственных отношениях в качестве инструмента воздействия». Особенно странно слышать подобное от него, учитывая тот факт, что международное сообщество оказывает незначительное давление на Туркменистан с целью заставить его отказаться от позиции категорического отрицания, которая является опасной с эпидемиологической точки зрения. Ашгабат до сих пор настаивать на отсутствии в стране подтвержденных случаев заражения COVID-19, и можно с уверенностью предположить, что при Бердымухамедове этого никогда не произойдет.

Всемирная организация здравоохранения с готовностью поддерживает эту легенду, а директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге любезно позволил использовать себя в пропагандистских целях, приняв участие в открытии больницы по видеоконференцсвязи в начале этого месяца, в ходе которой он пел дифирамбы туркменской медицинской инфраструктуре.

Плохие новости для тех, кто следит за событиями в Туркменистане и не желает за это платить: государственные газеты и журналы, которые в настоящее время доступны бесплатно в формате pdf на правительственных сайтах, с 2022 года станут платными. Но – что, вероятно, еще хуже – остается непонятным, как государственные СМИ собираются взимать плату. Возможно, это придется делать лично в местном почтовом отделении, что не подходит тем, кто находится за пределами страны.

Туркменистан не переставал вести диалог с Афганистаном на протяжении всех недель после захвата власти талибами. В прошедшие выходные официальные лица двух стран собрались в городе Герат для участия в конференции, посвященной обсуждению хода реализации совместных инфраструктурных проектов, включая прокладку Трансафганского газопровода ТАПИ, высоковольтных линий электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), оптоволоконных линий связи и железной дороги. Но для осуществления этих амбициозных планов не хватает одной небольшой детали. Нет денег. Талибы, похоже, не испытывают неловкости, говоря об этом, в отличие от свергнутого ими правительства.

«Если вы дадите нам денег, реализация проектов ТАПИ, оптоволоконных линий и железной дороги станет возможной», – цитирует агентство Tolo News исполняющего обязанности министра горнорудной промышленности и нефти Афганистана Мохаммада Ису.

Глава туркменской делегации пробормотал что-то о том, что «две страны [создали] несколько комитетов для совместной работы по решению проблем и возобновлению этих проектов», но так ничего толком и не сказал по поводу денег.