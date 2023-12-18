Великобритания убеждает британские компании инвестировать в восстановление Карабаха

Власти Великобритании убеждают британские компании участвовать в восстановлении районов Азербайджана (в основном за пределами Нагорного Карабаха), которые Баку отвоевал у Армении в последние годы.

Однако различие между примыкающими к бывшей советской автономии районами, традиционно населенными азербайджанцами, и территориями, которые еще недавно были населены армянами, не вполне четкое. А азербайджанские власти и вовсе не делают различий: госпрограмма «Великое возвращение» предусматривает заселение всех возвращенных территорий.

В начале ноября посольство Великобритании в Баку провело онлайн-мероприятие для компаний, проявляющих интерес к инвестированию в восстановление, которое оно назвало «крупнейшей коммерческой возможностью помимо нефти и газа» в Азербайджане. Мероприятие состоялось спустя почти шесть недель после того, как Азербайджан военным путем вернул под свой контроль Нагорный Карабах, в результате чего около 100 тысяч армян покинули эту территорию.

Посольство рассказало Eurasianet.org, что «в настоящее время оно не участвует в восстановительных работах на территории, возвращенной Азербайджаном в сентябре 2023 года», и что оно поддерживает возвращение карабахских армян в свои дома.

По итогам Первой карабахской войны 1991-94 годов Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО), входившая в состав бывшей Азербайджанской ССР, и семь прилегающих к ней районов перешли под фактический контроль Армении.

По данным последней общесоюзной переписи 1989 года, население НКАО на 77 процентов состояло из армян, но азербайджанцы также составляли значительное меньшинство. Примыкающие к области районы были почти полностью заселены азербайджанцами. Первая война привела к перемещению всего азербайджанского населения (а это почти 620 тысяч человек) как из бывшей НКАО, так и из прилегающих районов. Азербайджан вернул себе прилегающие районы и частично бывшую НКАО в ходе Второй карабахской войны 2020 года, а часть территории оставалась под фактическим контролем армян до сентябрьского наступления Баку в 2023 году.

Вебинар по привлечению британских инвестиций в возвращенные территории

На прошедшем 6 ноября вебинаре, принять участие в котором можно было только по приглашению, посольство представило презентацию, в которой Великобритания была названа «привилегированным партнером» в «Национальном проекте по восстановлению» Азербайджана. Также в ней говорилось о том, что британские нефтегазовые, строительные и саперные компании либо уже заключили контракты, либо активно пытаются принять участие в коммерческих проектах.

Один из сотрудников посольства Великобритании в своем обращении к участникам (а их насчитывалось почти 50 человек, большинство из которых являются руководителями британских компаний) отметил, что этот регион представлял собой «пустующие территории, готовые к застройке с нуля».

Действительно, расположенные вокруг бывшей НКАО азербайджанские районы в основном пустовали с того самого момента, когда азербайджанское население покинуло их в начале 1990-х годов, хотя предпринимались отдельные попытки заселить их армянами. Процесс переселения азербайджанцев осуществляется медленно, в основном из-за того, что вся эта территория по прежнему усеяна неразорвавшимися минами, число которых может достигать миллиона.

В ходе вебинара почти не упоминалось о кризисе армянских беженцев, покинувших Карабах после сентябрьского наступления Азербайджана, которое последовало за девятимесячной блокадой региона.

Посольство Великобритании в Баку сообщило Eurasianet.org по электронной почте, что «Великобритания продолжит рассматривать варианты оказания дальнейшей поддержки и помощи по мере продолжения восстановительных работ», и что она «предоставляет помощь в таких районах, как Тертер, Шуша, Физули, Агдам и Горанбой».

Посольство заявило, что оно «в настоящее время не принимает участие» в восстановительных работах на территориях, перешедших под контроль Азербайджана в сентябре, но правительство Великобритании «продолжит периодически пересматривать свой подход к этому вопросу по мере развития ситуации внутри страны и в регионе».

«Во время своего визита в Баку 22 ноября [британский] министр по делам Европы Лео Дочерти подчеркнул, что Великобритании хотелось бы стать свидетельницей возвращения карабахских армян и азербайджанских ВПЛ и установления прочного мира с Арменией», – говорится в заявлении посольства.

Восстановление Шуши

На другом онлайн-мероприятии, прошедшем в начале ноября, посольство Великобритании в Баку рассказало о возможностях для британских строительных компаний на возвращенных территориях.

В своем обращении к участникам заместитель главы представительства Великобритании в Баку Иден Клейтон подчеркнул различие между поддержкой в проведении восстановительных работ на землях, исторически «населенных преимущественно азербайджанцами» и отвоеванных в ходе войны 2020 года, и на территориях в Карабахе, где проживало большинство армян, таких как «Ханкенди». Ханкенди – это азербайджанское название города, известного армянам как Степанакерт, который являлся де-факто столицей Нагорно-Карабахской Республики на протяжении трех десятилетий ее существования.

Во время выступления дипломата на экране демонстрировались фотографии, запечатлевшие британского посла Фергуса Олда при состоявшемся в октябре осмотре строящихся объектов в Джабраиле и в ходе наблюдения за процессом разминирования в Агдаме, который финансируется Великобританией (оба региона прилегают к бывшей НКАО).

В этой поездке посла Великобритании сопровождал Адриан Гриффитс, владелец британской фирмы Chapman Taylor, которая в 2021 году выиграла в Азербайджане контракты по отстройке городов на возвращенных территориях, а именно в Джабраиле и Шуше.

Город Шуша – особый случай для британской инициативы. Это один из нескольких районов бывшей НКАО, который был возвращен под контроль Азербайджана и очищен от армянского населения в ходе войны 2020 года. В отличие от большинства районов бывшей НКАО большую часть населения Шуши традиционно составляли азербайджанцы – 85 процентов по последним имеющимся данным, полученным еще в 1979 году.

Шуша (или как его называют армяне Шуши) имеет символическое значение для обеих сторон.

В 2022 году Азербайджан подверг критике Соединенные Штаты и Францию (обе страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ – органа, созданного в 1990-х годах для посредничества между Азербайджаном и Арменией) после того, как их посольства отклонили приглашение посетить проводившуюся в Шуше конференцию по восстановлению освобожденных территорий.

Сложность ведения бизнеса в Азербайджане

Вести бизнес в Азербайджане – задача не из легких, признали сотрудники посольства Великобритании, отметив, что «при организации тендерного процесса отсутствует прозрачность, [при этом] концептуальные проекты обычно утверждаются высокопоставленными [азербайджанскими] чиновниками». Тем не менее британские чиновники, принимавшие участие в мероприятии, посвященном вопросам строительства на возвращенных территориях, предложили познакомить представителей азербайджанских властей и бизнес-сообщества с британскими компаниями, а также обсудить имеющиеся возможности со специальным представителем президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях, с которым посольство «постоянно находится на связи».

На одном из слайдов презентации посольства был представлен список «ключевых игроков [азербайджанского] рынка... [которые] проявили готовность работать с британскими фирмами», включая компанию Pasha Construction, которая входит в холдинг, связанный с правящей семьей Азербайджана.

В ходе беседы владелец Chapman Taylor Адриан Гриффитс рассказал о сотрудничестве своей компании с Pasha Construction при строительстве торговых центров и многоэтажных зданий в столице Азербайджана. Он также рассказал о ведущейся с 2017 года работе по проекту реконструкции исторического квартала в Баку по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана (ГКГА).

По словам Гриффитса, в компанию Chapman Taylor, выполнявшую в Баку проектные работы, «в ноябре [2020 года], сразу после окончания [второй] войны за возвращение утерянных территорий, позвонили из [ГКГА] и попросили подготовить новый генеральный план города Шуша». В феврале 2021 года представителей компании пригласили в Шушу. «В течение недели мы обсуждали этот вопрос с городским государственным комитетом и заключили контракт на разработку генплана».

Eurasianet.org ранее сообщал об опасениях касательно отсутствия прозрачности и консультаций с общественностью по поводу восстановления Шуши, отмечая, что ни об одном официальном тендере на восстановление Шуши не было объявлено интернете в течение нескольких месяцев после возвращения города Азербайджаном.

Chapman Taylor не ответил на сообщение Eurasianet.org с просьбой предоставить комментарий. В январе 2024 года в Азербайджане вступит в силу новый закон, предусматривающий большую прозрачность процесса государственных закупок.

Поддержка Великобритании в процессе разминирования

Представители посольства Великобритании также упомянули о проблеме, которая может стать настоящим «вызовом для рынка» британских компаний: весь Карабах и районы вокруг него по-прежнему густо усеяны неразорвавшимися минами. Наземные мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы убили и изувечили сотни азербайджанцев после окончания войны 2020 года, в основном на отвоеванных территориях. Они также представляют собой серьезное препятствие на пути реализации Азербайджаном планов по переселению. В 2022 году президент Алиев подсчитал, что для полной очистки от них потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов.

Британские компании, осуществляющие деятельность в регионе, также сталкиваются с проблемами, связанными с минами. В марте местные СМИ сообщили, что территория, отведенная под строительство солнечной электростанции BP в Джабраиле, была полностью очищена от мин – это случилось почти через два года после того, как компания подписала контракт с Министерством энергетики Азербайджана.

«Британское правительство выделило более 1,5 миллиона фунтов стерлингов на проводимые в Азербайджане работы по разминированию, чтобы предотвратить увечья, спасти жизни и обеспечить безопасное возвращение семей в свои дома. [...] Британские компании активно поддерживают этот процесс, в том числе в Джабраиле, Физули и Агдаме», – говорится в письменном ответе посольства Великобритании в Баку на запрос редакции Eurasianet.org.