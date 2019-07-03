Взгляд работающих в Грузии россиян на вспышку напряженности между Москвой и Тбилиси

В то время как тысячи грузин протестовали перед зданием парламента в Тбилиси против оккупации Россией части территории их страны, представители российской общины города собрались 28 июня в коворкинг-зоне в нескольких кварталах от места демонстраций, чтобы обсудить, как возникший политический кризис может повлиять на их жизнь.

Они говорили об абсурдности повторяемых российскими государственными СМИ заявлений Кремля о том, что после скандала с появлением российских законодателей в парламенте Грузии россияне сталкиваются здесь со вспышкой «русофобии». Тем не менее, высказывались и опасения: насколько сильно отмена Москвой всех рейсов в Грузию и рост напряженности скажется на российских фирмах в Грузии? Станут ли работающих в Грузии россиян, а также туристов, все чаще втягивать в неприятные разговоры о распрях между Грузией и Россией?

Анна Трофименко. (Фото: Георгий Ломсадзе)

Для многих эта тема перешла в очень личную плоскость, так как они были вынуждены защищать страну, которую полюбили, в разговорах с родными в РФ. За последние несколько дней у москвички Анны Трофименко состоялось столько разговоров в Facebook с друзьями и родственниками в России, что ей приходилось удалить некоторых из них из списка друзей. «Они говорили, что я встала на сторону Грузии и игнорирую интересы России», – сообщила она в разговоре с Eurasianet.org.

Трофименко, работающая веб-дизайнером на фрилансе, знала об истории непростых отношений между ее первой и второй родиной больше, чем большинство собравшихся. Ее отец – грузин, и замуж она вышла тоже за грузина. «Заключать браки с грузинами – это у нас семейная традиция», – пошутила она. Но как следствие любая эскалация напряженности между Москвой и Тбилиси напрямую бьет по ее семье. «Во время войны 2008 года папа с мамой дома в Москве постоянно ссорились», – сказала она.

В этот раз Трофименко с особым упорством пыталась убедить скептиков в Москве, что никто в Грузии не гоняется за русскими «факелами и вилами», как все пытаются представить российские СМИ и политики, и что у грузин были веские причины возражать против присутствия российских законодателей в грузинском парламенте.

Возмущение жителей Грузии вызвало то, как Сергей Гаврилов, депутат Госдумы РФ от Коммунистической партии, комфортно расположился в кресле спикера грузинского парламента, в то время как российские войска препятствуют возвращению сотен тысяч грузин в свои дома в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Кремль назвал последовавшие за этим протесты «русофобской истерией» и возложил ответственность за все на дежурного виновника всех бед России – Соединенные Штаты. «У нас есть опасения, что наши американские коллеги пытаются делать всё, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией», – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом держаться подальше от Грузии, правда, многие расценили его слова как вескую причину сделать обратное. Известный российский комментатор и писатель Виктор Шендерович призвал сограждан продолжать ездить в Грузию в пику «дегенеративной ненависти [Путина] к свободной Грузии».

В онлайн-форумах многие россияне вспоминали эпизод из известного советского фильма «Служебный роман», когда модная секретарша размышляет, стоит ли ей купить пару новых сапог, а ее начальница говорит, что столь «вызывающие» сапоги приобретать не следует. «Значит хорошие сапоги, надо брать», – заключает секретарь. Данный эпизод стал популярным символом мудрости действий без оглядки на официальные приказы.

Александра Тян. (Фото: Георгий Ломсадзе)

Тем не менее, некоторым живущим в Грузии россиянам сначала стало не по себе. «Я пошла на акции протеста в первый день. Увидев все эти антироссийские плакаты, я боялась говорить по-русски», – сказала Александра Тян, студентка журфака из России, проходящая стажировку в Грузии. По ее словам, ее также очень смутили и обеспокоили лозунги вроде «На х…й Россию».

«Я не поддерживаю Путина, и выступаю против оккупации, но я также часть России, – сказала она Eurasianet.org. – Я шла по улице и думала: «Ребята, мы заодно, нет необходимости винить в этом всю Россию».

Но затем она успокоилась и уже на следующий день снова стала говорить на людях по-русски, увидев, что на улицах Тбилиси не было никакой враждебности по отношению к простым россиянам. Лидеры демонстраций также стремились подчеркнуть, что их претензии связаны с российской политикой, а не с русским народом, и иногда даже обращалась к толпе на русском языке.

Во второй день демонстраций, 21 июня, российский журналист Алексей Романов прошел с камерой по месту проведения протестов в Тбилиси с целью разоблачить заявления Москвы об антироссийских беспорядках. «Ничего даже близко похожего на те ужасы, о которых уже сутки с лишним вещает российское телевидение, здесь не происходит, – сказал он в своем репортаже, опубликованном в YouTube. – Я с вполне себе славянской, российской физиономией хожу здесь, задаю вопросы на вполне себе русском языке и не встречаю ничего даже отчасти, на капельку напоминающего агрессию».

Безусловно, протесты выдвинули на первый план некоторые приглушенные обиды грузин в отношении России. Еще до начала демонстраций многим был не по душе быстрый рост числа российских туристов. Наклейки с надписями «Россия – оккупант» и «20 процентов Грузии оккупированы Россией» стали появляться повсюду: от станций метро до винных этикеток.

Некоторые из собравшихся 28 июля россиян высказывались против того, чтобы за политику Москвы винили всех жителей РФ. Одна женщина вспомнила, что поспорила об отношениях между Грузией и Россией со своим кавалером из Tinder, но большинство российских эмигрантов заявили, что в Грузии разговоры о политике в личных беседах крайне редки.

Юлия Козловская. (Фото: Георгий Ломсадзе)

«Я видела граффити «Россия – оккупант», и многие из моих грузинских друзей помещают эту надпись в качестве своих фотографий в профиле, – сказала онлайн-маркетолог из Санкт-Петербурга Юлия Козловская. – Я прекрасно понимаю, что это не направлено против меня лично, и мне часто стыдно за действия российского правительства. Но я также знаю многих россиян, которые приезжают сюда, ничего не зная о ситуации в Грузии, – возможно, что-то краем уха слышали в новостях, – и я не думаю, что было бы справедливо винить их за российскую политику и за то, о чем они не знали».

Трофименко также считает, что многим российским туристам негде узнать о настроениях в Грузии. «Все, что они слышат от турагентов, это истории о грузинском гостеприимстве, горах и вине, и все это абсолютно верно, но они не получают полной картины, – сказала она. – Им также следует рассказывать о российской оккупации. Из всей информации, которую они получают, как минимум 20% должно быть об этом».